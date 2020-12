Jon Helgheim ble ikke Buskerud Frps toppkandidat til stortingsvalget. Fordi han er fra Drammen. Resten av fylkeslaget protesterte på maktkonsentrasjon i lokallaget og ga i stedet førsteplassen på lista til Morten Wold.

Distriktenes opprør mot sentraliseringa har altså også nådd Frp, avdeling Buskerud.

Geografi betyr noe. Er det for mange sunnmøringer på lista, målt mot antall nordmørskandidater? Det er ett hensyn å ta når de politiske partiene nominerer kandidater foran valget.

Dessuten skal det være kjønnsbalanse - ofte løst med å sette opp annenhver kvinne og mann på lista. Det bør være en viss spredning i alder, og så forsøker man - om det enn går sakte - å få representanter med ulike former for minoritetsbakgrunn.

Sånn er det fordi vi tror på representasjon. Det er viktig at folk skal finne politikere på lista som de kan kjenne seg igjen i. Partiene ønsker å appellere til mange forskjellige velgergrupper og speile et mangfold i sitt distrikt. Velgerne vil ha stortingsrepresentanter som snakker for dem.

Og så skjeler nominasjonskomiteene selvfølgelig til erfaring, kompetanse, gjennomslagskraft og et spekter av politiske holdninger.

Men den kabalen av ønsker og krav er ikke alltid så lett å få til å gå opp.

For inn i potten kommer politikernes egne ønsker om makt og higen etter stortingsplass. Da kan man få enkelte spesielle utslag. Som at Carl I. Hagen - bosatt på Oslo vest - stiller som toppkandidat for Oppland Frp.

Det gjør han fordi han "savner seg selv i politikken", som han beskrev det for noen år siden. Og siden han ikke er sikret stortingstaburett som kandidat fra Oslo Frp, er det hendig at han har landsted på Lesja i Gudbrandsdalen der kona Eli vokste opp. En såkalt “reservetotning” der, altså, som Frp-veteranen er omtalt i lokalavisa GD.

Men kan politikere plutselig “være fra hvor som helst”? Er det ingen regler for hvor mange lister man kan stille på samtidig?

Nei. Det er lov å prøve seg i flere valgkretser ved ett valg. Skulle man ende opp med å bli valgt inn på Stortinget fra flere fylker, kan man selv bestemme hvem man vil representere. En god, gammeldags helgardering.

Selv om det er etter boka og fritt fram, stiller det partikollegene i en usikker posisjon fram til valget. De vet ikke om plassen deres er reell, om de egentlig er andre eller tredjekandidat bak en omreisende sirkushest som er veldig hypp på manesjen.

Ved stortingsvalg kan ikke vi velgere flytte politikerne opp eller ned på partienes lister. Det er nominasjonsprosessen som bestemmer hvilke kandidater som skal representere partiet og i hvilken prioritert rekkefølge.

Den prosessen er det viktig for partiorganisasjonene rundt i landet å ha forankret lokalt. Moderpartiet sentralt holder seg unna. Derfor var også Siv Jensen tilbakeholden med å kommentere at Jon Helgheims tid på Stortinget ser ut til å være over.

I NRKs Politisk kvarter gjorde en skuffet Helgheim det klart at han ikke unner noen å gå gjennom det han har opplevd. Han vil derfor ikke presse noen ut av lista ved å forsøke å bli nominert i en annen valgkrets.

Man må være medlem i et parti for å kunne bidra inn i nominasjonsprosessen. Lokallagene melder sine forslag til nominasjonskomiteen i fylkeslaget, som setter opp lista. Den går igjen ut på høring, før et endelig listeforslag blir til. Likevel kan det fortsatt komme benkeforslag på nye kandidater når innstillingen vedtas.

Det vil alltid være en viss maktkamp. Men det opprører både partienes medlemmer og velgere hvis de føler de ikke blir hørt - eller ikke representert - av det de opplever som de riktige kandidatene. Det er kanskje brutalt, men også grunnen til at Carl I. Hagens ønske om også å stå på tredjeplass i Oslo Frp ikke ble innfridd.

Og så er det et taktisk spill om mandater og sannsynlighetsberegning - slett ikke noe nytt fenomen. KrFs Dagfinn Høybråten stilte i 2005 som listetopp for for Rogaland, ganske enkelt for at partiet også skulle ha sjanse til å få inn Valgerd Svarstad Haugland fra Akershus på Stortinget. Det lykkes for øvrig ikke.

Nå har Venstre innstilt Alfred Bjørlo på topp fra Sogn og Fjordane. Dermed kan sambygdingen fra Nordfjord, Sveinung Rotevatn, i stedet bli førstekandidat for Hordaland. Venstre vil jo ikke risikere at klima- og miljøministeren ikke kommer inn på Stortinget.

For velgerne er mer og mer utro. Folks lojalitet til partiene har sunket. Da blir det enda viktigere hvem som faktisk topper listene. Profilerte personer kan ha stor betydning for partiets evne til å sanke stemmer - uansett hvor de har sin daglige bostedsadresse.

Ett synes uansett å være en viktig forutsetning, som presisert i Senterpartiets vedtekter: “Personer som skal stå på valglista bør være medlemmer av partiet”.