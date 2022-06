Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er på tide å starte denne jobben. Då må me sjå helse og arbeid i samanheng, og me må stø oss på kunnskap om kva som verkar.

Aldri før har me vore så langt unna målet om arbeid til alle som me er no. Ikkje fordi me har for få jobbar, men fordi me har for få menneske som er friske nok til å jobbe.

Om lag 20 prosent av nordmenn i arbeidsfør alder er ikkje i arbeid av helsemessige årsaker. I internasjonal samanheng er dette svært høge tal. Det er eit problem for dei det gjeld, og eit problem for samfunnet. Utfordringa kjem diverre til å auke framover, fordi me vert fleire eldre og ungdomskulla vert mindre.

Utanforskap skuldast ikkje berre spesifikke medisinske diagnosar. Oftare og oftare ser me samansette og uklare helseproblem, som ofte kjem av sosiale skilnadar, vanskeleg oppvekst og mangel på meistringsopplevingar.

Helse og arbeid heng nøye saman. Dette ser me ekstra tydeleg hjå unge menneske no i kjølvatnet av koronapandemien. Svært mange unge har måtta setje liva sine på vent. Utdanning og arbeid glepp og omfanget av psykiske lidingar aukar. Ungdomen treng at me handterer helse, utdanning og arbeid samstundes, og ikkje ventar på at dei kan verte ferdigbehandla i eit overbelasta helsevesen før dei kan kome ut i utdanning og arbeid. Å oppleve meistring i arbeid veit me er med på å styrke helsa.

Sjølv om me har fleire arbeidsretta tiltak som verkar, er den breie vegen for mange framleis frå sjukemelding via arbeidsavklaring til uføretrygd. Dette fører oss alle ut i eit uføre. Me veit framleis for lite om kva som er dei beste tiltaka å setje inn til ulike menneske til ulik tid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har nettopp utarbeidd ein ny nasjonal strategi for arbeid og helse.

Den er tufta på ei forståing av at arbeidsdeltaking kan gje gode helsemessige effektar for mange menneske, og vere ei kjelde til å kunne oppleve fellesskap, utvikle personleg identitet og meistring.

Ambisjonen er å medverke til å utvikle ei felles forståing av korleis helsesektoren, utdannings-, arbeids- og velferdssektoren, arbeidsgjevarar og arbeidstakarar bør jobbe saman for å medverke til å redusere utanforskap.

Sektorovergripande samhandling er komplisert og tidkrevjande. Me treng forsking, fagutvikling, innovasjon og brukarinvolvering for å sikre at me set inn rette tiltak med best mogleg effekt, slik at fellesskapet sine ressursar blir forvalta best mogleg.

Dei to direktorata peikar på etablering av eit nytt nasjonalt kompetansesenter for arbeid og helse som eit sentralt grep for å verkeleggjera dei nasjonale målsettingane for fagfeltet arbeid og helse. Det hastar å få fram kunnskap og grundig dokumentasjon om kva for tiltak som verkar best for kven og når.

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering (NK ARR) vart oppretta etter vedtak i Stortinget i 2005 fordi det var trong for meir praksisnær kunnskap og kompetanse for å utvikle arbeid- og helsefeltet. Senteret har driv nasjonalt kvalitetsregister, faglege nettverk innan praksis, forsking og innovasjon, kompetansespreiing til tenesteleverandørar i både spesialisthelsetenesta og NAV, i tillegg til å vere rådgjevar for styresmaktene.

Å byggje vidare på denne eksisterande kompetansetenesta er sentralt for å kunne kome raskt i gang med det nye kompetansesenteret, og for ikkje å tape den kompetansen som er bygd opp om arbeid og helse gjennom 15 år.

Det er avgjerande at eit nytt kompetansesenter vert forankra i fleire departement og styrt av både Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet. Dette vil sikre samhandling på styresmaktnivå og er ein føresetnad for at fagfeltet skal utvikle seg positivt.

Regjeringa er i gang med ei storreingjering i arbeidslivet, sa Jonas Gahr Støre i talene sine første mai. På LO-kongressen nyleg fekk han stor applaus for å seie at no vaskar han på harde livet.

Det er mange måtar å vaske på og mang slags vaskemiddel. Arbeidslivet i heile landet treng eit Nasjonalt kompetansesenter for arbeid og helse. Det mest effektive er å be Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering ta dette oppdraget.