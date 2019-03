Venstres distriktspolitiske drøvtyggeri

Et Venstre nede på både ett- og totallet på meningsmålingene har mange problemer å hanskes med. Et problem som har vært mye diskutert internt, er partiets distriktspolitikk.

Det er lett å forstå. Venstres distriktspolitiske alibi, Eid-ordfører og "distriktspsykopat" Alfred Bjørlo, rettet ramsalt kritikk mot eget parti i en kronikk i Nationen i fjor høst. Han kunne ikke komme på et eneste eksempel på en statlig reform Venstre hadde gått i bresjen for, som var med på å styrke hans kommune og region.

Forleden hørte jeg Bjørlo på NRK radio, der han minnet om at Venstre tradisjonelt var et parti for den "lille mann". I sine velmaktsdager var jo det jo Venstre som tok et oppgjør med embetsmannsveldet i dette landet.

Det er lenge siden. Nå har partiet tvert om tatt på seg ledertrøya for statlige strukturreformer som oppleves utarmende for mange av partiets lokalpolitikere.

Det kan være en av forklaringene på at Venstres lokalapparat forvitrer. Mange partiprofiler ute i distriktene har sagt takk for seg, medlemstallet går kraftig tilbake.

Dette er bakteppet for den distriktspolitiske debatten under helgas landsmøte. Et distriktspolitisk utvalg, ledet av statssekretær Atle Hamar, har lagt fram et forslag som skal løfte Venstres distriktprofil.

Det store spørsmålet er om partiet med dette lykkes med å gjenreise tilliten i distriktene. Min vurdering er at det distriktspolitiske dokumentet, sånn som det foreligger nå, er for lite konkret til å være et effektivt løfteredskap.

Bedre bredbåndsdekning og flere ladepunkter for el-bilder er gode og gjennkjennelige Venstre-saker. Likeledes er det positivt at partiet vil videreføre arbeidet med å plassere statslige arbeidsplasser i distriktene.

Når det kommer til næringspolitikken, selve nøkkelen for vekst og sysselsetting rundt om i landet, blir utvalget imidlertid mye rundere i kantene. To eksempler: Venstre skal "styrkje dei norske industri- og næringsklyngene som viktige motorar i distrikta og som norsk omstillingsmotor, bl.a. gjennom ein meir effektiv bruk av digitale løysningar." Og: "Bygge vidare på dei sterke næringane i distrikta, og vidareutvikle sterke bu- og arbeidsmarknader. Dette betyr ei heilskapleg satsing på nye arbeidsplassar, god tilgang til tenester, utdanning og infrastruktur, både fysisk og digital."

Vis meg den politiker, uansett parti, som ikke kunne sagt noenlunde det samme. Dette er gode intensjoner, men blottet for konkrete tiltak og virkemidler.

Når vi først snakker om sterke distriktsnæringer: Det er fortsatt vanskelig å se hvorfor landbruket skal omfavne Venstre. Dette er partiet som kom opp med forbud mot både pels og myr. I dette distriktspolitiske utkastet lanseres en ny miljøavgift, på soya.

Formålet er godt, hensikten er å vri kraftfôrforbruket fra soya til norske proteiner. Men du trenger ikke være bygdepopulist for å forstå at avgifter øker kostnader.

Venstre bør tygge mer på partiets distriktspolitikk.