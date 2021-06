Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

På Senterpartiets landsmøte brygger det nå opp til at partileder Trygve Slagsvold Vedum blir partiets statsministerkandidat.

Etter hva Nationen forstår, er også partiledelsens vurdering nå at Vedum bør klargjøre sitt kandidatur på landsmøtet, framfor å vente på valgresultatet.

Sp-ledelsen har så langt stått på at "politikken er viktigst og valgresultatet avgjør". Dermed har Vedum heller ikke erklært at Støre er Sps statsministerkandidat - til Ap-lederens milde irritasjon.

Etter det Nationen erfarer, er vurderingen at Sp risikerer at pressen vil bruke mye energi på å avklare når Vedum skal peke på Støre som rødgrønn statsministerkandidat, slik vi fikk tydelig eksempel på senest i NRKs politisk kvarter fredag. Den vedvarende støyen dette spørsmålet skaper - er veid mot eventuell støy rundt to statsministerkandidater på rødgrønn side. Det er nok liten grunn til å tro at Ap-lederen blir særlig begeistret over Vedums kanditatur.

Det ser videre ut til å være tre hovedgrunner til at Sp etter alt å dømme vil erklære at Vedum er statsministerkandidat i løpet av helga.

For det første: Partiets størrelse. "Et 17- prosents parti må jo vurdere saken". Og det foreligger landsmøteforslag om Vedum som statsministerkandidat. En slik beslutning må også tas av partiets høyeste organ, landsmøtet. Det vil si nå.

For det andre, så vil partiet bruke sin styrke til å bryte med "topartisystemet" ved valg. Det vil si bryte med mønsteret med kun to statsministerkandidater. Sp vil tilbake til flere statsministerkandidater før stortingsvalg, slik det for eksempel var på 1990-tallet.

For det tredje, så uroes mange tillitsvalgte i partiet av at Ap-Iederen ikke er særlig populær blant velgerne. Uroen har vokst ytterligere de siste dagene, etter Dagbladets populartitetsmåling tirsdag. Målingen viser at under halvparten av Aps egne velgere (45 prosent) mener Støre vil være den beste statsministeren. Kun 44 prosent av Aps velgere mener Støre er den beste partilederen.

Trygve Slagsvold Vedum topper topper lista over "partiledere som gjør den beste jobben" - med 88 prosent støtte fra egne velgere og 61 prosent blant alle spurte.

Fylkesleder i Rogaland Sp, Vidar Nedrebø, har tidligere formulert det slik i Nationen: "Det er mange som sitter på gjerdet og ikke ønsker Støre som statsminister, men heller Vedum. Da kan det være positivt så nærme valget, å gå ut med den beskjeden."

Logikken er altså at mange velgere kan vegre seg for å stemme Sp dersom partiet går god for Støre som eneste statsministerkandidat. Det kan i ytterste konsekvens true mulighetene for et regjeringsskifte etter valget, frykter tillitsvalgte i Sp.

Derfor brygger det nå opp til at partileder Trygve Slagsvold Vedum er partiets statsministerkandidat innen Sp-landsmøtet er over.

Fasiten på om Sp er i ferd med å ta et klokt strategisk valg eller ei, får vi 13. september.