Viktig markering for Lykkelandet

Etter statsråd 31. mai 1996 gjorde daværende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) det aller første innskuddet i Statens pensjonsfond utland – Oljefondet. Vi satte "peeng på bok". Det er verdt å markere 25 år etter.

Ser man etter bevis på Oljefondets betydning for det norske samfunnet, er det nærliggende å vise til handlingsrommet staten har hatt i møte med koronapandemien. Det har bidratt i Norges håndtering i form av krisepakker til næringsliv, kulturliv og reiseliv, sikring av arbeidsplasser og kompensasjoner til kommunene.

Formålet med Oljefondet var da også i sin tid å trygge en ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene, slik at det som er vår felles formue skal komme fremtidige – og dagens – generasjoner til gode.

Høsten 2020 passerte fondets verdi for første gang 11.000 milliarder kroner. Det et av verdens største, med eierandeler i rundt 9000 selskaper i 74 land over hele verden.

Opprettelsen av fondet kom etter et vedtak i 1990. Det følger de viktige politiske valgene man tok allerede i oljealderens spede barndom, etter funnet av Ekofisk 23. desember 1969.

Den økonomiske veksten Norge har vært gjennom etter andre verdenskrig kan i stor grad tilskrives petroleumsvirksomheten. Men å finne olje er ikke ensbetydende med rikdom for fellesskapet eller automatisk finansiert velferdssamfunn. I andre land er naturressurser konsentrert på et fåtall private hender, uten at fellesskapet eller samfunnet som helhet får del i verdiskapingen.

Den norske dramaserien "Lykkeland", som snart kommer med sin andre sesong, gir innblikk i hvordan kloke hoder forsto at en statlig forvaltning av fellesskapets ressurser ville bli avgjørende for at de store verdiene skulle komme hele samfunnet til gode. Det ble tidlig avgjort at inntektene fra olje og gass måtte brukes i et forsiktig tempo for å ikke skape ubalanse i økonomien.

Etter Sigbjørn Johnsen har finansministre fra fem ulike partier sittet på den norske pengesekken. Jens Stoltenberg (Ap), Gudmund Restad (Sp), Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), Per-Kristian Foss (H), Kristin Halvorsen (SV) og Siv Jensen (FrP).

Uavhengig av skiftende regjeringer vil og må det alltid være debatt om fornuftig, politisk bruk av de norske oljemilliardene, om avkastning fra oljefondet og handlingsregelen. Det må også debatteres hvordan og hvor pengene plasseres, med miljø- og samfunnsmessige krav til selskapene fondet investerer i.

I bunnen ligger uansett det langsiktige formålet: å skjerme den norske økonomien for svingninger i oljeinntektene og å opprettholde en reserve. Fordi vi vet at oljealderen ikke kan vare evig.