Landet som i de siste par tiårene har hatt Europas laveste strømpriser, er havnet i en midlertidig skvis. Tørr og kald fjorårsvinter og -vår hjemme kombinert med etterspørselsvekst og energikrise i Europa har gitt strømpris opp mot 1,50 kroner per kWh i Sør-Norge.

Hjelpen er nær - for noen.

EU- og EØS-land kan kompensere sin kraftkrevende industri når CO2-kvotesystemet gjør kraften dyrere. Ingen gjør det i større grad enn Norge, melder Energi&Klima: 2,8 milliarder kroner er kompensasjonen fra staten til industrien neste år.

Mens den nederlandske aluminiumsprodusenten Aldel stenger fabrikker ut året på grunn av økte strømpriser og lav kompensasjon, går norske smelteverk som vanlig på lange kraftkontrakter (for tiden på drøyt 30 øre per kWh). Det ligger an til pene overskudd også i år, for de største aktørene: Elkem (eid av den kinesiske staten), Alcoa (amerikansk børsnotert) og Eramet (fransk børsnotert).

EU-kommisjonen vil heller ha karbontoll enn statsstøtte: Metaller, kraft og gjødsel som importeres til Europa, skal betale toll tilsvarende ekstrakostnadene for CO2-prising i Europa. Samtidig vil kommisjonen fase ut CO2-kompensasjonen.

Norske myndigheter ser for seg å utvide ordningen - til opp til 70 milliarder totalt for perioden 2021 til 2030.

Det står altså ikke på statlig vilje til å kompensere for høye strømpriser her i landet. Det er langt fra sikkert at det vil komme folk flest særlig til gode.

Den grimme realpolitikk har innhentet den visjonære valgvinner Trygve Slagsvold Vedum. Det finnes ingen rask løsning på høye kraftpriser, sier den ferske finansministeren fra Sp. Hvilket jo er noe annet enn hva Vedum førte valgkamp på. Han vil likevel ikke reversere energiloven fra 1992, stenge kablene for eksport og slik forsøke å tvinge prisen i Norge ned.

Det Vedum mener, er nok at det ikke finnes noen rask løsning som ikke samtidig gir enorme skadevirkninger.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har advart kabelkutteren Bjørnar Moxnes (Rødt): Dersom vi begrenser eksporten politisk nå, kan vi risikere at Europa kutter sin eksport til oss. Et resonnement med betydelig støtte i handelshistorien.

Det ligger altså an til at vi får dyr strøm i dag og dyr strøm til våren. Det er gjerne, også for Vedum, et bedre alternativ enn billig strøm i dag og tørre magasiner, strømrasjonering og industridød til våren.

Hvilket etterlater et stort behov for kompensasjon. "Aller mest for de som har minst", som Audun Lysbakken (SV) sa i Stortinget onsdag. Det er ikke vanlige folks tur.

Vanlige folk tåler en midlertidig strømprisøkning helt greit. De går heller ikke til staten når vaskemaskinen ryker. De takler at bilen må verksted nå og da. Og de takler kraftig økte strømregninger i noen måneder. Hvorfor har folk flest ellers valgt å kjøpe strøm til spotpris, og ikke til fastpris?

Vi vet hvem som trenger sosial utjevning. Nær 100.000 husstander mottar bostøtte i dag. Disse har dokumentert dårlig evne til å tåle kraftig økning i strømprisen. Takket være at staten eier og skatter kraft kan vi i vinter utbetale mer bostøtte til flere som trenger det.

Statens moms- og kraftinntekter øker med mange milliarder kroner med dagens strømpris. Det er altså fiskalt mulig å tilgodese folk flest. Frp har penger til alt mulig igjen, etter at finansminister Siv Jensen forlot skuta. Partiet vil droppe moms og avgifter på strøm ut året - også til rikingene som jo også må ha masse strøm.

Staben til finansminister Vedum har ikke penger til alt mulig, iallfall ikke når den nye regjeringen ikke vil øke skattenivået noe særlig. Finansdepartementet vil alltid kjempe med nebb og klør mot momskutt på kraft for "vanlige folk".

Og elavgiften? En vanlig husholdning betaler drøye 200 kroner måneden i elavgift. Det holder knapt til et nytt ullskjerf mot kulda før jul.

Høyre er nyskilt fra regjeringsmakten, og foreslår opposisjonelt rask økning i både bostøtte og sosialhjelp. Det vil også KrF og Venstre.

Dermed sikrer høyrepartiene flertall for å dempe strømprissjokket - for de som trenger det mest.

Vanlige folk må nok belage seg på å betale markedspris for strømmen også med ny regjering. Det er ikke ruinerende, men irriterende. Irritasjonen kan fort gå utover partier som lokket velgerne med at det er vanlige folks strøm-tur.