Somewheres blir til anywheres. Utmarka er somewhere, påpeker seniorforsker Bjørn Egil Flø ved Nibio. Han og et knippe forskere og jurister har skrevet boka "Utmark i endring", som kan leses som en bygde-dystopi.

Villmark er for brasilianere og canadiere. Vi har hatt utmark. Den ligger der den alltid har ligget. Bruksmåter, forvaltningsprinsipper og verdsetting av utmarka er utviklet over tid, og de er utviklet lokalt – med hendene.

"Den stadeigne kulturen … danna rammene for ei felles og til dels kroppsleggjort forståing av kven me var. Her lærte me kodene og veremåten som danna grunnlaget for lokalsamfunnet som eit sosialt system", skriver Bjørn Egil Flø og Frode Flemsæter (Ruralis).

Folk og institusjoner har hatt rimelig felles forståelse av hva utmarka er, og hva den representerer. Det er jakt, fiske og bærplukking, men også planker og ved, beite og høy, vannkraft, jern og kobber.

Da bestefar solgte kua og fikk pensjon igjen utpå 60-tallet, slapp søskenbarna fra Gjøvik å bruke feriene på hesjing og potetplukking. De gikk opp på nærmeste nut, så at den var fager, og fikk romantiske forestillinger om Den uberørte natur. De tolket gamle, industrielle naturinngrep som kulturminner, og så at det var godt.

Kraftsosialismen så ut til å ha nådd sitt endepunkt: Strømmen kostet null komma svisj i kraftmarkedet etter 1992. Ved årtusenskiftet sa Jens Stoltenberg at tiden for store kraftutbygginger var over.

Men industrialiseringen i utmarka fortsatte. Fjord Tours fikk eksportprisen fra Innovasjon Norge for "Norway in a nutshell": En industriell kundestrøm. Flåm om sommeren er ikke et sted, det er en fabrikk som pumper menneske-råvare opp dalen med Flåmsbana. Til kvelds strømmer turistene sjeleforedlet ned igjen, stinne av zipline og patentbeskyttet huldredans.

Finanskrisen i 2008 ga galopperende råvarepriser som vekket nisser&dverge til live igjen i verdens nedlagte gruver. I dag gir kraftproduksjon nyindustrialisering i beiteområder på nut og nes.

Utmarka var knyttet til en agrar økonomi. Nå er målestokken en annen. Utmarka verdsettes til dels langt utenfor lokalsamfunnet.

Den gamle utmarksbruken ble tillært og utøvd over et helt liv. I våre dager skal vindturbinene opp før neste vinter. Da er det ikke tid til å utvikle noen felles forståelse eller kultur mellom grunneiere, befolkning og utbyggere.

I de senere års vindkraftutbygginger har areal- og rettighetsavklaringen skjedd på regionalt nivå, skriver Katrine Broch Hauge (UiO). Hun opplever at det som oppfattes som en lite forutsigbar rettssituasjon alt har økt konfliktnivået.

For de nye norske hyttebyene har vi ikke engang noe begrepsapparat. Om vi flyr over Sjusjøen, er det en by vi ser der nede. Men vi kaller det ikke by – og folkene som bor der, er usynlige i forståelsen av lokalbefolkning, påpeker Tor Arnesen og Stine Kvamme (Østlandsforskning).

Selv om det har brøytede veier, strøm og vann og tusenvis av oppvarmede boliger, er begrepsbruken fra mellomkrigstiden: "Fritidsbebyggelse".

I de 104 kommunene med fjellområder i Sør-Norge og Trøndelag var det i fjor 212.500 eneboliger og 211.000 fritidsboliger. Om kort tid er fritidsboligene i flertall: Det bygges tre nye av dem for hver ny bolig for fastboende.

80 prosent av deltidsboligene er fjerneid. Kapitaloverføringen fra byene til bygda er enorm. Men hyttefolket investerer også følelser og tid, ikke bare penger. De nye hyttene brukes mellom to og tre måneder i året.

På Oppdal vil en grunneier brøyte opp veien sin. Ikke for å hogge skog, men for at hytteeiere skal komme fram.

To andre hytteeiere vil ikke ha brøyting. De ønsker å kunne gå på ski overalt, uten å "måtte forsere høye brøytekanter", som de skriver i Adresseavisen.

"Noen få ødelegger for det store flertallet", skriver de to. Bygdefolket som har eid, brukt og fortolket betydningen av utmark i relativ fred, er redusert til "noen få".

Denne erkjennelsen er nær fraværende i lokalpolitikken. Her er hytter først og fremst investeringer og lokale arbeidsplasser. Så skal de bygde hyttene ligge der innenfor sine små tomtegrenser og generere omsetning på nærbutikken.

Søskenbarna i byen, som odelsbarna under Ålmannberget brukte å plukke mandelpoteter med, har skaffet seg helårshytte i Vangslia Panorama. De er blitt "det store flertallet". Og utmarka har værsågod å ligge flat og urørt her vi skal på skitur.

Lokalpolitikere som forstår at de representerer en minoritet i egen kommune, vil trolig gjøre en bedre jobb både for utmarksveteraner og hytteromantikere.