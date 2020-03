Oslo-dominansen i Miljøpartiet De Grønne må vekk om partiet skal bli et parti for hele landet.

På landsmøtet til Miljøpartiet De Grønne som etter planen skal avholdes i april, skal det for første gang velges partileder og to partiledere. Tidligere i vinter avslørte TV2 at det var bare medlemmer fra Oslo MDG som var innstilt til de tre posisjonene. Une Aina Bastholm er innstilt som ny partileder, mens valgkomiteen ønsker Lan Marie Berg og Arild Hermstad som nestledere. Partisekretær Torkil Vederhus, også han fra Oslo MDG, er ikke på valg.

Det skal ha ført til en "frisk" debatt internt i partiet om Oslo-dominans i toppen av partiet, og en bekymring for at MDG ikke klarer å favne om hele landet og sin til dels nyvunne posisjon i mange distriktskommuner etter lokalvalget.

Nå kan det bli distriktskamp om i alle fall det ene vervet. Klassekampen skrev forrige uke at MDGs nest største partilag, Viken, ønsker en distriktskandidat inn i ledelsen. Kilder avisen har snakket med mener det blir "håpløst" å drive valgkamp med en ledertrio fra Oslo.

I helgens partimåling fra Norfakta i Nationen og Klassekampen ble MDG målt til rekordhøye 7 prosent og 13 mandater. Økt oppslutning og økt makt må nødvendigvis også føre til et bredere parti, også når det gjelder maktposisjoner internt i partiet.

"Vi beskyldes for å være et elitistisk Oslo-parti, og denne innstillingen bare bekrefter denne forestillingen", sa Robert Svendsen, styremedlem i Nordland MDG, til TV2 i februar. "Forslaget er godt nok, men jeg er oppgitt over en ledelse som alle er med i Oslo MDG. Partiet behøver folk i ledelsen fra distriktene", sa Vesterålen-beboer og fiskeripolitisk talsperson Toine Sannes.

Det er pussig at i dagens klimadebatt, der det er behov for å finne løsninger på tvers og at by og bygd drar lasset sammen, har ikke valgkomiteen i MDG funnet en eneste kandidat utenfor Oslo-partiet verdig en topp-posisjon.

MDG er fremdeles først og fremst et klima- og miljøparti. Alle de tre innstilte til styretoppvervene er flinke folk. Men skal partiet søke makt, som det åpenbart ønsker, må MDG ha en klima- og miljøpolitikk, og for den saks skyld en politikk for hele landet.

Et noe ensidig fokus på viktige distriktsnæringer sine klimagassutslipp bidrar ikke til å gjøre klimagapet mellom by og land mindre. Det trengs en helhetlig, samlende klimapolitikk om Norge skal klare å nå målene. Da må distriktenes perspektiver ivaretas, også i MDG.

Det finnes bra folk på bygda. Og for all del - det hadde blitt opprør i Sp også, om trøndere skulle bekle alle de tre toppvervene i partiet.