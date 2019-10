Vakler mot stupet

Det kan være, men det er ikke sikkert det er tilfeldig at Nationen fikk Venstres interne medlemstall oversendt ved en glipp. Tallene viser et parti med pusteproblemer. Slike trenger hjelp.

Nær 30 prosent av medlemmene er borte på 4 år. Venstre er representert i under halvparten av kommunene etter høstens valg. Antallet kommunestyrerepresentanter ble mer enn halvert.

I de glisne korridorene i Venstres Hus letes det etter forklaringer. Om Miljøpartiet De Grønnes vekst, om partileder Trine Skei Grande og nestledernes innsats, og om hele regjeringsdeltakelsen.

Det brenner et blått lys for Trine Skei Grande, som har vært en stayer mer enn en vinner, en indre samlingsfigur mer enn en ytre hærfører for Venstre.

Spørsmålet er om problemet er større enn partilederen. Det kan være kombinasjonen av tiden og partiets politikk som gir nedgangen. De store, sosialdemokratiske partiene i Europa er ikke lenger 40-prosentspartier, men strever rundt 20-tallet.

Grønne partier har tatt mange sosialdemokratiske velgere. Men i Norge ligger Venstre altså under sperregrensen.

Mye tyder på at det, som partioverlevende sier til Nationen, må fornyes både mannskap og politikk. Fra ruinhaugene i utraderte distriktspartilag snakker de om for stort Oslo-fokus. Samtidig er det Oslo-partiet som taper flest medlemmer.

For urokråka Abid Raja er oppløsningen i partiet ikke bare en krise, men en mulighet i det som vil bli en lederkamp med blant andre vestlandsliberale Sveinung Rotevatn. Som Hege Ulstein i Dagsavisen skriver, vil Raja i partiledelsen gi politisk fornyelse opptil flere ganger om dagen.

Forklaringen på Venstres knestående åndenød kan være enkel og, for Venstre, trist: At velgerne rett og slett ikke synes at Venstres miks av illiberale næringsforbud, rovdyrkosing, fagforeningskritikk, backing av Frp i regjering og en klimapolitikk som knapt kutter utslipp, er noe å stemme på.

Som valgforskerne sier: Det er svært vanskelig for partier å dø i Norge. Det skal Venstre være glade for.