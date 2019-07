Venstre til topps med Raja?

Raja er sist observert på Trolltunga, det episke fjellutspringet på 1100 meter over havet i Tyssedal i Odda, Hordaland. Nå var det nemlig vestlandsbygdenes tur til å få besøk av den geskjeftige Akershus-politikeren.

På turen til Trolltunga hadde han følge med Fjaler-ordfører Gunhild Berge Stang, som også er fylkesordførerkandidat for Venstre i den nye regionen Vestland. Stang er blant partiets distriktsordførere som sto i bresjen for det vi i media lystig har omtalt som et distriktsopprør i Venstre.

"Distriktsopprøret handler også om misnøye med at vi fremstår som et nisjeparti opptatt av smale saker. Hvis det etterlatte inntrykket blir at vi bare er opptatt av mikrobryggeriers kår og vern av myr, så blir vi et marginalt parti", sa Stang til Vårt Land i forkant av vårens landsmøte.

Selve opprøret tok fyr en vinterdag, i februar, da to partiveteraner i Nord-Norge rykket ut i NRK og ga partiledelsen det glatte lag: "Jeg føler at mitt eget parti er med på å bygge ned Distrikts-Norge, og spesielt etter at vi gikk inn i regjering", sa en av dem - tidligere ordfører i Lødingen, Bjørn Hegstad.

Det er et paradoks at et liberalt parti som Venstre har satset på forbud som sine foretrukne vinnersaker.

Det ble opptakten til en opphetet debatt i partiet. "Varselet" fra nord ble mottatt på ulike måter sørpå. Mens gruppelederen i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke, karakteriserte de to partiveteranene som sinte gamle menn og bygdepopulister, reiste Raja sporenstreks til nord for å møte kritikerne ansikt til ansikt. "For meg er det viktig å begynne der bekymringsmeldingene kommer fra. Det er mulig å gjenreise Venstres profil i distriktene hvis vi ønsker det", sa Raja til NRK den gang.

I dag er han fortsatt distriktsoptimist. Fra Trolltunga sier han følgende til VG: "Jeg ønsker ikke bare å være byenes talsmann, men også distriktenes. Derfor reiser jeg landet rundt for å se, forstå og lære. Og vi i Venstre må våge å se at ikke all politikk vi har ført har vært i distriktenes beste interesse".

Raja tiltrekker seg mye oppmerksomhet, sikkert også til frustrasjon for partiledelsen. Det er godt kjent at Raja og partileder Trine Skei Grande har vært i tottene på hverandre. I fjor høst kulminerte personstriden med at Grande skjelte ut Raja på det groveste i påhør av politikere fra andre partier.

Selv bedyrer Raja at norgesturneen ikke har sammenheng med ambisjoner om å ta over lederskapet i partiet. Til VG sier han at det er krisemålingene for Venstre som er bakteppet for at han la ut på turneen der han skal besøke alle fylkene i Norge: "Jeg synes det er flaut at vi stadig må forholde oss til sperregrensen, og disse målingene på tretallet."

Det spørs om partiledelsen ser like ubesværet på Rajas reisevirksomhet. At en "menig" stortingsrepresentant fra Akershus utfører lederlignende oppgaver som å absorbere distriktsmisnøye rundt om i landet legges garantert merke til i Grande-leiren.

Likevel, det mest interessante spørsmålet for Venstres del må være om Rajas innsats faktisk bærer frukter. Kan han bidra til å løfte partiets oppslutning?

Det er neppe nok å besøke, se og lytte. Skal Venstre tiltrekke seg flere velgere må partiet presentere en politikk som flere kan slutte seg til.

Partiets kritikere i distriktene har flere gode poenger. Mens de andre partiene i regjeringen innkasserer gevinster på tunge politikkområder (Høyre på næringspolitikk, Frp på samferdsel, KrF på barn og unge) har Venstre fått gjennomslag for aparte saker som pelsdyrforbud og forbud mot nydyrking av myr.

Det er i seg selv et paradoks at et liberalt parti som Venstre har satset på forbud som sine foretrukne vinnersaker i regjeringsforhandlingene. Pelsforbudet vakte rett nok stor begeistring i enkelte miljøer. Men disse er fortsatt marginale, og monner lite i kampen mot sperregrensen.

Det som kunne vært en tung og viktig sak for Venstre, klimakampen, svertes av at de norske klimagassutslippene øker på Venstres vakt, og av at partiet stadig overbys av opposisjonen i klimapolitikken.

Venstres problemer er dermed mer grunnleggende enn at partiet ikke blir forstått i distriktene. Da hjelper det lite med en trolltunge på norgesturné.

Oppsummert Raja på turné 1 Venstres Abid Raja reiser landet rundt for å absorbere kritikken mot partiets distriktspolitikk. Talsmann 2 Raja sier han vil være talsmann for både byene og for distriktene, men avviser at han samtidig posisjonerer seg til ledertrøya i Venstre. Grunnleggende 3 Det er neppe nok å reise rundt og lytte og se for å tiltrekke seg flere velgere. Venstre må ha føre en politikk flere kan slutte seg til.