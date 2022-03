Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde et par nyheter i ermet da han, akkompagnert av stående applaus, entret talerstolen under Sps landsstyremøte mandag: Regjeringa legger fram en Ukraina-proposisjon, en trygghetsproposisjon. Bra. Nødvendig.

Og regjeringa vil opprette et Tromsø-kontor for Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet). Fra Tromsø-kontoret skal det investeres også i unoterte aksjer. Det kan med andre ord investeres i mindre bedrifter/selskaper. På litt sikt, kan det bli et viktig bidrag til verdiskapningen i distriktene. Nyttig!

Parlamentarisk leder Marit Arnstad tok til orde for en "ærlig debatt" om elektrifisering av sokkelen - med havvind. SV sa seg enige under runden i NRKs Dagsnytt 18. Å bruke strøm fra land til elektrifisering av sokkelen nå, framstår som noe hysterisk. Og dersom regjeringa vrir det til slik at oljebransjen må bidra til utviklingen av den nødvendige havvind-teknologien i samme slengen, blir det vinn-vinn for Norge og klimaet. Fornuftig!

Viktige og gode saker, men er det nok? Neppe. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har nok rett i at det viktigste spørsmålet landsstyret står overfor, er hvordan Sp kan gjenvinne tilliten hos velgerne sine, på egen grasrot.

For Sps velgere er skuffet og i ferd med å miste tilliten til partiet. Mandag presenterte Dagbladet en ny, dyster meningsmåling. Sp fikk 7,6 prosent oppslutning. Et fall på nesten seks prosentpoeng siden valget.

"Jeg må være ærlig å si at med alt som skjer i verden nå, så føles en dårlig måling som litt smått", sa finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Javel?

Med en god porsjon velvilje, kan Vedums svar forstås dithen at i lys av krigen i Ukraina, så blir alt smått. Om velgerne kommer i skade for å forstå Sp-lederen slik at han ikke har tid til å være opptatt av de velgerne som har gitt ham tillit lenger, har han lagt sten til byrden.

Men det mest slående ved Sp-lederens "litt smått"-kommentar, er at Trygve Slagsvold Vedum ikke ser ut til å fange sammenhengen mellom "alt som skjer i verden" - og det som skjer, eller ikke skjer, i Norge.

Russlands utålelige aggresjon og angrep på Ukraina har konkrete konsekvenser som må håndteres nasjonalt, og det mer inngripende enn med en trygghetsproposisjon. Her til lands - som i resten av Europa.

For strømprisene er skyhøye i mange europeiske land, konsekvensene for arbeidsplasser og samfunnsgrupper er uoverskuelige. Krigen har forsterket markedets nådeløshet, og synliggjort politikernes tilkortkommenhet.

Mens Ukrainas rike åkre bombes. Import fra Russland er uaktuelt. Matvareprisene øker og faren for alvorlig matmangel er stor. For samtidig som åkrene bombes i Ukraina, er bønder i flere europeiske land i ferd med å gi opp og legge ned produksjonen. Skippere på mindre fiskeskøyter går ikke fra kai.

På grunn av høye strøm- og gjødselpriser og rådyrt drivstoff tjener de ikke lenger penger på matproduksjonen/fisket. Marginene har lenge vært små i primærnæringene i mange EU-land. Nå er de borte.

Søndag for halvannen uke siden var Madrids gater fylt til randen av bønder, de fleste i oransje vester. Rundt 200.000 bønder demonstrerte. 200.000! Bannerne vaiet: "Også bønder trenger penger å leve av".

Roberto García, lederen for bondelaget i Galicia (Unións Agrarias), ba om pengestøtte til bønder på gårder som allerede er konkurs på grunn av høye utgifter og lave priser. Han ba om at gårdene ikke må bli stengt. Og han ba om at matkjedene må få skjerpet forbud mot å selge "ett eneste produkt" under prisen av hva det koster å produsere.

Gang på gang har statsminister Pedro Sánchez (PSOE, sosialdemokratene) vært i Brussel og bedt om felles politikk for lavere strømpriser. Så langt uten hell. Juan Lobato, PSOE i Madrid, lovet ifølge avisa El Mundo bondedemonstrantene å skjerme spansk jordbruk, siden matproduksjon er "strategisk viktig". Nå har Sánchez-regjeringa bevilget 362 millioner euro i krisestøtte til bøndene. Og drivstoffprisen senkes med 20 cent (staten tar 15 cent, oljeselskapene 5).

De altfor høye energiprisene og truet matproduksjon og forsyning, preger altså det alvorlige nyhetsbildet på vårt kontinent. Det er store saker av avgjørende betydning for folks liv. Den grusomme krigen i Ukraina forsterker de negative konsekvensene av manglende politisk styring med viktige, kritiske samfunnsområder.

Dette europeiske bakteppet, bør gi Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum medvind for de kjernesakene skuffede Sp-velgere venter på gjennombrudd for: Nasjonal råderett over- og politisk styring med energipolitikken og norske strømpriser, lavere drivstoffutgifter og styrking av norsk matproduksjon.