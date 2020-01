Venstre, musa og fjellet

Alle de fire regjeringspartiene går tilbake, og småpartiene i den blå regjeringa sliter aller mest. Den nye målinga Norfakta har gjort for Nationen og Klassekampen, viser at både KrF og Venstre ligger under sperregrensa.

Venstre får 2,4 prosent på målinga, og stortingsrepresentant Guri Melby bekrefter overfor Nationen at partiet sliter: "Det er ikke tvil om at regjeringen samlet sliter. Vi er nødt til å gi hele det prosjektet et løft, for at også Venstre skal få et løft", sier Melby, og aksler en tung og uklar strategi.

En slik strategi ligner "fjellet som fødte en mus" i Æsops fabler. Det kan ende med mye arbeid og et skrøpelig resultat. Dersom Venstre i stor grad knytter sin skjebne til "hele prosjektet", et Høyre-ledet regjeringsprosjekt, blir det uunngåelige spørsmålet: Hva skal vi med Venstre når vi har Høyre? Om Venstres programkomite får det som den vil, havner endog partiet på det samme EU-standpunktet som Høyre.

Melby forklarer Venstres manglende oppslutning slik: "Vi får masse ut av regjeringsdeltakelsen politisk, men vi sliter med å omsette det til oppslutning."

Det er for det første i stor grad en gåte hva partiet får ut av regjeringsdeltakelsen, bortsett fra "morgengaven" fra Høyre og Frp: Næringsforbud for pelsdyrbønder i Norge. For det andre så handler det ikke bare om "å bli sett", men også om hva en gjør - eller ikke gjør - når velgerne ser på.

For et parti som ikler seg en (blå)grønn partifarge, skulle det være kjærkomment å ha klima- og miljøministeren, å beherske den "grønne scenen". Men hvor er Venstres Ola Elvestuen? Det er vanskelig å høre ham i klimabulderet fra både oljebransjen, NHO og MDG, eller i oljebulderet fra statsråd Sylvi Listhaug (Frp).

KrF har også forlatt det som er kalt "sentrum i norsk politikk", og havnet godt inne på høyresida. Og det tilsynelatende uten å imponere velgerne i særlig grad. Målingen viser 3,4 prosent oppslutning.

Statsminister Erna Solberg smilte naturlig nok fra øre til øre da høyresiden i KrF vant kampen om partiets sjel, og Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad løp statsministeren i møte. Endelig var Solberg-regjeringa en flertallsregjering! Trykket på privatisering og sentralisering kunne økes. KrF ble først og fremst garantist for høyrepolitikken, samtidig som partiet har klart "å hindre enkelte ulykker", for eksempel i landbrukspolitikken.

Når Ropstad og Bollestad spør seg om KrFs høyredreining er verdt prisen - å havne under sperregrensa - hva svarer de seg selv da?