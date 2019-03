Jeg sitter under elghodet. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er på vei inn døra til restaurant Lorry i Oslo. «Hvis du har lyst til å møte mange viktigperer i Oslo, bør du gå på Lorry. Det er få steder du finner så mange skråsikre oppfatninger (spesielt etter noen øl) om hvordan Norge henger sammen. Noen går så litt slitne morgenen etterpå ned til frokostmøte hos Civita på Café Christiania for å snakke om for eksempel manglende effektivitet og omstillingsevne blant arbeidsfolk rundt omkring i landet», skrev Vedum i kronikken Verden sett fra Lorry (et utested i Oslo) i VG.

Da var det på tide at Vedum tok seg en tur på Lorry.

Jeg inviterte, reserverte bordet nærmest bjørnen, elghodet og bildene av skuespiller Jon Eikemo fra Eksingedalen i Vaksdal i Hordaland, nr 22 på Sp-lista i Oslo før valget i 2009. Sp-lederen skulle da føle seg mest mulig hjemme, slik mange andre bønder i byen og tilreisende bygdefolk har gjort, og gjør.

Utenfor tok det til å mørkne, stearinlysene tente intimiteten rundt bordene da Vedum slo seg ned under elghodet.

Det var duket for replikken «da sitter vi her og er viktigper’er da, Vedum?».

«Det går jo an å sitte her uten å være viktigper også», sier viktig-Trygve, fem år etter at han ble leder for et parti som lå delvis brakk etter de kranglefantene han overtok etter. Parti-ugresset grodde i 2014. Velgerne kvitterte med rundt 4 prosents oppslutning. Trygve Slagsvold Vedum ble såmann, og i februar i år høstet partiet 13, 2 prosent oppslutning i snitt, 14 prosent i Nationens nye måling. Sp har vært landets tredje største parti i over en måned.

Viktig-Trygve.

Om å vokse nedover - og MDG

«Det er mye sjel i lokalet her», erkjenner Vedum villig mens han gransker de snart 150 år gamle veggene. «Sjel» blir stikkord for å lirke opp Vedums dør til kunsten. Det er ingen hemmelighet at Sp-lederen har hang til lyrikk, fordi «så mye blir sagt med få ord, med følelse og nerve». Derfor bør lyrikken være et forbilde for politikken også, fordi politisk tale også må inneholde verdiformidling, mener Vedum.

Vi vet han har to dikter-favoritter, Hans Børli og Rolf Jacobsen, som begge var fra Hedmark. Han forteller om å felle tårer til diktene om kjærlighet ved livets slutt, som vi finner i i Jacobsens Nattåpent. (Den som har elsket lenge, har ikke levd forgjeves.) Vil Trygve Slagsvold Vedum dele ett av Jacobsens dikt, kanskje? Over kafebordet leser han diktet Om å vokse nedover

Jo større byene blir

jo mindre blir menneskene.

Jo høyere husene stikker mot skyene

jo lavere blir de som må bo der.

I New York er du bare to cm.

I London og Singapore kanskje en engelsk fot.

Og byene vokser og vokser

og livet ditt blir mindre og mindre verd.

Snart er vi høye som gresstuster bare

og kan tas med en gressklipper

tidlig en søndag formiddag.

Eller hva tror du?

Hva jeg tror, Vedum? Rettere sagt, jeg vet at det i denne byen finnes borgere som føler seg like små som gresstuster som kan tas med gressklipper. De som på et eller annet vis «betaler for» Miljøpartiet de grønnes (MDG) politikk. Funksjonshemmede og andre som er avhengig av å bruke bil jevnlig, og byborgere som lever slike liv at de har nødvendige ærend over bygrensa. De som har minst, betaler mest for alt som blir dyrere. I forrige uke sa din partifelle Per Olaf Lundteigen at Sp må samarbeide med MDG, er du enig i det, Vedum?

«Må aldri gjøre menneskene små!»

Vedum blir alvorlig: «Det som er viktig i politikken er at vi må se folka hele tida. Vi må aldri glemme hvordan politikken slår ut for enkeltmennesket. Jeg kjenner en som sitter i rullestol her i byen. Han er veldig engasjert etter byrådet i Oslo sitt utspill om at rullestolbrukere skal kjøre rullestol-buss. Har de noengang prøvd å være avhengig av en rullestol selv? spør han. Og i politikken må vi huske på at vi aldri skal gjøre menneskene små! Dette er noe av problemet i miljødebatten også, at enkeltmenneskene glemmes. Byrådet mener altså at rullestolbrukere skal ta buss, og bruke langt mere tid av livene sine bare på å komme seg dit de skal. Og i tillegg, så har regjeringa fjernet skattefradraget for drosjeeiere som kjøper handicapbil. De kaller det grønne avgifter. Det er jo ikke det! Det er for å ta inn penger. Og regjeringa vil ikke videreføre skattefordelen fordi de vil ha inn Uber og andre typer taxier for å få et tøffere marked. Tiltakene sminkes grønne, og går ut over de svakeste. Vi kan ikke ha det sånn!»

