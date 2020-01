Vi trenger en edruelig rusdebatt

Før jul la rusreformutvalget fram sin anbefaling om å avkriminalisere bruk av narkotika og innehav av mindre mengder narkotika til eget bruk. Utvalget hadde fått i oppdrag i utrede en rusreform som flyttet reaksjonene på narkotikabruk fra straff til hjelp, behandling og oppfølging.

Utvalget foreslår å erstatte dagens straffereaksjoner med pålagte møter med en kommunal rusrådgiver. Selv om disse møtene er pålagt, skal det ikke være noen sanksjoner dersom en ikke møter opp, da utvalget mener tvang er et dårlig utgangspunkt for å gi helsehjelp.

Å avkriminalisere bruk av illegale rusmidler innebærer en drastisk endring av norsk ruspolitikk. Helseminister Bent Høie (H) karakteriserte da også rusreformen som et "paradigmeskifte". Venstre-leder Trine Skei Grande gikk enda lenger, og omtalte reformen som den "viktigste sosialpolitiske reformen i morderne historie". Å straffe rusavhengige fører ingenting godt med seg. Nå skal vi heller rette innsatsen mot helsehjelp for dem som trenger deg, påpekte hun.

Det er neppe noen som er uenige at rusavhengige har større nytte av helsehjelp enn straff. Straffelinjen i norsk narkotikapolitikk, med et høyt straffenivå for både omsetning og innehav av narkotika, har ikke lykkes. De mange overdosedødsfallene vitner om at særlig de tunge misbrukerne har kommet dårlig ut av dagens ruspolitikk.

Likevel er mange skeptiske til å avkriminalisere bruk av narkotika helt. Skepsisen strekker seg langt inn i Høies og Grandes egen regjering. Både KrF og Frp mener utvalgets anbefalinger går for langt.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener forslagene er godt tilpasset de tunge rusbrukerne, og er enig i at disse bør slippe straffeforfølgelse. På den andre siden frykter han effekten avkriminalisering kan ha for ungdom. "I verste fall vil avkriminalisering senke terskelen for å få ungdom til å prøve narkotika", sier han til Klassekampen. Til samme avis sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen at hun som mor og Frp-politiker ikke vil akseptere at ungdom får et signal om at narkotikabruk er rett.

Hvis avkriminalisering av narkotikabruk fører til en normalisering av disse rusmidlene, med dertil økt bruk blant ungdom, vil det være en opplagt negativ effekt av en slik rusreform.

Annonse

Innvendingene til KrF og Frp er derfor relevante, selv om Venstres helsepolitiske talsperson Carl Erik Grimstad hevder det motsatte: " Frp og KrF må enten støtte regjeringens forslag eller gå ut av regjeringen", sier han til Klassekampen. Grimstad mener en fjerning av straffelinjen i ruspolitikken er en fantastisk seier for Venstre, som nærmest alene forsvarer partiets deltakelse i regjeringen.

På samme måte ble politidirektør Benedicte Bjørnland møtt med en storm av kritikk, da hun noen dager før utvalget la fram sine anbefalinger reiste bekymring for effekten avkriminalisering kan ha for ungdom. "Vi skal ikke undervurdere straffens normative og preventive effekt. Å gjøre store endringer kan vise seg å bli et eksperiment med ukjent resultat", skrev hun i en kronikk i VG.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark var "sjokkert" over at politidirektøren "nesten anbefaler at man skal legge rapporten i skuffen, fordi hun vil bevare straff som et virkemiddel", og fikk følge av en lang rekke tilhengere av avkriminalisering som mente at politidirektørens kronikk var et utidig forsøk på å påvirke opinionen.

Rusavhengighet er et omfattende samfunnsproblem. Et så alvorlig tema fortjener en edruelig politisk debatt, der både KrFs, Frps og politidirektørens bekymringer har sin selvfølgelige plass.

Selv har jeg sett liv gått til grunne som følge av misbruk av både legale og illegale rusmidler. Jeg tror ikke det finnes enkle svar på hvordan vi som land mest effektivt bekjemper rusmisbruk.

Som sagt tror jeg de fleste er enige om at straffelinjen har vært feilslått når det gjelder de tyngste rusmisbrukerne. De har blitt drevet ut i uverdige livsforhold, mange av dem har bukket under på veien.

Samtidig kan den restriktive ruspolitikken også hatt positive effekter. Rusbruken i Norge er lavere enn i land det er naturlig å sammenligne seg med. Er det mulig å finne en modell som på den ene siden ivaretar rusmisbrukerne på en god måte, samtidig som vi beholder virkemidler som begrenser bruken av rusmidler i samfunnet?

Det er dette vi må drøfte nå som rusutredningen er ute på høring. Vi må kunne øke rusmisbrukernes verdighet og livskvalitet uten samtidig risikere at flere ruser seg.