Vi må ikke sove

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Hva kan vi lære av historien? Først og fremst at alt har vært annerledes – og kan bli det igjen, sier filosofiprofessor Trond Berg Eriksen i Filosofiens historie (2007).

Klokka 15.25 den 22. juli i 2011 ble alt annerledes i Norge.

En bilbombe detonerte i regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Bomben drepte åtte mennesker og såret rundt 30.

Knapt to timer senere gikk terroristen, forkledd som politi, i land på Utøya i Tyrifjorden, der AUF-ungdom var samlet til sommerleir. 70 minutter senere hadde terroristen drept 69 mennesker og såret 66 i en kaldblodig massakre.

Terroristen sa han agerte ut fra en høyreekstrem, fascistisk ideologi. Han viste til et manifest han hadde lagt ut på internett, gjennomsyret av konspirasjonsteorien om "Eurabia". En forestilling om at en europeisk samfunnselite samarbeider med arabiske land for å islamisere Europa.

I konspirasjonsteorien om Eurabia er hatet mot muslimene sterkt, men hatet mot "den indre fienden" er enda sterkere. Et hat "mot quislingene som samarbeider med muslimene om å islamisere kontinentet og ødelegge vår kultur", sier Terje Emberland, seniorforsker ved Holocaust-senteret, som sammen med Asbjørn Dyrendal har skrevet boka Hva er konspirasjonsteorier (2019).

I Norge er særlig Arbeiderpartiet utpekt som "den indre fienden", og dermed blitt selve hovedfienden. Derfor ble AUF og Arbeiderpartiet terroristens mål 22. juli 2011.

Mot denne bakgrunnen ble nåværende Frp-leder Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg våren 2018 uutholdelig. "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet", skrev daværende justisminister Listhaug på et bilde av maskerte krigere med patronbelter hengende rundt kroppen. Innlegget ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer.

Statsminister Erna Solberg nølte med å kritisere Listhaug for overtrampet, og snudde kritikken mot Ap: "For ikke så lenge siden sa Martin Kolberg (Ap) at høyresidens politikk gir grobunn for mer terrorisme. Det nivået på debatten mellom Ap og Frp får de selv stå for", sa Solberg til NRK.

"Det kan se ut som vi har glemt at terrorangrepene 22. juli var et angrep fra en konspirasjonsteoretisk fascist rettet mot Arbeiderpartiet og arbeiderbevegelsen. Når vi i år skal minnes terrorhendelsen for 10 år siden, kan det ikke bli gjentatt ofte nok", sier Emberland til Fri Fagbevegelse.

Statsministeren ble betydelig klarere i sin kritikk av Listhaugs overtramp våren 2018, og Listhaug måtte gå av som statsråd. Men hendelsen tyder på at beredskapen mot ytringer som legitimerer farlige konspirasjoner, er altfor svak.

AUF har også gjentatte ganger bedt om oppgjør med terroristens fascisme og konspiratoriske forestillinger.

Annonse

Og det kan knapt gjentas for ofte: Det er farlig å anse Utøya-massakren og terroren i regjeringskvartalet som "en enkelthendelse utført av en gal mann", en slags ulykke. Terroristen opererte alene, men ikke i et vakuum.

10. august 2019 skjøt og drepte Philip Manshaus stesøsteren Johanne (som var født i Kina) og gikk til angrep på Al-Noor-moskeen i Bærum. Målet var å drepe så mange muslimer som mulig, men han ble overmannet i moskeen.

Manshaus hadde bilder av 22. juli-terroristen på rommet sitt. Politiets kartlegging viste mange nettsøk etter nynazistisk propaganda. "Jeg brukte bare ett år (...) på å komme frem til de meningene som jeg gjorde. Og det representerer egentlig bare hvilken slagkraft som nettet egentlig har", sa Manshaus til NRK Brennpunkt.

Fascistiske konspirasjonsteorier lever i høyeste grad på nettet, tilgjengelig for alle som søker dem. Marginaliserte grupper finner tilhold i dem og utgjør til enhver tid terrorfare.

Vi vet at konspiratoriske konstruksjoner av fiendebilder har vært brukt som mobiliseringskraft i de aller mørkeste kapitlene i Europas historie. Antisemittismen er "alle konspirasjonsteoriers store mor", som Terje Emberland sier det. Den førte til folkemordet på Europas jøder, Holocaust.

Fascistiske konspirasjonsteorier er og blir farlige, i Europa og i Norge. Hvordan kan vi hindre dem i å få grobunn?

Emberland mener det i stor grad handler om en opplevelse av avmakt og maktesløshet, blant annet som følge av en økende avstand til politikere og myndigheter. Avmaktsfølelsen blir til mistillit overfor politikere, presse, "systemet", og leder til en jakt på syndebukker.

"Konspirasjonsteoriene gir en følelse av kontroll i en truende verden", sier Emberland. For å bekjempe fascistiske konspirasjoner må vi derfor ta tak i opplevelsen av avmakt og utrygghet, og bekjempe demokratiske underskudd i samfunnet, mener Holocaust-forskeren.

Inkludering sikrer samhold og demokrati - og forebygger terror.

Framveksten av høyreekstreme grupperinger i Europa tilskrives i stor grad de økte økonomiske og sosiale forskjeller. Mange mennesker har gått betydelig ned i levestandard, havnet i utrygghet og blitt avmektige.

Forskjellene øker i Norge også. Ulikhetene i formue er omtrent like store her som i klassesamfunn som Storbritannia og Frankrike, og større enn i Belgia, Italia og Spania (Halvorsen og Stjernø, 2021).

Å forebygge høyreekstrem terror er altså et møysommelig arbeid på mange plan. Vi må ikke sove. Vi må slå ned på hatefulle ytringer og imøtegå ytringer som legitimerer farlige konspirasjonsteorier.

Og vi trenger en politikk som inkluderer framfor å øke forskjellene ytterligere, med åpenhet og nærhet mellom de som styrer og de som styres.