Debatten om skog og klima kan virke forvirrende om dagen. Mens næringsinteressene roper høyt om hogst av skog for klima, roper mange forskere og biologer varsko for at vi er i ferd med å ofre naturen på klimaets alter.

Skogselskapet hevder at det er det bred politisk enighet om skogbrukets rolle i det grønne skiftet. Dessverre betyr ikke dette at hogst av skog er et faglig godt begrunnet klimatiltak. Det betyr derimot at skognæringen har gode lobbyister, som serverer enkle løsninger på komplekse problemer.

I sitt innlegg: Skogbruk – et riktig klimatiltak, etterlyser Ola Gram Dælen «kunnskapsbasert fremstilling av skogøkologien og bruken av skog og skogprodukter».

Et samlet skogøkologisk miljø bidrar gjerne med å spre denne kunnskapen. Skognæringen, skogøkonomene og skogøkologene trenger sårt en felles forståelse av hva en skog er – og hvordan karbonbinding og karbonlagring henger sammen med et robust skogøkosystem og med uttak av tømmer.

Skogselskapet refererer til naturlige forstyrrelser i skog som «naturens flatehogster». Dette er en seiglivet myte. Skogøkologisk kunnskap viser tydelig at flateskogbruket ikke etterligner naturlige storskala forstyrrelser. Hele idéen med hogst er jo å ta ut tømmer, for å bruke det i produkter vi ønsker.

Mengden død ved på en hogstflate ligger på 3-12 kubikkmeter per 10 daa. Etter en naturlig forstyrrelse blir de svekkede og døde trærne derimot igjen i skogen og mengden død ved kan være 10 ganger større. Til glede for myriader av arter som er avhengige av dødt trevirke i forskjellige former.

Å sammenligne en flatehogst med en naturlig forstyrrelse blir som å sammenligne en veltrimmet golfbane med en vill blomstereng; de er kun fjernt beslektet.

Skikkelig skog består av tusenvis av arter over og under bakken, som sammen bygger opp et komplekst skogøkosystem. I våre boreale skoger er mesteparten (opptil 80 prosent) av karbonet faktisk under føttene våre, lagret i røtter, sopp og andre levende og døde organismer og bare en liten andel er lagret i selve tømmerstokken.

Trær er samtidig fantastiske råvarer og vi kan lage alle mulige slags produkter av dem. Og det er bra, for vi trenger jo både hus å bo i og papir å skrible ned gode tanker på. Skogøkonomer ved NMBU anslår at cirka halvparten av det vi høster blir sendt til sagbruk og halvparten blir sendt direkte til bruk til emballasje, papir og brensel. Av det vi sender til sagbruk blir cirka halvparten til byggematerialer.

Dette betyr at kun en firedel av det vi høster blir til langlevde produkter, mens mesteparten av karbonet er raskt tilbake i atmosfæren. Og da har vi ikke en gang begynt å snakke om karbonet som slippes ut av skogbunnen etter hogst.

"Det nytter lite å erstatte klimautslipp fra olje med samme mengde utslipp fra hogst av skog."

Selvfølgelig er det viktig å redusere forbruket av oljebaserte produkter. Men regnstykket må være edruelig hva gjelder klimautslipp og ta inn hele økosystemet skog, ikke bare den delen som består av tømmer og trær. For den tidshorisont vi har til rådighet for å snu klimaendringene er det reduserte utslipp som monner mest. Det nytter lite å erstatte klimautslipp fra olje med samme mengde utslipp fra hogst av skog.

De langsiktige effektene av det industrielle skogbruket på naturmangfold i jord og død ved, og på karbonlagring studeres nå av ledende forskningsmiljøer innen skog.

Samfunn prøver å kutte dagens og fremtidige utslipp av klimagasser, men klimaet er allerede i endring. Vi må tilpasse oss til et villere og våtere klima. Dette byr på store utfordringer både for skogbruket og for samfunnet som helhet. Tørkesommere eller oversvømmelser kan ta livet av trær og koste grunneierne store summer i redusert tømmerverdi.

Samfunnet vil få store kostnader knyttet til ødeleggelser etter store regnskyll som ikke blir fanget opp og bremset av intakte myrer og skoger. Vi bør derfor jobbe sammen for en mer robust skognatur, gjennom varierte skoger, mindre flatehogst og færre kjøreskader.

For å forvalte skogen bærekraftig og helhetlig må vi vektlegge flere naturgoder enn tømmer, så som flomdemping, rassikring, biologisk mangfold, friluftsliv og rent drikkevann. Vi må også bli flinkere til å prioritere hvor vi skal hogge og hvor vi skal la være, til nytte for mangfoldet og de andre naturgodene fra skogen.

Hva med å fokusere hogsten til de ensforma og artsfattige skogene som allerede har vært gjennom en runde eller to med flatehogst, eller å hogge de tette granskogene som mange steder har erstattet det tidligere åpne og artsrike kulturlandskapet? Da kan vi høste trær for å redusere behovet av oljebaserte produkter og samtidig sikre de andre naturgodene. Slik unngår vi å ødelegge natur i vår iver etter å redde klimaet.