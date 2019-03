Var de ikke sentrumskamerater, da?

Sånn tenkte nok Trine Skei Grande da hun skrev talen hun holdt på Venstres landsmøte fredag ettermiddag. Venstre er i kraftig motvind på meningsmålingene, med tilløp til internt opprør mot både partiets politikk og ledelse.

I en sådan stund trenger partilederen noe som kan samle medlemmene. Da var Senterpartiet gode å ha. For da Trine Skei Grande trakk fram Vårt Lands sitat fra Senterpartiets Geir Pollestad – «Når jeg hører Elvestuen (klima- og miljøministeren fra Venstre) på radio får jeg lyst til å sette bilen på tomgang», brøt jubelen løs i landsmøtesalen.

Makan til bakstreversk gjeng liksom, som er mot EØS-avtalen, mot klimaavgifter, mot endringer, mot framtidsrettede, morderne løsninger.

Når hestene bites i egen krybbe, er Sps tomgangskjøring en kjekk adspredelse.

Det hører til historien at Geir Pollestad faktisk kjører el-bil. I virkeligheten altså, er bildene som både Pollestad og Grande maner fram, noe fortegnet. Å ha en el-bil på tomgang er ikke en veldig kraftfull markering, for å si det sånn.

Strategien virker begge veier. Venstre og Senterpartiet har gjensidig nytte av hakke på hverandre. Det er teambuilding, det.

Annonse

Men er det klokt? Var ikke Venstre og Senterpartiet såkalte sentrumskamerater, da? I sin tid sto de sammen i tykt og i tynt, om det så var i en Borten-regjering, en Willoch-regjering eller en Bondevik-regjering.

De var to av tre sentrumspartier hvis livsoppgave var å balansere ut norsk blokkpolitikk.

Sånn er det jo ikke lenger. Venstre har gått til sengs med Frp i regjering, og også fått selskap av det tredje sentrumspartiet, KrF. Senterpartiet har valgt en annen vei, og planlegger nytt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og kanskje også SV.

Alle sentrumspartiene har beveget seg fra sentrum. Ikke noe galt i det, i og for seg. De tre partiene har gjort sine respektive analyser for hvordan de skal oppnå makt og innflytelse. De har valgt ulike retninger. Det er en ærlig sak.

Det er likevel en forskjell på å forlate et åsted i ro og mak, og på å gjøre det til en politisk slagmark. For tiden minner sentrum mest om et rykende ingenmannsland.

Det må være et trist syn for alle dem som har vært opptatt av sentrums rolle i norsk politikk. Et sentrum som noen håpet kunne representere en «tredje vei», et alternativ som modererer politikken, som en buffer mot mer ytterliggående løsninger.

Skal vi tolke Trine Skei Grandes landsmøtetale, samt retorikken fra både Venstre og Senterpartiet, har de to partiene blinket hverandre ut som gode skyteskiver i den kommende valgkampen.

Jeg skjønner at det er fristende. Bygdepopulister vs. urbane miljøsvermere! Blir gode slagord av sånt. Oppbyggelig for innvortes bruk.

Omkostningen er imidlertid at sentrum forblir en forlatt utpost i norsk politikk.