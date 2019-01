Utfordringene i kø for Bollestad

Sett i lys av de verste marerittene om hva slags ulykker en borgerlig flertallsregjering kunne tenkes å påføre norsk matproduksjon, må en vel konstatere at bøndene har kommet godt ut av regjeringsdramaet de siste ukene.

Vi har fått en regjeringsplattform som styrker markedsreguleringen, som setter tak på produksjonskvoter, som avlyser ytterligere liberaliseringer av konsesjonslovene og som slår fast at inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper skal reduseres.

Landbrukskapitlet er såpass farget av KrF at Frp-nestleder og tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug mente at det like godt kunne vært skrevet av Norges Bondelag. Det er selvsagt en overdrivelse, Bondelaget ville aldri funnet på å forby verken pelsproduksjon eller å dyrke i myr.

Likevel, når en summerer opp alle punktene i den nye regjeringsplattformen, vil ikke den borgerlige flertallsregjeringen rasere ned den norske landbruksmodellen, slik enkelte kanskje fryktet. KrF har gjennom regjeringsforhandlingene på Granavollen lykkes med å sette rammer for regjeringens landbrukspolitikk.

Når KrF har satt et så tydelig fotavtrykk på landbrukspolitikken, er det også naturlig at det er KrF som får oppgaven om sette politikken ut i livet. Hvis VGs og Dagens Næringslivs opplysninger er korrekte, er det fungerende KrF-leder Olaug Bollestad som blir vår nye landbruksminister.

Også det er gode nyheter for landbruket. Vel finnes det politikere i KrF med større kunnskap om landbruk enn Bollestad. Ingen av dem har imidlertid større politisk tyngde. Hun sitter i KrFs ledelse og var med på forhandle fram regjeringsplattformen. Hun kommer fra landbruksfylket Rogaland.

Å ha en politisk tungvekter i landbruksdepartementet kommer godt med når regjeringen skal gjøre sine prioriteringer. Bollestad lar seg ikke så lett vippe av pinnen.

Dessuten er det svært viktig for KrF å innfri i landbrukspolitikken. Partiet får inn i regjeringen som et splittet parti. Den fraksjonen som tapte dragkampen om partiets retningsvalg, brukte hensynet til landbruket og distriktene som et viktig argument for å samarbeide med Ap og Sp. Hvis Bollestad kan vise skeptikerne at det er mulig å redusere inntektsgapet i en borgerlig regjering, kan det bidra til å samle flere bak det kontroversielle valget om å sitte i regjering sammen med Frp.

Det er ikke lett å kombinere prispress i markedet med inntektsvekst for produsent.

At en av arkitektene av Granavollen-erklæringen overtar landbruksdepartementet, kombinert med det faktum at det er svært viktig for KrF å lykkes i landbrukspolitikken, lover godt for bøndene i tiden som kommer.

På den andre siden, det er ikke lett for noen landbruksminister - heller ikke Bollestad - å innfri forventningene om et inntektsbyks for landbruket. Utfordringene står i kø.

Bollestad skal øke inntektsnivået for en næring som produserer for mye mat. Selv om KrF har slått ring om markedsordningene, skal det noe til å regulere seg ut av problemet uten at prisene i markedet faller. Det er ikke lett å kombinere prispress i markedet med inntektsvekst for produsent.

Frp overlater landbruksdepartementet til KrF i en situasjon som er svært ulik fra 2013. Da hadde den rødgrønne regjeringen nettopp økt tollbeskyttelsen og gitt bøndene et saftig jordbruksoppgjør. De første årene med Frp-styre ble dessuten begunstiget med gode avlinger. Alt dette la grunnlaget for noen fine økonomiske år i landbruket, uten større oppofrelser fra landbruksministerens side.

I dag er mye av dette endret. Tørkekrisa sommeren 2018 og overproduksjon av melk og kjøtt kommer til å gi røde tall i mangt et gårdsregnskap. Jarlsberg-eksporten skal fases ut. Både priser og kvoter kuttes over en lav sko.

Under alt dette ligger renta til heving, noe som vil øke kostnadsnivået for et landbruk som har gjort store investeringer etter stimuli fra Sylvi Listhaugs frislipp i 2014. Legg til at Bollestad må rydde opp i kaoset etter pelsdyrforbudet, samt være med på å innføre et annet kontroversielt forbud - om å nydyrke myr.

Kort sagt, Bollestad vil få mye å henge fingrene i. Hun har gode forutsetninger for å gjøre en god jobb. Hun har en framskutt posisjon i KrF og en ambisiøs regjeringsplattform å støtte seg til. Likevel møter hun en økonomisk og markedsmessig virkelighet i næringa som vil gjøre det krevende å innfri forventningene om et inntektsløft.

Og enda vet vi ikke hvilket vær Vår Herre har tenkt å skjenke bøndene.