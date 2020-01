Det er heller ikke hver dag vi ser at oljeprisen og børsindekser faller kraftig på grunn av frykt for et dødelig virus, som attpåtil ser ut til å spre seg raskt og ukontrollert over stadig flere landegrenser.

Selv om fagpersoner av og til har kommet med saklige og beroligende kommentarer, hjelper det ikke mye når daglige nye rapporter viser at tallene på syke og døde dobles fra dag til dag, for så tilnærmet å eksplodere. Hvor ille er det egentlig?

Først skal vi se litt på hva 2019-nCoV er. Rett før årsskiftet annonserte helsemyndigheter i byen Wuhan i Kina at de hadde behandlet en del pasienter med lungebetennelse av ukjent årsak. Antibiotika hadde ingen effekt, og tester for kjente virus som forårsaker pneumoni var negative. Mens videre undersøkelser av smittestoffet pågikk, viste epidemiologiske undersøkelser at pasientene hadde tilknytning til et matmarked hvor ville dyr ble omsatt.

I løpet av en uke hadde mikrobiologer klart å identifisere et coronavirus som forårsaket infeksjonen. Fullgenomsekvensering og genetisk sammenlikning med andre kjente coronavirus viste at det var et nytt virus, derav betegnelsen 2019-nCoV.

Evnen til å gi lungebetennelse hos mennesker deler det med to andre relativt nylig identifiserte coronavirus; "Severe Acute Respiratory Syndrome" viruset (SARS-CoV) som forårsaket et omfattende utbrudd i flere land i 2003, og MERS-CoV. Sistnevnte virus har siden 2012 forårsaket luftveisinfeksjoner hos mennesker i Midtøsten (derav navnet Middle East Respiratory Syndrome), og er interessant siden dromedarer kan bære viruset og smitte mennesker.

Det har vært usikkert hvor lett 2019-nCoV smitter mellom mennesker, men hittil ser det ut til at SARS-CoV forblir "verstingen" av disse tre virus, spesielt med tanke på hvor alvorlig sykdom det forårsaker.

MERS-CoV smitter ikke like effektivt fra person til person, og gir i de fleste tilfeller ikke mer alvorlig sykdom heller. Offisielle rapporter om 2019-nCoV utbruddet har pekt i forskjellige retninger, og de siste dagers stigning i antallet diagnostiserte tilfeller tyder på at myndighetene i Kina har undervurdert hvor lett viruset smitter fra person til person.

Til tross for dette har tallet på nye dødsfall ikke økt like mye, og fremdeles ser det ut til at det primært er eldre pasienter med annen betydelig sykdom som dør som følge av infeksjon med 2019-nCoV.

Hva er så coronavirus, og hvor kommer de fra? Dette er en stor gruppe RNA-virus som gjennom lang tid har blitt tilpasset de fleste virveldyr vi omgås med. Navnet fikk de fra hvordan de ser ut i elektronmikroskop – med en "strålekrans" på utsiden av en rund til avlang viruspartikkel.

I begynnelsen av en epidemi er det helt normalt at antallet sykdomstilfeller øker bratt i den innledende fasen.

Disse "utvekstene" fungerer som nøkler i "låser" som bare finnes på overflaten av noen av vertsdyrets celler. Dette begrenser både hvilke dyrearter og celletyper hvert virus kan infisere, og gjør at noen coronavirus kan føre til tarmbetennelse og diaré, mens andre gir luftveisinfeksjoner.

Hovedregelen er at denne gjenkjenningsmekanismen stabiliserer hvert enkelt virus til hver sin dyreart, slik at vi i dag har en ferdig liste med sykdommer veterinærer må være oppmerksomme på; ulike coronavirus forårsaker bl.a. infeksiøs bronkitt hos høns, smittsom gastroenteritt hos gris, infeksiøs peritonitt hos katt, og smittsom diaré hos storfe.

