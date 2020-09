Bare jegere nyter faunaen med alle sanser. Nå er det sansefest igjen, med villrein, elg, hjort og rådyr. Festen gir opplevelser, mat og næring til grunneiere og jegere. I Norge er det svært mange av begge deler.

Bakrusen kommer til vinters. Da er det bare bilverkstedene som gleder seg over mer næring. Det smeller og blør blod og kjølevæske når sultent vilt tar seg til snøfrie togskinner for å spare næring.

Men vei- og togtrafikk må vi ha. Det vi ikke må ha, er viltstammer blåst opp ut over alle ressursgrunnlag.

Når det blir flere vilt i matfatet, blir det mindre beite til hver. Hjortevektene i Hordaland har falt i 30 år. Det samme har andelen av hunndyr som klarer å produsere kalver. Slaktevektene faller jevnt over også på elg. Det blir stadig flere dyr, men hvert dyr blir stadig mindre produktivt.

På innmarka langs kysten beiter hjorten ned graset - og forurenser det den ikke spiser, med møkk. I skogen spiser hjorten opp de fleste av de plantene som blant andre Martin Førde (Bremanger) setter årlig.

– Det gir ingen inspirasjon å plante, når det meste blir beitet eller nappet opp, sier Førde til magasinet Skog. Det gir selvsagt heller ikke skog. Eller næring. Eller klimabinding.

Mens grunneiere som regel møtes med urban skepsis i areal- og naturvernsaker, har miljøinteressene latt dem styre med viltet i relativ fred. Men det er mulig å øve vel så stor skade på natur, næring og fauna gjennom viltforvaltningen.

I betydelige områder i Østerdalen kommer det nå ikke opp furuskog. Ungskogen beites så hardt av elg at den dør, eller blir stående som triste, forvridde skraptrær. Rogn, osp og selje er allerede tatt.

Allerede i 2009 advarte professor Olav Hjeljord ved NMBU på Ås om at elgen langt på vei har fjernet flere løvtreslag fra store områder. Det svekker både insekt- og fuglemangfoldet.

Naturvernforbundet bruker mye krefter på mulig tap av artsmangfold på 2 promille av landet (vindkraftområder) for ny grønn energi, men knapt noen på at hjorteviltet spiser opp artsmangfold i 40 prosent av landet (skog) for å være hobby-aktivitet.

Grunneiere er ikke bare rasjonelle arealforvaltere, som søker sunne viltstammer som er bærekraftige og gir akseptable skader over tid.

Annonse

Mange av dem er også lidenskapelige, dyktige, irrasjonelle og høylytte jegere. Og de har mange jegervenner.

– Mange er i harnisk, sa Magne Kjerpeset (Sp) i kommunestyret i Bremanger i fjor. Det gjaldt verken skolenedleggelse eller kommunesammenslåing, men åpningen for å skyte mer hjortekalv.

Det finnes knapt fullvokst hjort i Bremanger, viser kjevene fra skutte dyr de siste årene. Men det er de voksne bukkene jegerne vil skyte. Ikke kalv.

I fjor startet FriKalv-prosjektet, i regi av Norsk institutt for naturforskning og Bremanger, Kvinnherad og Kinn kommuner. I prosjektet får alle med jaktrett skyte så mye hjortekalv de vil, i tillegg til ordinær kvote.

Bremanger trakk seg fra forsøket i vinter. Selv om kommunens største jaktvald har registrert økte slaktevekter og sunnere stamme etter at de økte kalveskytingen.

Kritikerne av kalvejakta peker på dårlig ressursutnyttelse: Kalver legger på seg masse om de får leve ett år ekstra.

Få av kritikerne har hatt problemer med at slaktevektene for ALT vilt på Vestlandet har gått nedover i 30 år - fordi for mange hjortekalver vokser opp. Neida: Siden det ikke er mye hjorteskade AKKURAT HER, så må ikke stammen kuttes. Dessuten skjøt vi da en diger bukk i forfjor?

I lokal viltforvaltning er svogerforskning regelen snarere enn unntaket. De kommunale kvotesettere kan sette så høye jaktkvoter de bare vil: Om jaktlagene har fått det for seg at det ikke er mye vilt hos dem, så nekter de å fylle kvoten.

I 2018 skulle det skytes 40.000 elg her i landet. Jegerne skjøt bare 30.000. For hjort var kvoten 63.000, mens det ble felt 43.000. Dette er sivil ulydighet forkledt som viltstell.

For Bondelaget og Skogeierforbundets medlemsmasse er 30.000 overtallige gras- og furutyggere et mye større problem enn at det skytes noen titall rovdyr for lite hvert år. Men så er det lettere å kjefte på Sveinung Rotevatn enn å kritisere jegernaboen.

Derfor er FriKalv-forsøket på Vestlandet interessant. Dersom andre kan skyte de dyrene som du finner det for godt å ikke skyte, øker det samlede uttaket. Gårdbrukere i Kvinnherad, Aurland og Kinn som er lei av hjortemøkk i siloen kan skyte MANGE hjortekalver i høst.

Da vil jegernaboen etterhvert få færre dyr å sikte på. Det får han leve med. Jakt er en høst-hobby. Jord- og skogbruk er helårsnæring.