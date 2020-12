De fleste av oss forstår denne sammenhengen. Likevel hadde slett ikke alle klart å stå imot, slik mjølkebonde Anne Frøyland Grødem gjorde da hun takket nei til svimlende 150 millioner kroner for at en utbygger skulle få opsjon på gården hennes i Time på Jæren.

De storstilte planene om å bygge datasenter for internasjonale IT-giganter på rundt 1800 mål jord har vakt debatt, demonstrasjoner og politisk strid. Det er et paradoks at kommunesenteret Bryne «skal vera jordbrukshovudstad i Noreg» samtidig som Time er blant kommunene som bygger ned mest matjord i Norge.

Forestill deg at det kommer folk på døra di, nærmest med sjekken i handa. Du kan få en halv million kroner per mål. Du kan være en del av utviklinga, bidra til å skape moderne, framtidsretta arbeidsplasser - sette kommunen på kartet.

Grødem forteller om presset og forventningene - og vantroen hun ble møtt med da hun etter familieråd takket nei til 150 millioner kroner. Og utbyggerne la ikke skjul på at de var villige til å gå høyere. Verdien øker raskt på ei ettertraktet tomt som gjerne kalles «indrefilet» i et pressområde.

Men hva er matjord egentlig verdt? Kan man sette en prislapp på jord? Er ikke det viktigste vi har egentlig helt uvurderlig?

“Buy land, they’re not making it anymore”, skal den amerikanske forfatteren Mark Twain ha sagt på 1800-tallet. I rådet ligger en gammel sannhet om at den som eier jord, er rik. Og enda bedre; å eie jord går aldri ut på dato.

Verdien forringes ikke, heller tvert imot. Siden matjord finnes i begrenset opplag - i Norge bare tre prosent av landjorda - og ikke «lages mer», har eiendom potensial til å bli mer og mer attraktivt.

Den som eier jorda, har makt og står med nøkkelen til liv i handa. Den kan så og høste, dyrke mat til mennesker og fôr til dyr. Og Grødems grunn til å si nei er enkel: Hun vil fortsatt være bonde og produsere trygg mat med lite antibiotika. Og hun vil gi de som kommer etter oss samme mulighet.

Forvalteransvaret kan neppe uttrykkes klarere. Vårt ansvar er å bruke jorda så godt vi kan mens vi er her, og overlate den til neste generasjon i minst like god stand og med like muligheter for å høste av naturen. Det er definisjonen på bærekraft.

Derfor er det vanskelig å forstå at Time - og andre kommuner over hele landet - ikke kan finne fjellgrunn eller andre arealer å drive næringsutvikling og utbygging på.

Koronapandemien har satt norsk matproduksjon og sjølforsyning opp på agendaen og fram i folks bevissthet. Kriser gjør de knappe ressursene synlige. Vi kan ikke tro at å kjøpe alt vi trenger er løsningen for framtida eller i vanskelige tider. Matproduksjon er beredskap.

Under andre verdenskrig gjorde matrasjonering det gull verdt å ha tilgang på en jordlapp for å dyrke egne poteter og grønnsaker, eller en bakgård der man kunne fostre opp en gris.

Og tenk på 1800-tallets store søskenflokker, med én odelsgutt og magre utsikter til egen jordlapp for de andre. Drømmen om - og behovet for - å eie sin egen flekk på jorda fikk 900.000 nordmenn til å emigrere til Amerika.

Grødem får stor støtte og mange lovord i kommentarfeltet i sosiale medier. Ordet “respekt” går igjen. Flere har selvinnsikt til å innrømme at de antakelig hadde falt for kapitalkreftenes press og blitt fristet til å selge. Men som en sier “Penger er ikkje mykje verd, dersom der ikkje er råd å få mat på bordet”.

Times kommuneplan, som åpner for å bygge ut datasenter på rundt 1800 mål jord, er på høring med frist 14. februar. Spørsmålet er om varsellampene lyser tilstrekkelig og om lokalpolitikerne til slutt har ryggrad til å følge Anne Frøyland Grødems eksempel og si et langsiktig nei.

Hvis nedbygging vinner over jordvern, vil det slett ikke være slutten på utbyggingspresset. Tvert imot. Når jord blir handelsvare, forsvinner naturressurser for alltid. Det kan gå tusen år å danne ti centimeter jord.

Derfor må gode jordbruks-, natur- og friluftsområder forvaltes med et uendelig perspektiv. Og matjorda må eies av dem som vil dyrke den. Vi kan ikke spise penger.