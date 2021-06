Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Fjorårets første fire måneder var preget av korona. Gjennomgangen av Norturas 1. tertial 2021 startet med velferd, ikke virus.

– Vi er aldri i mål. Ett tilfelle er ett for mye, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen, og snakker om en nullvisjon for dyremishandling. Og sender ut et budskap som er både helt riktig – og ganske problematisk.

Dyrevelferdsarbeidet kommer aldri i mål, nei. Så lenge vi har, og skal ha, et dyreholdende jordbruk i hele landet, vil vi ha tusener av dyreholdere. Disse er mennesker med ulike forutsetninger, som blir syke eller kriserammet. Kompetansekrav og ytre rammevilkår kan få disse produsentene til å skjerpe seg. Men ikke alle, hele tiden. Arbeidslivet er ikke sånn.

Derfor vil vi heller aldri komme ned i null dyretragedier og -mishandlinger. Slik vi ikke kommer ned i null branner selv om vi har et offentlig branntilsyn. Slik vil aldri få eliminert barnemishandling (ja, hvert tilfelle er sannelig ett for mye) selv om vi har et offentlig barnevern. Slik vi vil se forurensning til tross for statlig forurensningstilsyn.

Dette later til å være ubehagelig innsikt, også hos politikere: I går fant Terje Lien Aasland (Ap) det "urovekkende" at det kom enda en avsløring fra norske grisehus.

– Vi har fått den ene avsløringen etter den andre, og nå må vi si at nok er nok, sa Arne Nævra (SV) i Stortinget.

Men det blir aldri nok. Uansett hvor mange milliarder Ap og SV sender til Mattilsynet og bøndene (og det vil erfaringsmessig ikke bli mange), vil dyr lide her i landet. Veganske aktivister alltid finne et vanskjøttet husdyr å forlate (de "redder" aldri dyrene, de bare filmer og stikker) for senere å avlive norsk dyrehold.

Annonse

– Vi tåler ikke flere avsløringer, sier Trine Vaag. Men i sin tale til årsmøte sa hun også at det alltid vil finnes noen som bryter lover og regler. Disse vil kunne bli avslørt. Dersom Stortinget vil ha et dyrehold uten vanskjøtsel, må de legge ned norsk dyrehold.

"Vi tåler ikke flere avsløringer, sier Vaag. Men også at det alltid vil finnes noen som bryter lover og regler."

Siden folk spiser kjøtt, vil produksjonskutt i Norge flytte (og øke) dyrelidelsene utenlands. Og det er jo ikke Nortura interessert i. Norske kjøttskjærere vil ikke få skjære franske slakt til det norske markedet. Til det er norsk arbeidskraft for dyr.

Derfor er det fristende å være med på en politisk korrekt, men ganske farlig seilas i retningen at forbruker skal tro finnes et dyrehold uten lidelse og avsløringer et sted bak skyen, bare vi prøver hardere. Det gjør det dessverre ikke.

Det vi har, som professor Birger Svihus har påpekt til gråt og tenners gnissel, er et moderne storskala, smittetrygt dyrehold med lite sykdom, lite ressurssløsing og mye betonggolv, der dyr verken fryser i hjel, sulter i hjel eller rives i hjel, men heller ikke ser mye sol.

Mens vi venter på realitetsorientering kan vi se på tertial-orienteringen fra Nortura: Det negative driftsresultatet og skattede resultatet fra i fjor vår er halvert. Samtidig faller markedsandelen (for både Nortura-merkevarer og EMV) til 44,4 prosent.

Er dette bra nok, med en omsetningsøkning fra 7,4 til 8 milliarder? Ikke mer enn det må være, mener styreleder Vaag.

Svulsten i matsystemet, EMV, vokser videre også hos Nortura. Men det er lys i tunnelen. Nortura-merket Gilde tar tilbake hylleplass fra billigkopimerkene hos Norgesgruppen. Om Nortura kopierer denne oppskriften over på Coop og Rema, kan forbrukerne snart håpe på mindre rip off-kjøtt fra "utvalgte land" i milliardærenes hyller.

Det er ikke dumt for dyra, det heller.