På Stortinget forløp landbruksdebatten i vante former i spørretimen forrige uke. Høyres Lene Westgaard-Halle utfordret landbruks- og matminister Sandra Borch på om hun vil øke matprisen. Som om det er noe vi kan vedta i Norge.

Tyrkiske husholdninger hamstrer matolje. Hveteprisen i USA nærmer seg det dobbelte av den norske. Prisen på pasta, matolje, hvetemel, tomater, bønner, men også fôrråvaren til norsk svin, kylling og melk, går i taket internasjonalt, uansett hva regjeringen måtte mene.

Riktignok har statsråden sagt i Nationen at det nå er rom for å øke råvarebetalingen til bøndene - siden markedsprisene øker internasjonalt. Det tør være logikk som går hjem i Høyre. Det eneste riktige - og ærlige - svaret på om norske forbrukerne må bruke en større del av disponibel inntekt på mat framover, er ja.

Det vil gjøre at flere slutter å ta mat for gitt. Daglig leder Tale Seldal i Dine Røtter på Wøien gård forteller allerede om økt interesse for hobbydyrking, først under covid-pandemien og så etter krigsutbruddet i Ukraina.

– Folk er opptatt av matsikkerhet og å produsere grønnsaker til eget bruk.

Ingen kjeller-ølbrygger har laget øl så vondt at det ikke drikkes. Ingen liker heller å kaste mat de har laget selv. Matdyrking er en vaksine mot matkasting. Og det trengs, siden vi har 40 prosent matsvinn her i landet.

Bynært landbruk er matnyttig, ikke så mye i antall tonn matproduksjon, men i kunnskapsproduksjon. Byfolk som ikke har vært på gårdsferie hos en onkelbonde på landet (altså det store flertallet) er rasjonalisert vekk fra matkunnskap. Siste trend er matkasser: Vi behøver ikke en gang ta stilling til hvilken mat vi velger. Vi får den levert på døra.

Urbant landbruk kan bidra til å snu forbrukernes drift mot kunnskapsløshet. Å plundre med et grønnsakbed gjennom norske somre er å bli utsatt for allehånde farer, fra dårlig vær og insekter til snyltere og sopp.

Slike forbrukere kan stå på sin hageflekk og myse mot vesthimmelen, i skjebnefellesskap med bonden ute på jordet: Kommer det noe sol snart?

Ida Kleppe er bybonde i Bergen. Hun lærer skolebarn - og foreldrene deres - hvor maten kommer fra, og at de kan dyrke mat sjøl.

Kleppe mener urbant landbruk handler om tre ting: Matproduksjon, læring og inkludering. Hun nevner, tillitvekkende nok, ikke ideologi. Ingen blir mette av overbevisning.

I nesten hele menneskets historie har folk flest brukt veldig mye tid på matproduksjon. For 200 år siden var det fortsatt slik. Da levde nær ni tideler av oss i absolutt fattigdom, med en voldsom barnedødelighet.

Så flyttet folk til byen og fikk seg annet arbeid, og lot stadig større og proffere bønder lage maten for seg. I 2022 har ikke verdens befolkning tid eller råd til å bruke mange timer daglig gjennom året på egen matproduksjon.

Det har de heldige få i øvre samfunnslag i Vesten. De kan bruke ledig fritid på å plukke sine kvadratmetre fri for ugras for hånd, gjødsle dem med egen kompost, og holde seg med en god del egen mat.

Mange er opptatt av å produsere "ren" og "økologisk mat", sier Tale Seldal. Det er mulig å produsere uten kunstgjødsel og sprøytemidler i egen hage, med kompost og god tid til ugrasluking. Og det har ganske mange nordmenn tid til å gjøre, i noen måneder midt på året.

Spørsmålet er om hagebrukerne forstår at den gjennomdokumenterte effekten av å produsere "ren" mat uten mineralgjødsel og plantevern på makronivå betyr kraftig redusert matproduksjon, økt fattigdom og sult.

Som på Sri Lanka, der landets 2 millioner bønder ble forbudt å bruke kunstgjødsel og plantevernmidler i fjor. Sjølforsyningen på ris forsvant og prisen økte 50 prosent, teproduksjonen havarerte og fattigdommen økte.

"Krigen kan påskynde omstillingen til et mer holdbart jordbruk", melder Sveriges Radio fra velstandsbobla i Stockholm. Ute i svartjorda i Ukraina er omstillingen i full gang.

Kees Huizinga, en nederlandsk bonde i Ukraina, rapporterer på Twitter fra et 15.000 mål stort bruk i Øst-Ukraina: Maisfrøene som er betalt for, kommer ikke. Ikke diesel og sprøytemidler til våronna heller.

Det "holdbare jordbruket" er her allerede, og det dreper. Befolkningsreduksjon er som kjent bra for miljøet.

Vil byjordbruket bidra til å forsterke eller drepe retro-drømmen om det "bærekraftige" landbruket? For bøndenes organisasjoner er det iallfall viktig å koble seg på bybøndene. Det er allianser og kunnskap å bygge, og snart 8 milliarder å mette.