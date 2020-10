Vi som brakket landet

Da Frp hadde statsråden for landbruk og mat oppsto det forunderlige faktum at de årlige budsjettøkningene på landbruk og mat var rekordstore.

Få snakket høyt om dette. Nyheten passet dårlig, både for det gamle partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter, og for partiene som hadde spådd Svartedauen dersom Frp fikk styre departementet.

2021-budsjettforslaget fra Erna Solberg på landbruk viser at det ikke er størrelsen på budsjettet som er viktigst. Det er hva pengene går til.

Landbruksbudsjettet øker med 650 millioner kroner. Men pengene går ikke til økt produksjon. Storparten går til å kutte produksjon.

188,5 millioner kroner går til å kjøpe ut melkekvote, slik at norske melkekyr blir færre. 185 millioner kroner brukes på å kjøpe ut pelsbøndene, slik at norske forbrukere må importere pels (det er næringen, ikke bruken, som forbys). For ikke å svekke handelsbalansen, bruker regjeringen ytterligere 100 millioner på å øke eksporten).

Og for ordens skyld: Jordbruket er blant de ytterst få næringene her i landet som ikke har fått eller får ekstra korona-investeringsmilliarder.

Til den næringsglade leser som nå blir grumpy: Ikke gå i skogen for å lufte ut irritasjonen din. Regjeringen vil bruke 455,1 millioner på å brakklegge skog neste år.

Men kan vi ikke drive produktivt på den skogen som verken er vernet (5 prosent) eller båndlagt på mildere vis (ganske mye mer)?

Joda. Til å øke bruken av skog bruker regjeringen 73 millioner, eller 16 prosent av hva den bruker på å redusere bruken av skog.

Det ER lyspunkter for dem som mener Mor Norge verken skal misbrukes eller brakkes, men brukes. Skattekutt for kraftbransjen vil ikke bare utløse utbygging av nye vassdrag, men også bedre turbiner og mer vann i rør i gamle kraftverk. Bare her kan 20 milliarder stå klare for investering, ifølge beregninger.

Hvis regjeringen overhører naturvernprotestene, selvsagt. Vi får vente med å skru opp panelovnen, og heller dra importpelsen rundt oss.