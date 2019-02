Viktige utsnitt fra en politisk thriller

Et lite, privat charterfly har fått dispensasjon fra nattflygingsforbudet og nærmer seg landingsstripa på Fornebu lufthavn litt over klokka ett. To unge menn tumler ut av flyet og løper mot ankomsthallen, som er tom for folk. I en korridor ser de ryggen av en mann. «Hvordan gikk det? Hvordan gikk det?» Mennene roper i kor mens de løper etter mannen, som først ser spørrende på dem. «Å ja, den folkeavstemningen… Det ble visst et «nei» til slutt», svarer han.

Reaksjonen er kraftig: Mennene jubler, spretter korken av ei flaske og drikker mens de danser rundt i den tomme ankomsthallen. Det er natten til 26. september 1972.

«Jeg husker fortsatt den eksplosive, jublende følelsen som gikk gjennom hver fiber i kroppen. Vi hadde håpet, men ikke riktig turt å tro. Det hadde gjennom flere år bygd seg opp et intenst engasjement. Tanken på tap hadde vi ikke orket, og langt mindre hadde vi våget å glede oss til seier. Nå var saken avgjort! En liten minoritet av stortingsrepresentantene, sammen med en bred allianse av ungdomsorganisasjoner, en gruppe fagforeningsrepresentanter, bønder og fiskere hadde stått sammen for en sak – og vunnet.» Slik skulle en av mennene skildre gleden over nei til norsk EF-medlemskap i ei bok, èn folkeavstemning og mange år senere.

Jeg bør gjøre oppmerksom på at det er vanskelig å unngå å ta denne skildringen personlig. Gjenkjennelsen sitter i kroppen etter natten til 29. november 1994. Virkningen er tiltykning til klump i halsen. Hadde ikke alliansen som de to mennene på Fornebu var en del av, kjempet den første EEC/EF-kampen, hadde vi ikke hatt noe å mobilisere til kamp for på slutten av 80-tallet.

Motmakt

De to mennene i flyet var Arne Treholt og Svein Sundsbø. De representerte henholdsvis AUF og Senterungdommen i Ungdomsfronten mot norsk medlemskap i EF, og hadde kommentert den norske EF-debatten i «Kveldsöppet» på svensk tv. Svenskene var nysgjerrige på hvordan nei-sida kunne gjøre seg gjeldende, med makteliten, pengene og store deler av norsk presse som motstandere.

Da Treholt og Sundsbø forlot Sveriges Television, sto den berømte pila bak Geir Helljesen og Lars Jakob Krogh i studio i Oslo og dirret mellom ja og nei.

Det er Svein Sundsbø (75) som skildrer gleden over nei-et i 1972 på ovennevnte vis, i sin nye bok Korn, kraft, klima. Sundsbø ble valgt inn i Senterungdommens styre i 1966, og som leder i 1970 - 1972. Han var sentral i motstanden mot norsk medlemskap i EEC/EF i Senterbevegelsen - og i landet. Høsten 1971 var Sundsbø første norske ungdomsobservatør i FN i New York. Der møtte han Jens Evensen, kjent for å ha sikret Norge avgjørende rettigheter på kontinentalsokkelen. Evensen var motstander av norsk EF-medlemskap. Møtet skulle vise seg å bli viktig.

En thriller

Svein Sundsbøs CV er mangslungen. Han var generalsekretær i Senterpartiet (fra 76) og ble landbruksminister i Kåre Willochs samarbeidsregjering i 1985. Sundsbø var administrerende direktør i Norges Forskningsråd (fra 92), direktør i Elkem (95), leder for industripolitisk avdeling i Norsk Industri (2006), for å nevne noe. Nå er han rådgiver i kommunikasjonsbyrået Gambit, og i miljøstiftelsen Zero. Oppsummert: Korn, kraft og klima.

Når Svein Sundsbø nå har gjort forfatter av seg, forklarer han det stillfarent slik: «Hver dag dør erfaring og kompetanse, og hver dag fødes total uvitenhet. Vår sivilisasjon er basert på formidling av fortellinger i ulike former. Boka er et lite bidrag fra meg, en personlig fortelling om noe jeg tror jeg vet, eller sjøl har opplevd».

For oss som deler Sundsbøs syn på historiens betydning, er boka en thriller. Her må vi, dessverre, foreta små utsnitt. Først til et møte i Bø i Telemark i 1969, og det etterfølgende dramaet som fikk betydning for Norgeshistorien.

En milepæl hamres ned

«Den beslutningen som Senterungdommen tok på landsmøtet i Bø sommeren 1969, kom til å få stor, ja kanskje avgjørende, betydning for utviklingen fram mot folkeavstemningen i 1972, og for selve utfallet», skriver Sundsbø. Formuleringen «kanskje avgjørende» må være et uttrykk for overdreven beskjedenhet.

