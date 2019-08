Uvanlig frekk næringsminister

Vi skal ganske snart komme til frekkheten, men først bakteppet: Nasjoner og organisasjoner over hele verden raser altså mot Brasils president Jair Bolsonaro fordi han ikke setter alle tilgjengelige krefter inn på å slukke skogbrannen i Amazonas, og for å ha åpnet for avskoging og virksomhet som har gjort Amazonas mer sårbar for brann. Den brasilianske slugger-presidenten anklages for å sette klodens framtid på spill. Intet mindre.

For to år siden ble Jair Bolsonaro hjulpet til makta av det brasilianske næringslivet. Det samme næringslivet som nå gleder seg over nyskrevne avtaler om fri handel av varer og tjenester med EFTA og EU- landene: 23. august ble EFTA-landene, med Norge i spissen, enige med Brasil og resten av det søramerikanske handelsforbundet Mercosur – Argentina, Paraguay og Uruguay, om "utkast til en frihandelsavtale".

Det brasilianske næringslivet heier neppe særlig mindre på Bolsonaro om Amazonas brenner, så lenge presidenten sørger for økt eksport og økt profitt.

Hva innebærer for eksempel bestemmelsene om fri flyt av tjenester, fri etableringsrett og tvistemålsordningen?

Det er altså gode grunner for at Torbjørn Røe Isaksen og regjeringa nå høster kritikk for å inngå en frihandelsavtale med Brasil nå.

Samtidig som det er andre gode grunner til å kritisere og diskutere EU- og EFTAs handelsavtale med Mercosur-landene. Vi som har gjort et forsøk på å sette oss inn i avtalen, lurer for eksempel på hva bestemmelsene om fri flyt av tjenester, fri etableringsrett og tvistemålsordningen innebærer, og hvor mange forpliktelser til ytterligere liberalisering som ligger i avtalen.

Så til frekkheten: Isaksen ber altså sine kritikere om å sette seg inn i avtalen før de kritiserer (NTB 24. august). Det er også en god, demokratisk skikk å sette seg inn i ting så godt en evner før en kritiserer.

Problemet er at den avtaleteksten Isaksen ber oss sette oss inn i, er hemmeligstemplet. Og det vet selvsagt næringsministeren utmerket godt.

Som Nærings- og fiskeridepartementet selv skriver på sine nettsider: "Det er ikke tradisjon i EFTA for å offentliggjøre avtaletekster før en frihandelsavtale har vært gjenstand for teknisk og juridisk gjennomgang, og er signert. "

Det eneste vi har å forholde oss til, er Solberg-regjeringas skryte-framstilling av avtalen, og et kort og rundt formulert "Summary" på EFTAs nettsider. Vi har ingen tilgang til avtaleteksten før det kommer en proposisjon til Stortinget, tidligst våren 2020.