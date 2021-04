Venstre viser seg fram, men sliter med å overbevise

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Når Venstre åpner sitt digitale landsmøte fredag, er det kommet inn 1400 endringsforslag til partiprogrammet. Sånt blir det debatt av.

Det blir diskusjon om Nord-Norge-banen og om skole og oppvekst. Noen vil fjerne fraværsgrensa i videregående, andre vil fylle skolefritidsordningen med faglig innhold. Det blir debatt om arveavgift og boligbeskatning, selv om nestleder Sveinung Rotevatn forsikrer at Venstre ikke vil ha noe økt, samlet skattetrykk.

Et mindretall i programkomiteen vil redusere dagens tollvern for landbruket og helst fjerne det helt. Det samme mindretallet mener økt planteproduksjon og færre husdyr gjør at landbruket har mindre behov for subsidier og at støtten bør reduseres til et "økonomisk bærekraftig nivå".

Der det imidlertid ikke er dissens, er om Norges tilknytning til EU: "Vi ønsker at Norge på sikt skal bli medlem av EU", slås det fast i partiprogrammet. Senest på Venstres landsmøte i september, var det fortsatt et mindretall imot. Nå har de kastet inn håndkleet.

Det er et historisk standpunkt for det gamle bonde- og distriktspartiet, som legger vekt på at de er "internasjonalt orientert". De beskriver EØS-tilknytningen som "livsviktig for norsk næringsliv" og levner i programmet ingen tvil om at Venstre skal jobbe for å styrke Norges samarbeid med EU.

"Men det blir ikke debatter som rokker ved Venstres eksistensgrunnlag", forsikret Rotevatn på partiets pressekonferanse denne uka. Nestlederen sier landsmøtet likevel vil diskutere tax free-ordningen, salg av vin i butikk, borgerlønn og vindkraft. I tillegg til helseforetaksmodellen, tannhelse og sjukelønn.

De 1400 endringsforslagene regnes som sunt engasjement og det er det rom for i et gjenkjennelig Venstre. Nettopp kjennskap til Venstre håper partiledelsen at velgerne har, etter snart tre og et halvt år i regjering. Eller som partileder Guri Melby beskriver det: "To stortingsperioder der Venstre har hatt historisk sterk innflytelse".

Ingen grunn til å spare på sjølskrytet, selv om partiet på siste måling her i avisa hadde 1,9 prosents oppslutning og null mandater på Stortinget. Jevnt over ligger Venstre under tre prosent i snitt på målingene. De må altså tone flagg. Ledertrioens hovedbudskap før landsmøtet var derfor "se hvor flinke vi har vært!".

Helseminister Bent Høie (H) har tatt den store støyten under koronapandemien, men også næringsminister Iselin Nybø, utdanningsminister Guri Melby og kulturminister Abid Raja har hatt hendene fulle med sine departementer.

De har håndtert hardt rammede samfunnsområder med krevende tiltak, krisepakker til næringsliv, reiseliv og kulturliv, restriksjoner og smittetrykk i skoleverket. Slett ikke uten kritikk fra både den politiske opposisjonen og fra opinionen, men også uten oppgåtte løyper på forhånd. Det skal de ha.

Venstres problem er at velgerne ikke umiddelbart ser hva som er Venstres politikk oppe i alt dette. Ville de hatt høyere oppslutning, hvis ikke landet var paralysert av pandemi? Hvis Venstre kunne fokusere kun på ordinær partipolitikk og egne saker? På den annen side; uten pandemien, ville neppe fire Venstre-statsråder hatt hele den norske pressens oppmerksomhet i over ett år.

Riktignok har klima- og miljøminister Rotevatn lagt fram en klimamelding med sterkt, grønt Venstre-stempel. Den har ikke fått den ønskede brede oppslutningen i Stortinget, men mer kritikk - ikke minst fra Senterpartiet - for å gå for langt enn å være for lite ambisiøs.

Det er den grønne V-en Venstre blankpusser når oppmerksomheten rettes mot dem. "Utslippene er på vei ned, vår tilrettelegging i regjering for grønn omstilling i næringslivet, i maritim sektor og for å redusere transportsektoren bidrar sterkt", sier Melby.

Den foreløpig kraftig utskjelte fullføringsreformen for videregående skole er også et viktig Venstre-arbeid den siste stortingsperioden, til tross for at den krasjlandet i dårlig kommunikasjon rett etter takeoff. Gode intensjoner om å få flere gjennom videregående skole druknet i et underlig begrunnet "fremtidsfag". Men debatten er ikke død.

Helt død er heller ikke rusreformen, som har vært et hjertebarn for det liberale Venstre, selv om Arbeiderpartiets nei til avkriminalisering ble en kraftig brems. Vedtaket på Aps landsmøte fikk angivelig flere velgere til å melde seg inn i Venstre, med "Jonas Gahr Støre" som oppgitt årsak. Og det politiske arbeidet med rusreform vil fortsette.

Kanskje har pandemien satt Venstres partipolitiske saker i skyggen. Samtidig er det kanskje en forenklet forklaring og enkel unnskyldning. Med så mye tid til å vise seg fram, er det slående at de fortsatt sliter med å overbevise velgerne.