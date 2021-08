Velgerne har valgt side, men ikke helt parti

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Velgerne ser ut til i stor grad å ha bestemt seg. Styrkeforholdet er relativt stabilt, både mellom de to blokkene til høyre og venstre, og mellom partiene på rødgrønn side.

Riktignok kan man øyne tendensen til et ørlite oppsving for Erna Solberg, med pluss 0,6 for både Høyre og Frp, samt 0,5 opp for Venstre. Sistnevnte gir stort utslag fordi de kommer over sperregrensa for andre måned på rad i vår måling.

Noen styrking av dagens regjeringsalternativ er det likevel ikke, når KrF går tilbake 0,3 prosent og ligger stabilt under sperregrensa.

Alle tallene er dessuten innenfor feilmarginen. Det må derfor kalles ubetydelige svingninger når Ap også går tilbake 0,1 prosentpoeng, SV tilbake 0,2 og Rødt 0,7.

At Sp må notere en tilbakegang på 1,1 prosentpoeng er derimot mer markant. Trygve Slagsvold Vedum kan bli straffet for å starte valgkampen sin med å kritisere Aps Nord-Norge-politikk.

Enten det er strategi eller fakta, vil mange velgere vil oppleve som urent trav å angripe sin foretrukne samarbeidspartner og stenge døra for den tredje, SV. De blir dermed usikre på de rødgrønne regjeringsalternativene.

I kampen for målet om å vinne åtte fylker, forsøker Sp å skille mellom "konkurrenter" (Ap), som de vil posisjonere seg overfor og "motstandere" (Høyre og dagens regjering), som de vil ta makta fra på valgdagen.

Den type posisjonering, ønske om å ta ut sitt største potensial og holde alle nyvunne velge "på gress" driver alle partier med. Men det er en risikofylt sport der taktikk kan overskygge det velgerne helst vi ha: overbevisende politiske løsninger.

Det fikk også anonyme kilder i Ap til å gå ut i Aftenposten med påminningen om at Ap faktisk kan styre landet alene i en mindretallsregjering, hvis Sp legger ned veto mot SV. Som et "hallo, ikke glem at vi både er større og minst like erfarne og styringsdyktige som dere".

Annonse

Styrkeforholdet er helt sentralt. Mellom de potensielle partnerne Ap og Sp skiller det om lag 8 prosentpoeng i favør Ap. Så vil valgdagen vise hvor realistisk en slik mindretallsregjering er.

Det fordrer at både SV, Rødt, MDG, KrF og Sp er villige til å sikre flertall fra sak til sak. Det er mulig, men det er altså ingen av partienes førstevalg.

Størst utslag på mandatfordelingen i denne målingen gjør det at MDG går fram 0,6 prosentpoeng, havner over sperregrensa og kan få åtte stortingsplasser. Velgerne følger nyhetsbildet og ser hvordan ekstremværet kobles mot klimaendringer. Men å si at MDGs vind i ryggen bidrar til klarhet på rødgrønn side er en overdrivelse.

Flertall er det heller ikke for Vedums førsteønske. En Sp-Ap-regjering får 74 mandater. Med SV, derimot, har de flertall med 89 mandater. Statistiker Jørgen Bølstad ved UiO mener sannsynligheten for en slikt resultat er hele 88,2 prosent.

Et Ap alene i regjering ble ikke engang vurdert da Bølstad og statsviter Jonas Stein nylig uttalte seg i Nationen om realiteten i de ulike styringsalternativene. Bølstad ga en Ap/Sp-regjering 13,6 prosent sannsynlighet og dagens regjering bare 1,5 prosents sjanse for å bli gjenvalgt. Erna Solbergs regjering ligger an til 44 mandater og må mobilisere mye optimisme for å tro på fornyet tillit.

Blant dem som svarer at de ikke stemte ved forrige stortingsvalg, sier hele ni prosent at de nå vil gi sin stemme til SV.

Det kan være vektleggingen av sosiale forskjeller, partiets synlige kamp mot formuesskatten, klimaengasjementet, eller SVs kyst- og distriktsturné som overbeviser velgerne. Eller troen på at partiet kan utgjøre en forskjell i en trepartiregjering med Ap og Sp.

Seks prosent av dem som ikke stemte i 2017 vil nå velge Ap, bare én prosent vil gå til Sp. Men fortsatt sier 48 prosent av disse velgerne at de ikke vet hvilket parti de vil stemme på i år.

I løpet av de nærmeste 37 dagene med valgkamp, medieoppslag, utspill og politiske debatter er det altså fortsatt stemmer å hente, flere å overbevise. Målingene kan tyde på at det mest effektive er å snakke om politiske løsninger.