Utenlandsk plyndring av norsk natur

Sju av de 10 største eierselskapene i norsk vindkraft kan knyttes til Cayman Islands, viser ny rapport.

Utbyggingen av norsk vindkraft foregår i stor grad til sterke protester fra innbyggere i distriktene som ofrer natur og livskvalitet.

Samtidig som mye av inntektene fra denne omstridte vindkrafta går til utenlandske eiere som ikke betaler skatt til Norge, og som selger krafta til internasjonal kraftkrevende industri, som Google.

Så langt har Solberg-regjeringa og finansminister Jan Tore Sanner (H) lent seg tilbake fra vindkraftanleggene og latt utenlandske kapitalkrefter få rå, holde til i sine skatteparadis og unndra skatt til Norge.

Økonomiprofessor og leder for Norwegian Center of Taxation, Guttorm Schjeldrup, sier til TV 2 at regjeringa har gjort situasjonen verre gjennom regler som i for stor grad åpner for "skatteplanlegging".

Om høyrepartiene mener dette er god disponering av norsk natur og norsk kraft, så bør de si klart fra før valget. "Ja til økt utbygging av vindkraft i Norge som øker forskjellene i verden og snyter Norge og norske velgere for skatteinntekter."

Det er Tax Justice Network (TJN) – Norge som har kartlagt eierforholdene i de norske vindkraftverkene som er i drift, i rapporten "Vindkraftens skyggesider – Tiltak mot overskuddsflytting og skjult eierskap".

Rapporten viser altså at sju av de 10 største eierselskapene kan knyttes til skatteparadis, enten gjennom eierskapsstruktur eller finansiering. Totalt kan 42 prosent av norsk vindkraftproduksjon knyttes til skatteparadis. Nesten halvparten.

I flere tilfeller er det umulig å finne ut hvem de reelle eierne er, fordi alle spor stopper i skatteparadisene.

Høsten 2019 avslørte TV 2 at ingen norsk myndighet visste hvem som egentlig eide et av de største vindkraftanleggene i Norge, Tellenes vindpark i Sokndal og Lund kommuner, etablert i 2017.

TV 2 sporet pengestrømmen fra vindkraftanlegget til den skattefrie øygruppa Cayman Islands. Anlegget var finansiert med store interne lån. Slik sikret morselskapet på Caymanøyene seg skattefrie renteinntekter og reduserte samtidig det skattbare overskuddet i Norge. Teknologigiganten Google tegnet kontrakt om kjøp av all strøm fra Tellenes de 12 første driftsårene. Dermed var inntektene sikret.

I 2018 hadde Tellenes vindpark en inntekt på 242 millioner kroner. Avskrivninger og høye renteutgifter gjør at vindparken likevel går med et skattemessig underskudd. Et underskudd som kan brukes til å redusere skatt på fremtidig overskudd.

Tellenes-saken i TV2 viste et eksempel på hvordan selskapene er rigget for å unngå skatt, og rapporten fra TJN – Norge viser at nesten halvparten av eierne av norske vindkraftanlegg er rigget på samme måte. Dermed er det, mildt sagt, høy risiko for overskuddsflytting i norsk vindkraft.

Skattereglene har altså mange hull som gjør overføring av store inntekter til utlandet mulig. Og som altså for eksempel muliggjør at det faktiske overskuddet fra Tellenes vindpark i Rogaland, Norge, ender opp som renteinntekter til et selskap på Caymanøyene.

"Dette har skjedd fordi vi som nasjon har lagt til rette for det. At vi lét utanlandske kapitalkrefter komme inn og ta gevinsten med ut – det var ein tabbe, seier ordførar i Eigersund, Odd Stangeland, til TV2. Det har Stangeland rett i. Ett av vindkraftanleggene TJN – Norge har sett nærmere på, er Egersund vindkraftverk.

Daglig leder i TJN – Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, sier det slik: "Det internasjonale skatteregimet er grunnleggende urettferdig. Både selskap og investorer kan utnytte mangler i lovverket og «forsvinne» til skatteparadis, mens skatteregningen overlates til vanlige lønnstakere og ulikheten øker."

Så hva kan gjøres for å stoppe internasjonale selskapers skattefrie høsting av norske ressurser?

"Mistanke om overskuddsflytting kan reduseres gjennom økt åpenhet i økonomien i vindkraftselskapene, som åpenhet om fullstendige konsernstrukturer, finansiering og regnskap i alle ledd", sier Peter Ringstad, politisk rådgiver i TJN – Norge.

Tax Justice Network – Norge viser til en ny FN-rapport som viser at vi er avhengige av dyptgående endringer på skatt og åpenhet som begrenser skatteunndragelser, korrupsjon og hvitvasking, for å kunne oppnå bærekraftsmålene.

Slike internasjonale, dyptgående endringer krever tid og store ressurser. Motparten er et globalisert næringsliv med store økonomiske muskler, gode politiske kontakter – og som så langt har evnet å legge mye av premissene for internasjonal handel og kapitalflyt over grenser.

Derfor har SV, og stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, et godt poeng: "Dette er heilt vanvettig og det viser eit sterkt behov for offentleg eigarskap av dei ressursane, slik at desse inntektene kjem fellesskapet til gode, og ikkje nokre spekulantar i skatteparadis".