Viktig ledervalg i Nei til EU

Ut fra Nationens ringerunde til fylkesledere i Nei til EU (NTEU), ser det ut til at tidligere leder av LO i Oslo (og Oslo Bygningsarbeiderforening) Roy Pedersen, er favoritt til å vinne ledervalget lørdag.

Det er ikke overraskende. Under Solberg-regjeringa hagler det med kontroversielle EØS-saker. Hver gang regjeringa får med seg Ap i Stortinget, så avgis det suverenitet til EU gjennom EØS. Det kostet Ap dyrt å trosse LO i Acer-saken, og LO skal ha mye av æren for at Ap satte ned foten for Jernbanepakke 4. Roy Pedersen er en fagforeningsveteran det står respekt av langt inn i Ap. LO i Oslo sa også nei til EØS på Pedersens ledervakt.

Det er altså ikke å undres over at Roy Pedersen er ønsket som leder i Nei til EU nå.

Etter at flere fylker oppfordret ham til å ta ledertrøya, sa Pedersen til slutt ja til å stille som lederkandidat i Nei til EU. Han gikk av som leder for LO i Oslo i fjor.

Prosessen fram mot ledervalget under Nei til EUs landsmøte denne helgen, ble likevel både uvanlig og overraskende: Da valgkomiteen kom med sin innstilling, var komiteen delt. Komiteen foreslo både Roy Pedersen og Einar Frogner fra Bondelaget som lederkandidater.

Det er vanskelig å finne svar på hvorfor.

Det er selvsagt ikke overraskende at Bondelaget vil ha en sentral plass i Nei til EUs styre. Bondelaget har, med sin solide organisasjon og bidragsvilje, alltid vært en bærebjelke for nei-organisasjonen. Så hadde også avtroppende leder Kathrine Kleveland bakgrunn fra Bygdekvinnelaget, som er knyttet til Bondelaget, da hun i sin tid ble valgt som leder.

Bøndene har siden 1960-tallet tatt sin del av ansvaret (og vel så det) for den brede Nei til EF/EU-alliansen som organisasjonen Nei til EU rommer. Dermed har Bondelaget også mye av æren for å ha sikret den bredden som er nødvendig for å kunne forsvare folkets nei fra to folkeavstemninger om norsk EU-medlemskap.

Bondelaget har også gjennom hele neibevegelsens historie bidratt konstruktivt i arbeidet med å ivareta de strategiske alliansene som sikrer nettopp bredden på nei-sida, ikke minst den avgjørende alliansen mellom bønder og arbeidere.

Derfor er det altså overraskende og uvanlig at Nei til EUs valgkomité deler seg. Ikke minst på bakgrunn av at "bøndenes" Kathrine Kleveland har hatt stafettpinnen i seks år. Og på bakgrunn av at organisasjonen nå har hendene fulle av EØS-saker, som Acer og Jernbanepakke 4. Fagbevegelsen står helt sentralt i disse sakene, og har mobilisert både mot suverenitetsavståelsen på energiområdet og på jernbaneområdet. Alliansen med fagbevegelsen er den viktigste alliansen for Nei til EU. Slik det også var den viktigste alliansen før folkeavstemningene både i 1972 og i 1994.

Utenfra sett, kan valgkomiteens innstilling gi inntrykk av at Bondelagets strategiske vurderinger ut fra en sterkest mulig nei-organisasjon, har veket plassen for et behov for ledertrøya. Og det kan se ut som om bønder står mot arbeidere i ledervalget i Nei til EU. Det ville i så fall være begynnelsen til slutten for organisasjonen.

Men det inntrykket svekkes kraftig av at også bønder Nationen har vært i kontakt med, støtter Roy Pedersen i ledervalget. De har samme begrunnelse som fylkesleder Anna Marie Frost i Vestfold, Kathrine Klevelands hjemfylke.

Frost sier det slik i Nationen: "Vi var blant dem som foreslo Roy Pedersen inn til valgkomiteen. Vi går inn for ham som ny leder på grunn av hans lange fartstid og erfaring i fagbevegelsen. Vi trenger nå at fagbevegelsen ser hvor ødeleggende EØS-avtalen er for mange her i landet. Vi synes også at vi etter seks år med glimrende ledelse av Kathrine Kleveland trenger styrke overfor fagbevegelsen som er de eneste som kan få Arbeiderpartiet i bevegelse i retning mot EØS-avtalen. Vi er også trygge på at Einar Frogner blir en strålende nestleder."

Anne Marie Frost har unektelig viktige argumenter. Og det er å håpe at den delte innstillingen ikke er et uttrykk for kamp mellom arbeidere og bønder internt i organisasjonen. En slik kamp vil vanskeliggjøre de strategiske alliansene som organisasjonen så langt, med Bondelagets hjelp, har klart å ivareta. Allianser Nei til EUs legitimitet er avhengige av.

Nei-sidas mulighet til å mobilisere når det trengs, ligger nettopp i de strategiske alliansene, i bredden i neibevegelsen. Derfor er ledervalget under landsmøtet lørdag så viktig. Nå bør det være fagbevegelsens tur.