Og samarbeid med MDG? «Det er jo dette som skiller oss da; rettferdig fordeling – både sosialt og geografisk – også av kostnadene for klimapolitikken. Vi kan aldri gi opp det, vi må se folka hele tida, og derfor er ikke MDG en naturlig samarbeidspartner for Sp, nei. Per Olaf og jeg er enige om at vi skal se de som bor og lever helt på det ytterste nes, og det er det jeg mener MDG ikke gjør», forklarer Sp-lederen.

MDG vil at rullestolbrukere skal ta buss, og bruke mere tid av livene sine bare på å komme seg dit de skal. Trygve Slagsvold Vedum

Nasjonalstaten den svakestes vern

For to uker siden holdt tidligere Sp-leder Åslaug Haga et klimaforedrag på Litteraturhuset her i Oslo. Haga var i nærheten av å hudflette norske politikere som ikke vil bygge kraftkabler ut av landet for å «gjøre Europa grønnere». Hva er årsaken til at du og Haga er så rivende uenige i dette spørsmålet, Vedum?

«Haga og jeg ser rett og slett helt ulikt på det med utenlandskabler. Det blir bare et skall av retorikk igjen av «et grønnere Europa» når det norske kraftoverskuddet ikke rekker til mer enn å holde et par europeiske fabrikker i gang. Overskuddet dekker 0,3 prosent av Europas forbruk, viser utregninger fra Olje- og energidepartementet. Da trenger vi ingen nye kabler. Kraftselskapene vil bygge NorthConnect-kabelen utelukkende for å tjene penger. Strømprisen vil øke enda mer. Vi må tenke helhet og fordeling, til det beste for norsk industri og forbrukerne.»

Så uenigheten mellom deg og Haga bunner også i fordeling? «Ja fordeling er alltid kjernen, og trøbler vi med kjernen av politikken vår, trøbler vi med alt. Vi må sikre norsk eierskap og styring for å sikre rettferdig sosial og geografisk fordeling i Norge. Nasjonalstaten er den svakestes vern. Omfordeling er avhengig av fellesskap. Derfor er vi også 100 prosent avhengige av å lykkes med integrering også, forresten », sier Trygve Slagsvold Vedum.

Det blir bare et skall av retorikk igjen av «et grønnere Europa» når det norske kraftoverskuddet ikke rekker til mer enn å holde et par europeiske fabrikker i gang. Trygve Slagsvold Vedum

Sola på låvetaket

Litt tilbake til klima, Vedum: Når får du solcellepanelene dine?

Sp-lederen blir jamen litt sjenert, som om en ubehagelig hemmelighet er avslørt: «Hæ? Hvordan visste du det? Hvem har..? Ja, ja – det er riktig, men det gjør meg da ikke til et bedre menneske!» Han vil rett og slett ikke snakke om det. «Det er ikke noe å prate om. Jeg har min egen ved hjemme på gården, og så tenkte jeg det var artig med litt egen strøm òg, bare. Jeg blir ikke no mer moralsk av å ha solcellepaneler på låvetaket».

Dette burde kanskje de som roper «populist» så snart Sp-lederen åpner munnen, ha hørt. Som Gunnar Wiederstrøm skrev i en kommentar i Klassekampen da Sp nylig runda 16 prosents oppslutning i ei måling i Vårt land: «Dei som ikkje liker Senterpartiet meiner populisme er forklaringa.» En ekte «populist», slik de som ikke liker Senterpartiet bruker begrepet, ville vel slått seg på brystet med sin private innsats i klimapolitikken? For alt jeg vet, kan Vedum være den første norske partilederen med egen strøm fra fornybar kilde. Selv er han altså mest opptatt av ikke å bli utlagt som moralist («Må aldri gjøre andre små»), og det skal vi utnytte.

Moralske fnys over øl og bygd

Jeg konfronterer Vedum med at hans partifelle, stortingsrepresentant Kjersti Toppe, fnyser moralsk forarget over forslaget om å åpne for salg av øl på bensinstasjoner. En liberalisering som truer folkehelsa, hevder Toppe. «Toppe står på partilinja som er en restriktiv alkoholpolitikk», sier Vedum, litt mekanisk.

Men: Folk i byer og tettsteder kan kjøpe øl til helga på ethvert gatehjørne, mens folk på for eksempel Bangsund må kjøre 11 kilometer til Namsos fordi dagligvarebutikken er lagt ned. Hvorfor kan ikke bensinstasjonen, som fortsatt er åpen, få selge øl? En ølbevilling vil også være en sikkerhetsbardun for det siste servicepunktet i bygda flere steder. Frykter Sp at folk på bygdene blir alkoholikere i pur glede over å få tilbake muligheten til å kjøpe øl lokalt? Er ikke dette en slags moralisering da, Vedum?

Sp-lederen flakker ett sekund med blikket, før han kategorisk slår fast at «ingen skal diskrimineres ut fra hvor de bor». Mer vil han ikke si om den saken. Kjersti Toppe og vi andre får tolke selv. For meg høres Vedum mer liberal ut. Så får vi se, når saken skal behandles i Stortinget. Før den tid, om knappe to uker, skal Trygve Slagsvold Vedum holde sin landsmøte-tale. Vi kan røpe hva kjernen i den blir: Mennesker skal aldri gjøres små! Sp skal i smått og stort ta hensyn til rettferdig fordeling, sosialt og geografisk, også i klimapolitikken.