John Dale var leder i SUL og Svein Sundsbø leder for resolusjonskomiteen under Senterungdommens landsmøte i Bø. Per Borten ledet en regjering med EF-søknad i Brussel. Partiledelsen mente det var bedre å være med å påvirke enn å la ja-sida forhandle alene. Senterungdommen visste de hadde store deler av grasrota i partiet med seg.

Dale og Sundsbø fryktet at Sp-ledelsens strategi bygget på at EF-saken i realiteten var tapt. Den frykten kunne de ikke leve med. De måtte handle.

«I hele partiets historie hadde arbeidet vært preget av et ønske om å redusere sentraliseringen og markedskreftenes frie spill. Mange følte at Romatraktaten og de politiske ambisjonene for den nye unionen gikk i motsatt retning (…)», skriver Sundsbø.

Landsmøtet i Bø vedtok nei til norsk EF-medlemskap på prinsipielt grunnlag, og presiserte at saken ikke kunne løses «gjennom forhandlinger om særordninger for jordbruket». Sundsbø skriver: «I klartekst flagget vi et standpunkt som brøt med partilinjen. Vårt standpunkt ville, om partiet fulgte vår linje, medføre at en måtte forlate regjeringen.» Partiledelsen slo ikke inn på ungdommens linje med en gang. Det skulle et drama til.

De sørget for motmakt og EF-nei

På rollelisten sto blant andre Helge Seip (V), Erling Norvik og Kåre Willoch (H) og advokat Arne Haugestad. Statsminister Per Borten og Senterungdommen, skulle det vise seg, hadde hovedroller.

Første akt, «Den store lekkasjesaken»: Dagbladet fikk tak i et fortroligstemplet dokument med franske vurderinger av norsk EF-medlemskap. Statsminister Borten bekreftet at han hadde vist dokumentet til Arne Haugestad, lederen i Folkebevegelsen mot EF. Begge benektet at de var Dagbladets kilde. Det var de heller ikke. Pressetalsmann Ole Hoemsnes ga Dagbladet tilgang til dokumentet, men det spilte ingen praktisk rolle.

Seip, Willoch og co gikk til massivt angrep på Borten personlig. De anklaget ham for tillitsbrudd og dobbeltspill og krevde hans avgang. «Med alle midler forsøkte de å ramme Borten som person uten å vise til den reelle politiske motsetningen som lå bak», skriver Sundsbø.

Borten-regjeringas avskjedsøknad ble levert 2. mars 1971. Da ledet altså Svein Sundsbø SUL, mens tidligere leder, John Dale, ble sekretær for Per Borten.

3. mars 1971 ble Sp invitert til fortsatt samarbeid med partiene som hadde kvestet Per Borten - KrF, Venstre og Høyre. Nå blir Senterungdommens milepæl fra Bø avgjørende: «Hadde ikke Senterungdommen åpent brutt med den vedtatte partilinjen og gått ut og erklært prinsipiell motstand mot medlemskap i EU, ville det ikke vært mulig å skape fortåelse for at regjeringskrisen reelt sett var en sakskonflikt – ikke bare et spørsmål om persontillit», forklarer Sundsbø.

Sundsbøs fortelling om prosessen som nå følger internt i Sp, bør alle politisk interesserte unne seg, for eksempel som en opptakt til Sps 100-årsjubileum neste år. Her må vi haste videre.

«Djupt såra og vonbroten»

Sp fatter et landsmøtevedtak som avspeiler Bø-vedtakets prinsipielle EF-motstand - og åpner for regjeringsforhandlinger. Det måtte butte. Kjell Bondevik fra KrF blir ikke statsminister: «Eg er djupt såra og vonbroten over at Senterpartiet, som gjekk sterkt inn for å få meg til å prøva å skipa ny regjering – mot mitt personlige ynskje, ikkje sa greitt ifrå om sitt standpunkt», sa Bondevik.

Sundsbø, Dale og Senterungdommen hadde en god del av skylda for at Bondevik ble «djupt såra og vonbroten». De sørget for et prinsipielt standpunkt mot EF-medlemskap. Det bidro avgjørende til det resultatet som fikk Treholt og Sundsbø til å danse rundt i en tom ankomsthall ei natt i 1972.

Noter

Til den som lurer på bruken av EEC, EF og EU om hverandre: Norske myndigheter forsøkte å «pynte brura» ved å endre navnet fra EEC (European Economic Community) til «Det Europeiske Fellesskap», EF, i forkant av folkeavstemninga i 72.

Hvorfor møtet mellom Sundsbø og Jens Evensen var viktig? Fordi det senere fikk Svein Sundsbø til å gå til utenriksminister Dagfinn Vårvik, som også ble Nationen-redaktør, og foreslå at Evensen skulle lede forhandlingene med EF om en handelsavtale. Slik ble det. Evensen oppnådde gode resultater, handelen med EU blomstret og ja-sidas skremmebilder ble gjort til skamme.