Sandra Borch synes å ha grei dekning for fortsatt økt aktivitet i norsk skog.

Klima, klima og klima: Nei, det var ikke Zero-konferansen eller FNs klimapanels julebord. Det var skognæringens stormøte. To timer ut i Skog & Tre-konferansen var ikke tømmerpris, driftsøkonomi og skogindustri nevnt med ett ord. Alt handler om karbon i skogen.

– Fjerning av CO2 fra atmosfæren vil være helt nødvendig for å nå nullutslipp. Negative utslipp vil bli stadig viktigere, også i skogen, sier klimaforsker Anders Hammer Strømman.

– Vi må gjøre en innsats nå for å øke opptaket i norsk skog fremover, skriver fire skog- og klimaforskere fra Cicero og Nibio i Aftenposten.

EUs eksisterende regelverk for skog- og arealbrukssektoren, kalt LULUCF-forordningen, binder også Norge. Dermed kan vi bare regnskapsføre ØKT årlig CO2-binding i skog, ut over forventet utvikling, påpeker forskerne.

Og Norges CO2-binding er altså på vei ned, blant annet på grunn av økende gammelskogandel, skriver forskerne:

"Gammel skog tar opp mindre CO2."

Samtidig fristes EU-byråkrater til å gripe til et kortsiktig klimatiltak med langsiktige skadevirkninger: Om vi kutter i hogsten nå, utsetter vi utslipp i forbindelse med hogsten. Samtidig ødelegger vi altså for fremtidig binding.

Lite tyder på at regjeringen vil følge EU. Til tross for rekordhogst på 11,5 millioner kubikkmeter i fjor, understreket landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) at "potensialet er ikke utnyttet".

Hun peker på at karbontilveksten skogen peaket rundt 2010, da skogarealet bandt 36 millioner tonn CO2 årlig. Nå legger skogen på seg med "bare" drøyt 25 millioner tonn karbon årlig.

– Vi må bygge opp skogressursen igjen, sa statsråden.

Noe skjer. Skogplantingen er tilbake på åttitallsnivå, med nær 50 millioner planter satt ut i år. Men små trær suger lite CO2.

Den raske oppbyggingen kan Borch få fra gjødsling. Gjødsel i eldre skog som vokser betydelig i volum, den såkalte hogstklasse fire, øker karbonbindingen i teigen kraftig i en tiårsperiode før hogst.

Gjødslingen er på rundt 60.000 dekar årlig, men det er i nedre del av hva statlige miljø- og skogmyndigheter anbefaler.

Et Sp-ledet skogdepartement kan hente fram skogplantingsrådene fra 2014 fra Solberg-regjeringens skuff. Det kan gi en kvart million tonn økt årlig opptak etter 10 års gjødsling.

Når karbonlageret i skog øker, øker også risikoen for ukontrollerte utslipp. Når skogen i hele dalfører legges flat av hyppigere og sterkere stormer, eller brenner opp i skogbrann, kan millioner av tonn CO2 gå opp i røyk.

Det holdes fram som årsak til at nordisk skogbruk øker karbonlagringen mer enn mindre intensivt skogbruk i Russland og Nord-Amerika. Skogforskere fra seks skogland finner at skogbranner er vanligere i skog som drives lite.

Skog & Tre-arrangørene hadde linet opp en rekke med ny forskning på skog og klima: BalanC-prosjektet måler effekten av å bytte ut bjørk med gran på Vestlandet. Foreløpig viser resultatene til Nibio-forsker Olaug Janne Kjønaas liten C-endring i jordkarbon, men stor økning av karbon i trærne over bakken, når bjørk byttes ut med gran.

Og hva med markberedning, som fjerner mose og kvist og blottlegger jord for nye skogplanter? Ingen effekt på jordas karboninnhold 25 år etter markberedning, men økt karbontilvekst over bakken, ifølge Monika Strømgren fra Sveriges Landbruksuniversitet.

I de første årene etter flatehogst avgir skogsareal CO2 til atmosfæren. Men allerede etter 8 år begynner tilplantede hogstfelt i Sør-Sverige å binde karbon igjen. Etter 15 prosent av rotasjonsperioden er karbongjelden tilbakebetalt, ifølge Achim Grelle, forsker ved Linnéuniversitetet i Sverige.

Arealer med tilplantet granskog som er hogstmodne etter 80 år vil altså bidra positivt til klimaet rundt 12 år etter hogst.

Og hva binder mest CO2? En ny svensk studie viser at skog som drives, binder 114 kg CO2 per dekar per år. Skog som er unntatt fra produksjon binder 94 kg.

Både norsk og svensk skogsbruk satte hogstrekord i fjor: Svenskene nådde 97 millioner kubikkmeter. Norge kan øke det varige hogstnivået fra 11 til 15 milioner kubikkmeter årlig, viser nye beregninger fra Nibio.

Sandra Borch synes å ha grei dekning for fortsatt økt aktivitet i norsk skog.