Ordinasjonen av henne var resultat av en langvarig forutgående prosess mot større grad av likeverd og likestilling i kirke og samfunn.

I 1912 åpnet Stortinget de statlige embetene for kvinner, med unntak av de geistlige og noen få andre. I tre omganger i 1930-årene hadde Stortinget igjen saken til behandling. Den ble løst i 1938 ved et kompromissforslag som gav kvinner samme adgang til ansettelse som menn, men samtidig fikk menighetene mulighet til å reservere seg. Særbestemmelsen om reservasjon ble opphevet i 1956.

Fem år senere, 19. mars 1961, ble Ingrid Bjerkås ordinert i Vang kirke i Hamar bispedømme. 8. mai samme år ble hun innsatt som sokneprest i Berg og Torsken i Nord-Hålogaland bispedømme.

Det skjedde ikke uten strid. Det var avgjørende at noen i kirken sa ja til ordinasjon av kvinner, selv om flertallet av biskoper sa nei. Og sokneprest Øystein Hovden i Vang, biskop Kristian Schjelderup og biskop Alf Wiig i Nord-Hålogaland åpnet opp.

Bjerkås søkte stilling i Berg og Torsken. Menighetsrådet i Berg var for ansettelse, menighetsrådet i Torsken stemte mot. Menighetsmøtene samlet imidlertid flertall.

Ordinasjonen av Ingrid Bjerkås markerte en nyorientering der kvinners ressurser kunne komme alle deler av kirkens liv til gode. Det var helt vesentlig at noen hadde mot til å gå inn i denne tjenesten, slik de første kvinnene som ble ordinert til prester, hadde.

Ordinasjonen åpnet for at flere kunne identifisere seg med og kjenne tilhørighet til kirken. Dette kom ekstra sterkt til uttrykk da Rosemarie Køhn ble vår første kvinne som biskop.

Også ved denne anledningen var det stemmer fra kirkens lederskap som snakket om splittelse, men den nye biskopen ble et samlende symbol. Kirken ble åpnere ved hennes bispegjerning.

Nå i 2021 er halvparten av biskopene kvinner. Det sier noe om betydningen av at det åpnes opp og at noen er villige til å ta oppgaver slik Ingrid Bjerkås og Rosemarie Køhn gjorde.

En komiteinnstilling fra Kirkemøtet i 1996 analyserte situasjonen 35 år etter ordinasjonen av Bjerkås og tre år etter at Køhn ble biskop, og konstaterer følgende:

«Dei kvinnelege prestane har ein særleg funksjon som symbolberarar for likeverd og likestilling. Denne gruppa har måtta bera ei særleg tung bør i oppbrotet frå rådande tradisjonar og tankemåtar og strevet for at nye haldningar og praksis skulle få gjennomslag.»

Ingrid Bjerkås fulgte kallet. Hun var tydelig og uredd og det preget hennes prestetjeneste. Mange sa at den første kvinnelige prest skulle vært en annen. Noe av det samme gjentok seg da Rosemarie Køhn ble utnevnt til biskop. Noen mente det var for tidlig.

Kirkestatsråd Gudmund Hernes sa i begrunnelsen for utnevnelsen: «En kirke som har sagt ja til å ha kvinnelige prester, har samtidig sagt ja til kvinnelige bisper».

For pionerene var det et indre kall fra Gud som drev til tjeneste. I dag er det annerledes å være kvinne og prest. Mange opplever seg anerkjent, men noen har fortsatt erfaringer av diskriminering og utestengelse. Dette kom tydelig fram høsten 2020 og førte til følgende vedtak i Bispemøtet:

«Vår kirke ønsker at både kvinner og menn tar imot kallet til å bli prest, og går inn i denne tjenesten med sine evner og gaver til glede for menighetene. Kvinners prestetjeneste er en viktig og nødvendig del av kirkens liv …. En prest kan ikke påberope seg en rettighet til å avstå fra samarbeid med andre prestekolleger. Det eksisterer ikke noen slik reservasjonsrett i vår kirkes ordninger.»

Likeverd og likestilling kommer aldri av seg selv. Fremkjempede rettigheter kan alltid mistes. På bakgrunn av debatten det siste året skal nå arbeidsmiljøet for kvinner i prestetjenesten kartlegges.

Norsk kvinnelig teologforening (NKTF) ble stiftet i 1958 for å ivareta fellesskapet mellom kvinner som studerte teologi og kvinnelige teologer som arbeidet i kirkelige stillinger. Ingen kvinner var på dette tidspunkt ordinert. De kvinnelige teologene var på leting etter å finne sin plass i kirken, og teologforeningen ble en viktig arena for å arbeide med dette.

Foreningens medlemmer var ikke enige i synet på kvinnelig prestetjeneste, og splittelsen gjorde at foreningen i 1974 gikk i dvale. I 1982 ble den revitalisert og Rosemarie Køhn ble valgt til leder. I tiden etter har Norsk kvinnelig teologforening spilt en viktig rolle i Den norske kirke. Ved siden av å være et støttende faglig og politisk nettverk har foreningen arbeidet systematisk med feministteologi: ved å gi ut boka «Feministteologi på norsk», utgi tidsskriftet St Sunniva og være pådriver for feministteologi som fag på de teologiske fakultetene.

I dag er mange kvinner prester, proster og biskoper i Den norske kirke. Det er en situasjon som ikke er kommet uten kamp og iherdig innsats. NKTF er en avgjørende medspiller i denne utviklingen.

Da NKTF feiret sitt 50-årsjubileum i 2008 var det festgudstjeneste i Trefoldighetskirken i Oslo. Ved denne anledning tok dekanus ved Det teologiske menighetsfakultet, Vidar Haanes, oppgjør med diskrimineringskulturen som Menighetsfakultetet i mange år hadde overfor kvinnelige teologistudenter, og han ba på fakultetets vegne om unnskyldning.

Det som skjedde for 60 år siden forandret teologien og kirken. Det styrket kvinners identitet og understøttet likeverdstanken. Det ble skrevet likestillingshistorie og kirkehistorie.

Kvinneprestmotstanderne hevdet at biskopene Schjelderup og Wiig med sine meningsfeller lot seg rive med av tidsånd og kvinnesak. Historien viser at både enkeltmennesker og institusjoner har forandret syn og ståsted.

Dette sier noe om at Bibelen må leses og tolkes i lys av evangeliet om Jesus Kristus og hva som er «evangeliets blivende vilje». Hver generasjon møter denne oppgaven på nytt, og må fortolke Skriften i møte med sin samtid.