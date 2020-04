Valglovutvalget taler Erna imot

Valglovutvalget er splittet. Ifølge Aftenposten, går flertallet i inn for en «pakkeløsning» som innebærer at dagens 19 valgdistrikter beholdes.

Valglovutvalget består av fageksperter og representanter for partiene. Ørnulf Røhnebæk, lagdommer i Eidsivating lagmannsrett, leder utvalget, som skal komme med sin innstilling 27. mai i år.

Kilder i utvalget sier at Høyres representant i utvalget, Johan Giertsen, er en del av flertallet som stikker kjepper i hjulene for Solberg-regjeringas sentraliseringspolitikk. Aps representant, Knut Storberget, skal være en del av mindretallet som går inn for «fylkesmodellen»: Valgkretsene skal følge den nye fylkesinndelingen, og reduseres til 11. Det er både overraskende og nedslående om Aps gamle sentraliseringsiver får en ny giv nå.

Det må være nedslående for Ap-folk i Troms, Finnmark og Viken dersom partiledelsen er på Storbergets linje, og ønsker sentralisering av makt. Det vil heller ikke virke inspirerende på det rødgrønne samarbeidet i opposisjonen. Og neste år er det stortingsvalg.

Valglovutvalgets flertall setter regjeringas regionreform, som blant annet endte opp i tøyseregionen Viken fra Halden til Hallingdal, en uverdig tvangssammenslåing av Finnmark og Troms – og til sammen 11 regioner, i et underlig lys – eller mørke.

I klartekst: «Regionreformen står da igjen som den dyreste, dårligst planlagte og absolutt mest mislykkede i nyere norsk historie. Det blir en knusende dom over Solberg-regjeringenes kommunalpolitiske håndverk. Veien til regionalisering av Norge er nå stengt i årtier fremover, kanskje for alltid», som kollega Skjalg Fjellheim skriver i en kommentar i avisa Nordlys.

Solberg-regjeringa har tydd til en rekke begreper som skulle klinge godt, men ellers har vært ganske meningsløse eller misvisende, i sin argumentasjon for å sentralisere landet. Vi husker at sammenslåtte kommuner skulle bli «robuste». NHO Service var nok nærmest å sette ord på motivene og tenkingen som lå til grunn: Større kommuner blir «mer interessante markeder for private velferdstjenester», mener NHO. Som tidligere leder i NHO Service, Petter Furulund, sa til Klassekampen i 2014. «De små kommunene er er uinteressante. Små kommuner gjør det vanskelig å tjene penger på å drive velferdstjenester».

Solberg-regjeringa har også pakket regionreformen inn i en retorikk av tjukk tåke. Reformen kan knapt tjene annet formål enn å komme nærmere målet om å bli kvitt fylkesnivået i norsk politikk. Bastarden Viken, «barnet kun deler av en høyreregjering kan elske», er et grelt eksempel på det.

Det bor over 1,2 millioner mennesker i Viken, nær en fjerdedel av landets innbyggere. Det fantes ikke gode grunner for å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud. Sammenslåingen til Viken kunne riktignok ha åpnet for en ganske effektiv geografisk og partipolitisk maktforskyvning, dersom velgerne i Hallingdal og i Lillestrøm skulle konkurrere om hvem som skulle representere dem i Stortinget. Noen partier står som kjent sterkere i sentrale strøk, enn i distriktene, for eksempel. Derfor er det betryggende at flertallet vil opprettholde valgkretsene Østfold, Akershus og Buskerud.

Det ser også ut til at flertallets holdning står godt til utvalgets mandat: «Utvalgsarbeidet skal legge til rette for fortsatt høy tillit til valgordningen og gjennomføringen av valg i årene fremover. Utvalget skal redegjøre for valg som et grunnleggende trekk ved demokratiet både på sentralt og lokalt nivå. Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til å sikre gode rammevilkår for demokratiet også i kommende år.»

Flertallet i Valglovutvalget vil altså ikke være med på å fremme en slik utvikling. Samtidig er det uoversiktlig hva som ligger i utvalgets signaler om «endring i arealfaktoren». Arealfaktorens funksjon i valgloven er å kompensere noe av maktkonsentrasjonen i og rundt byene. Enkelt sagt, så kompenserer arealfaktoren (store areal) for lavere befolkningstetthet i Finnmark, for eksempel.

Et stort flertall av finnmarkingene er naturlig nok motstandere av tvangssammenslåingen med Troms (der det også var flertall mot sammenslåing), og kan glede seg over valglovutvalgets flertall. Samtidig er det grunn til å bekymre seg over signalene om endring av arealfaktoren.

Ifølge Aftenposten, så viser utvalget til at Sogn og Fjordane har lav representativitet sammenlignet med Finnmark. Det kan bety at ett av Finnmarks fire stortingsmandater er i spill.

Den bekymringen burde Finnmark ha vært foruten, etter den urimelige tukten fra Solberg-regjeringa fylket har vært utsatt for. Det er tvert imot på tide å slå kraftig ring om Finnmark, en viktig del av landet vårt.