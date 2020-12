Vil Sp utfordre Ap med EØS?

Det hindrer ikke partiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, i å lansere ønsket om en ny debatt om Norges tilknytning til EU og EØS.

Bakteppet er selvfølgelig at Storbritannia på selveste julaften klarte å komme i havn med en frihandelsavtale med EU etter brexit. Avtaleteksten er på 1246 sider og selv om Arnstad til Klassekampen presiserer at hun ikke har lest hele, er hun svært positivt innstilt.

Sp-veteranen mener britenes avtale med EU er bedre enn Norges EØS-avtale. De har fortsatt adgang til Europas indre marked og felles handel, men slipper unna det overordnede strukturelle, som også er det sentrale ankepunktet for nei til EU-motstanden i Norge.

Britene får tilbake råderetten over eget nasjonalt lovverk og utvikling, uten å fortløpende måtte inkorporere og bli bundet av EUs dynamiske regelverksutvikling, slik det beskrives i Sejersteds-utvalgets utredning "Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU".

Det nasjonale selvstyret var statsminister Boris Johnsons såkalte "røde linje", et punkt han ikke var villig til å diskutere. Det viser også at EØS ikke er den eneste mulige tilknytningen til EU. Det finnes forhandlingsrom for å inngå andre, alternative avtaler. Også for Norge.

Arnstad får ikke overraskende støtte fra SVs Heming Olaussen. Sammen med Sp har SV også tidligere gått inn for at Norge skal utrede et alternativ til EØS-avtalen.

På veg inn i en stortingsvalgkamp er det likevel overraskende om EU og EØS vil bli en dominerende sak. Det norske nei-et til EU står fortsatt sterkt i befolkningen, og på Nationen og Klassekampens meningsmåling i november sa over 63 prosent av de spurte ja til EØS. Det er det høyeste tallet siden Sentio begynte målinger for oss i 2012.

Blant Sp-velgerne sier 49 prosent at de støtter EØS-avtalen, 39 prosent at de er EØS-motstandere. 13 prosent er usikre.

Høyre vil advare velgerne mot en "kaotisk regjering" på venstresida der partiene er uenige om EU og vil sette EØS-avtalen i fare. Venstre vil spørre "hvordan tror Sp at næringslivet i distriktene vil klare seg uten EØS-avtalen?".

Men når de ser at Storbritannia fikk det til, vil argumentene fra ja-sida om at det er "umulig" å se for seg noe annet enn EØS og "det finnes ikke noe bedre" bli vanskeligere å framholde.

Særlig spørsmålet om den dynamiske EU-lovgivningen og nasjonal suverenitet gir gjenklang hos de tradisjonelle Sp-velgerne. Britene slipper nå for eksempel å tilpasse seg energibyrået Acer, EUs finanstilsyn og jernbanepakker.

Etter å ha fulgt britenes fire og et halvt langdryge år ved forhandlingsbordet, og med fingeren på nordmenns EU-puls, har Sps Sigbjørn Gjelsvik gjort det klart at noen ny folkeavstemming i Norge ikke står like om hjørnet.

Etterspørselen etter et alternativ til EØS vil likevel kunne skape gnissninger og bli et åpenbart forhandlingskort i et eventuelt regjeringssamarbeid mellom Ap, SV og et Sp med historisk stor oppslutning.

Spørsmålet er hvor mye Sp vil mobilisere og utnytte "brexit-momentumet". Men også hvor hardt Sp vil utfordre sine egne, nye velgere som er positive til EØS-avtalen - og sin rødgrønne alliansepartner Ap. Og hva må de i så fall forhandle bort?