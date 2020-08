Velkommen, reell politisk debatt

Når NHO legger fram sine visjoner, mål og ambisjoner for Norge de nærmeste ti årene, er det med få overraskelser, gitt at det nettopp er den store arbeidsgiverorganisasjonen som er avsender.

Blant de 137 konkrete forslagene, ønsker NHO å fullføre kommunereformen. De vil gjøre endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet ved å redusere øvre aldersgrense fra 72 til 70 år og gjøre prøvetiden mer reell. Oppskriftsmessig har NHO også som mål å redusere statlig eierskap og avvikle den svært mye omtalte formuesskatten på arbeidende kapital.

De argumenterer for å skape 250.000 nye, bærekraftige arbeidsplasser i privat sektor og ønsker en omfattende privatisering av offentlige tjenester, særlig innenfor helse. Offentlig sektor skal altså bygges ned, mer skal konkurranseutsettes og overtas av private bedrifter.

Sett i lys av det siste halve årets utfordringer med håndteringen av koronapandemien og effekten den har hatt på det norske samfunnet, framstår det å ville bygge ned offentlige systemer og velferdsgoder som et dårlig trekk fra NHO - et som faktisk også kan slå tilbake på deres medlemsbedrifter og på de ansatte.

Det er nettopp nå i 2020 vi har sett betydningen av våre fellesskapsfinansierte offentlige systemer. Fellesskapet har gjort oss i stand til å stille opp med og effektuere krisepakker til det økonomisk hardt pressede arbeids- og næringslivet. Samtidig har vårt offentlige, skattefinansierte helsesystem ivaretatt trygghet og hjelp for for alle innbyggere.

LOs Hans-Christian Gabrielsen vektla at mandag at pandemien nettopp har vist oss at den norske blandingsøkonomien er uovertruffen. Og de 200.000 menneskene som per nå står ledige eller er permitterte trenger ikke mer utrygghet. Sammenhengen mellom jobber, skatteinntekter og velferd vil helt sikkert bli et tema for den lange valgkampen vi går inn i fram mot Stortingsvalget 2021.

NHO påpeker at de med rapporten ønsker å løfte en bred debatt om Norge de nærmeste ti årene, og debatt ble det mandag, fra nye Deichmanske bibliotek i Oslo.

Der var alle partiene til stede, og politikerne grep begjærlig muligheten til å diskutere relle saker, visjoner og politiske grep for de nærmeste ti årene. Panelet virket tydelig glade for å kunne legge fra seg både koronapandemi og metoo-varsler en stund, for i stedet å kunne diskutere reelle politiske uenigheter, virkemidler og løsninger.

Ikke dermed sagt at noen av dem kom med revolusjonerende utsagn. At NHOs rapport i svært liten grad tar for seg den økende ulikheten i samfunnet, ble bemerket av SVs Torgeir Knag Fylkesnes. Gapet mellom innenfor og utenfor, lav og høy lønn, på- og avkoblet den digitale og demokratiske utviklingen er kanskje ikke NHOs sterkeste bekymring i "Neste trekk". De klassiske, politiske skillelinjene er altså høyst levende.

Klimautfordringene har derimot fått en stor plass i rapporten. Ordet "bærekraft" er brukt 90 ganger gjennom de 80 sidene og kunne fort - om det ikke er så avgjørende viktig for vår felles framtid - stått i fare for å havne sammen med det utslitte "robust" i kategorien for meningstomme floskler.

I runden for grønn omstilling, trakk Jonas Gahr Støre (Ap) fram hvordan den norske industrien er foregangsmodell for fangst og lagring av CO2, mens Erna Solberg (H) var opptatt av hvordan utslippene faktisk har gått ned de siste fire årene.

Klimasaken som et generasjonsoppgjør ble framhevet med troverdighet av både SV og MDG. Men dette temaet er ikke Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedums sterkeste. Han trakk fram klimavennlige bygg, treindustrien, fisk, vannkraft og næringsmiddelindustriens betydning innad i landet. Det blir spennende å følge hvordan Sp utvikler sin klimaretorikk og -argumentasjon fram mot valget. Her ligger det mange unge velgere i potten.

NHOs veikart fungerer godt som dokument på utfordringer og omstillingsbehov i det norske samfunnet framover. De har rett i at politikere fra hele skalaen kan enes om mye. Men det fungerer åpenbart aller beste som grunnlag for debatt, og ikke minst viser det fram tydelige skillelinjer i norsk politikk. Det trenger den norske samfunnsdebatten og vi som velgere.

NHOs Ole Erik Almlid sa til Dagbladet ved presentasjonen av rapporten at "dette burde vært partiprogrammet for alle partier". Den ambisjonen kommer han ikke til å nå.