Kompetanse i sentrale lederstillinger

Tidligere administrerende direktør ved Veterinærinstituttet, Roar Gudding, uttrykker i Nationen bekymring for beredskapen mot alvorlige dyresykdommer når det ikke er veterinærer som er toppledere i Mattilsynet og Veterinærinstituttet, og at det heller ikke vil være veterinær som skal lede mitt departements avdeling for matpolitikk.

Annonse

Jeg har stor respekt for veterinærers fagkompetanse. Jeg er imidlertid trygg på at dyktige ledere – uavhengig av egen utdanningsbakgrunn – evner å utnytte fagkompetansen i egen organisasjon til beste for det samfunnsoppdraget som skal ivaretas, og de oppgaver som skal løses.

Det kan nevnes at Mattilsynet er landets største arbeidsplass for veterinærer, og det er veterinærer i tilsynets toppledergruppe. I Veterinærinstituttets ledergruppe er det flere veterinærer enn ikke-veterinærer, og min avdeling for matpolitikk har mange dyktige veterinærer som gir klare og tydelige faglige råd.

Det bør, sammen med det beredskapsplanverket som finnes, gi et godt utgangspunkt for håndtering av alvorlige dyresykdommer.

Vi har mange utfordringer på de områdene mitt departement, Mattilsynet og Veterinærinstituttet arbeider med, men veterinærmangel i sentrale lederstillinger er ikke en av dem.