Vil Norge stå opp mot Kina?

Folk forsvinner. De tas fra hjemmene sine, plasseres maktesløse i interneringsleire og utsettes for overgrep, tortur og hjernevasking. Uten at det vekker særlig stor oppmerksomhet her til lands.

Det skjer i de hemmelige leirene i Xinjiang-regionen i Kina, der over en million mennesker fra etniske minoritetsgrupper – ikke minst uigurer – er internert, ifølge Amnesty International. I april erklærte også det britiske parlamentet at Kina begår folkemord (genocide) i Xinjiang. Nederland, Canada og USA har gjort det samme.

Her til lands har norske myndigheter vært opptatt av å degge for Kina. Statsminister Erna Solberg dro i 2017 til Kina med tidenes største norske delegasjon (230 mennesker) for å "normalisere forholdet til Kina" etter tildelingen av Nobels fredspris til menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo. Kinaturen var "stor suksess", ifølge Solberg.

Det handlet om business-suksess.

Men Natos generalsekretær snakker nå om Kinas overgrep. Forsvarsalliansen skjerper tonen overfor Kina. "Kina deler ikke vår tro på demokrati og frihet. Bare se på hvordan de slår ned demokratiforkjempere i Hong Kong og undertrykker urbefolkningen Uigurene. Samtidig bruker de moderne teknologi til å overvåke sine egne innbyggere på en måte som aldri før i verdenshistorien", sa Jens Stoltenberg til Dagbladet i forkant av Natos toppmøte i juni.

Under toppmøtet ba president Joe Biden sine allierte om å stå opp mot Kinas autoritære styre og voksende militære makt. For ordens skyld: USAs motiver går langt ut over hensynet til menneskerettigheter og internerte i Xinjiang. Kina puster snart verdens største militærmakt i nakken.

I Natos slutterklæring ble det slått fast at Kinas ambisjoner og selvhevdende oppførsel utgjør «systematiske utfordringer for den regelbaserte internasjonale ordenen».

Kina er i ferd med å bli verdens største økonomi. Det skaper problemer, advarte Stoltenberg: "De utvikler stadig mer moderne teknologi som hypersoniske våpen og langtrekkende atomraketter." (Definisjonen på hypersonisk våpen er at det beveger seg raskere enn fem ganger lyden.)

Stoltenberg understreket likevel at han ikke ser på Kina som en fiende, og at den voksende økonomien åpner nye muligheter for handel for Natos medlemsland.

Dermed er vi ved kjernen: Hvordan påvirke Kina når vi ikke "har råd til å la være" å handle med landet? Hvordan påvirke Kina, når en vegrer seg mot å bli fiende av denne enorme, totalitære staten med hypersoniske våpen – og som lett lar seg fornærme?

Mens Nato har lang tradisjon for å utpeke Russland som fiende, har som kjent USA for lengst utpekt Kina som sin fremste motstander. Biden-administrasjonen har opprettholdt mange av Trumps økonomiske sanksjoner mot Kina, og vil altså ha allianser mot Kinas ekspansjon.

"Nato er jo en europeisk forsvarsallianse hvor USA likevel er den viktigste aktøren. Det som er viktig for amerikanerne, blir automatisk viktig for Nato", sier professor Jo Jakobsen ved NTNU til Dagbladet. Nato kan være ytterligere motivert av Kinas samarbeid med Russland.

I ei tid da hensynet til det globaliserte næringslivets frihet i avgjørende grad dominerer internasjonal politikk, er det altså Kinas økonomiske og militære vekst som skumper søkelyset over på de massive bruddene på menneskerettighetene i Kina.

Ifølge Solberg-regjeringa er Kina "vår viktigste handelspartner i Asia og vårt niende største eksportmarked" (2019). Norge eksporterte varer for over 45 milliarder kroner til Kina i 2020 (før september) ifølge E24. 2020 ble rekordår på grunn av stor olje-eksport (nær to tredeler av total eksport). Til sammenligning eksporterte norske bedrifter for nærmere 135 milliarder kroner til Storbritannia samme år.

Moralsk forargelse over dobbeltheten i norsk og internasjonal politikk når det gjelder demokrati og menneskerettigheter (eller klima og miljø) på den ene sida og utsiktene til økonomisk vekst på den andre, kan være på sin plass.

Samtidig så er det knapt noen overraskelse at stater ikke styrer ut fra ideelle hensyn og tungtveiende moralske argumenter alene, og i enda mindre grad forsvarsallianser. For Nato bør også det aller viktigste være å unngå krig.

En massiv totalitær stat som kontrollerer sine innbyggere gjennom inngående digital overvåking og torturerer mennesker med minoritetsbakgrunn til "etnisk helhet" eller døde, er like fullt egnet til å skremme noen hver av oss.

Så hvordan kan Nato "stå opp mot Kinas autoritære styre og voksende militære makt", slik president Biden ber om – uten at medlemslandene innfører økonomiske sanksjoner, slik USA har gjort?

Og kan det være formålstjenlig å styrke dialogen med Russland og Putin framfor å tviholde på fiendebildet?

Så spørs det om det blir plass i valgkampen for et større utenrikspolitiske bilde, eller om angrepene på EØS-kritiske partier som er "farlige for landet" skal dominere debatten helt fram til 13. september.