Denne listen ble nylig supplert med ett nytt coronavirus som forårsaket alvorlig tarmbetennelse hos griser i Kina fra 2016; SADS-CoV. I tillegg til de tre nevnte coronavirusene som nylig har ført til utbrudd av smittsom lungebetennelse hos mennesker, er fire andre mildere varianter av humane coronavirus med i gruppen av vanlige forkjølelsesvirus.

Viltlevende dyr har også egne virus. I denne sammenhengen er det spesielt interessant å se på flaggermus, siden et stort antall genetisk diverse coronavirus har blitt isolert fra dem. I seg selv er dette ikke alarmerende, men det er grunn til å merke seg at de to "første" utbruddene av CoV lungebetennelse har blitt sporet tilbake til mellomverter, hvor viruset må tilpasse seg nye omgivelser for å overleve.

Innfanging og hold av ville dyr fra miljøer hvor virusbærende flaggermus lever er en klart risikofylt aktivitet, hvor et flaggermus-spesifikt coronavirus (Fm-CoV) utsettes for en utviklingsmessig utfordring; mutér og overlev, eller dø ut. Når vi nå vet om fire nye varianter av Fm-CoV som har forårsaket alvorlig sykdom hos mennesker eller griser, og det er grunn til å tro at flere slike nye varianter kan oppstå dersom mulighetene også legges til rette for det i fremtiden.

Så hvor ille er dagens 2019-nCoV-situasjon? I begynnelsen av en epidemi er det helt normalt at antallet sykdomstilfeller øker bratt i den innledende fasen. Dette skyldes forsinkelser både på grunn av inkubasjonstiden og tiden det tar å diagnostisere et sykdomstilfelle.

Når smittepotensialet hos viruset er godt nok kjent, er det bare snakk om et tidsspørsmål før toppen vil nås etter at effektive smittebrytende tiltak innføres. Grunnen til den nylig rapporterte eksplosive økningen i antall smittede er sannsynligvis at helsemyndighetene ikke har fulgt opp personer de først smittede pasientene har hatt kontakt med.

Å bruke bortforklaringer som at "viruset har blitt sterkere", og "SARS-CoV smittet ikke i inkubasjonsfasen, noe det ser ut som 2019-nCoV gjør" er etter min mening dårlig epidemiologisk håndverk – en ny virusvariant kan ikke forventes å oppføre seg som andre nære slektninger.

Hvor mange smittetilfeller og dødsfall som vil bli nedtegnet i historiebøkene pga. 2019-nCoV er fremdeles veldig usikkert. Det synes klart at antallet smittede innen Kina vil bli stort, spesielt på grunn av reisehyppigheten i forbindelse med nyttårsfeiringen. Heldigvis har antall rapporterte dødsfall ikke økt like mye – noe som kan tyde på at frykten som nå spres i massemedier ikke er begrunnet.

For sammenligningens skyld er det verdt å merke seg at norske helsemyndigheter antar at flere hundre personer, hovedsakelig eldre, dør hvert år i Norge som følge av vanlig influensa. Men det blir ikke gode overskrifter av slikt.

Hva kan vi gjøre for å unngå smitten? Utover å ikke reise til Kina, og aktivt oppsøke områder med aktiv virussmitte, er det ikke mye vi kan gjøre i Nord-Europa. Siden både viruset og dets smitteveier nå er kjent av helsemyndighetene, er det all grunn til å tro at de klarer å spore opp og hindre spredning fra de få individene som uheldigvis har tatt ved seg smittestoffet til vesten.

Det er for så vidt interessant å runde av med at norske bønder og bransjeorganisasjoner i flere år har aktivt holdt på med smittekontroll til egne besetninger av bl.a. et virus som er i samme familie som 2019-nCoV; bovint coronavirus.

Ukontrollert kan BCV gi betydelige utbrudd av smittsom diaré hos storfe, og dette har vi klart vi å redusere omfanget av her hjemme på berget med langt enklere hjelpemidler og ressurser enn de humanmedisinerkollegene har til rådighet; enkel smittehygiene, og unngå kontakt med og innkjøp av levende dyr som potensielt kan være smitteførende.