”Morgon, stille, lettskya, minus 17”. Gjennom oppveksten min stod det eit stort heimesnekra skrivebord på kjøkkenet. Det fungerte som mellombels lager for aviser, tidsskrift og diverse sakspapir.

Sentralt plassert på skrivebordet låg det også alltid ein oppslått almanakk med ein penn ved sidan av. I denne almanakken noterte far min temperatur, ver og vind dagleg.

Eg forstod aldri heilt meininga med desse notata då eg var liten. Men eg forstod såpass som at det gav god meining for far min. Opplysningane i almanakken utgjorde grunnleggande kunnskap om korleis vi best kunne hauste av naturen på garden.

Veret la grunnlaget for vår velstand. Ein praktisk variant av Kierkegaard sin filosofi om at livet må levast forlengs, men forståast baklengs. Vi må sjå bakover for å forstå konsekvensar av dei valga vi har gjort, og bruke dette som rettesnorer vidare i livet.

Frekvensen av slike almanakkar på norske kjøkken i dag er nok låg. Vi treng ikkje lenger måtte forhalde oss til ver og vind for å få dei basale behova dekka, og utvikle eigen velstand. Det meste kjem av seg sjølv. Dette kan kallast framgang. Men det er også eit tap - eit tap av bevisstheit om kva vi lever med og av. Alt vi tenkjer og gjer vert påverka av at denne haldninga svinn. Det påverkar heile vår samfunnsbygging.

Dette tapet har ein kostnad, og i det siste har eg fått ei sterk kjensle av at kostnaden er i ferd med å gjere seg gjeldande i norsk kraftpolitikk. Kraftpolitikken skal utvikle samfunnet og velstanden vår, men kva kunnskap om ver og klima baserer den seg eigentleg på?

Framtidskursen til kraftpolitikken vår er kort oppsummert: Vi treng meir energi. Dette treng vi fordi vi skal vere Europa sitt grøne batteri og forsyne kontinentet med grøn kraft frå norsk natur. Vi skal elektrifisere sokkelen fordi det ser betre ut i vårt CO2-rekneskap at gassen vert brukt andre stader i verda.

Vi skal fullelektrifisere samfunnet for å fase ut bruk av fossil energi. Om kva energikjelde som skal hjelpe oss til dette, seier politikken ikkje anna enn at vi skal bygge ut meir ustabil vindkraft på land og til havs.

Vi skal altså gjere samfunnet avhengig av mykje meir energi for å fungere. Prinsippet for kraftforsyninga vår skal ifylgje Statnett sine nettsider vere at forbruket skal tilpassast produksjonen. Og ein mykje større andel av produksjonen skal baserast på ei ustabil kjelde som produserer energi kun når det bles.

Sett på spissen betyr det at eg og du bør varme huset og lage middag når det bles. Det betyr at alle landets elbilar bør ladast når det bles. Det betyr at vi gjennom elektrifiseringa gjer alle samfunnets store og små, kritiske og ukritiske funksjonar avhengige av vinden.

Det gjev ikkje meining. Vi kan ikkje både auke forbruket kraftig og basere det på ei ustabil energikjelde.

Norge er på langt nær nytenkjande med denne politikken. Mange vestlege land har gått føre oss, og mange har etterkvart fått kjenne på konsekvensar av denne kraftpolitikken. For eksempel i Texas, USA, denne vinteren. Kulden kom, og kraftforsyninga svikta. Fire millionar menneske var utan straum i to døgn i 20 kuldegrader. Vindkrafta og gasskrafta skulda på kvarandre. Hadde vindturbinane vore bygd med dyrare teknologi hadde dei ikkje frose, var bortforklaringa. Eg forstår uansett ikkje korleis dyrare vindturbinar klarer å skape vind i stille kald luft.

Å krangle om investeringar for ulike kraftkjelder er ikkje anna enn ei skammeleg ansvarsfråskriving. Saka er at kraftforsyninga svikta når den trengtes. Ergo - politikken har svikta.

Her kunne vi prøvd å forstå politikken baklengs, for så å justere kursen forlengs. Men akk nei. Dagens norske kraftpolitikk held stø kurs. Det er ingen teikn til at vi tek omsyn til reelle konsekvensar som svikt i kraftforsyninga og enorm prisauke på kraft ved kalde vintrar. Marknaden skal ordne opp, og underdekning på kraft løysast gjennom importert straum frå kontinentet. Problemet denne vinteren var at kulda (og vindmangelen) strekte seg over både Norden og delar av Nord-Europa. Vinden bles få stader. Hadde det ikkje vore for at Europa trengte krafta si til å halde eigne folk og eigen industri gang, kunne vi kanskje importert fossil kolkraft.

Vi kan ikkje ha ein kraftpolitikk som undergrev den velfungerande kraftforsyninga vi har bygd landet på. Ei heller eit kraftsystem som ikkje kan levere stabil sikker straum i kalde vintrar. Eller som legg kostnadene over på forbrukarar og industri. For meg er dette ei oppskrift på utarming av velstand for dei mange. Resultatet vert det motsette av å føre veralmanakkar. Når vi ikkje treng bry oss om ver og vind for å klare oss i kvardagen, mistar vi grunnlaget for å utforme ein kraftpolitikk som står seg i all slags ver.

Dette handlar ikkje om å vere reaksjonær eller tvile på menneskeskapte klimaendringar ,men om å bruke sunn fornuft og faktisk forhalde seg til ver og klima. Det handlar om verdiane som ligg i det å skrive veralmanakkar, og bruke kunnskapen om fortida til å utvikle framtida.

Kloke leiarar lærer av feil og endrar kurs. Dagens kraftpolitikk er eit feilspor og ny kurs trengs.