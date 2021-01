Natt til 9. april 1940 snakket Cecil Dormer, Storbritannias ambassadør i Norge, med utenriksminister Halvdan Koht. Koht meldte at regjeringen aktet å bli i hovedstaden, selv om tyske krigsskip var på vei mot norske havner.

"Han trodde forsvaret var sterkt nok", skrev Dormer senere.

Det trodde nok Nancy Pelosi og Mike Pence også. Speakeren i Representantenes Hus og USAs visepresident skulle gjennomføre Kongressens formelle godkjenning av presidentvalget onsdag kveld norsk tid.

Trusselen var uttalt: USAs avtroppende president (ifølge USAs valgsystem, internasjonale valgobservatører og flertallet i Kongressen) hadde oppfordret sine supportere til å gå til Capitol, maktens sentrum i hovedstaden Washington DC. Trumps medarbeider Rudy Giuliani hadde oppfordret til "trial by combat" for å få valgresultatet overprøvd.

Men ble ikke Black Lives Matter-demonstranter i hovedstaden håndtert effektivt av et tallrikt politikorps før jul? De eksisterende sikkerhetstiltakene ville holde mobben ute, trodde Pence&Pelosi. Verken Nasjonalgarden eller FBI ble tilkalt for å håndtere trusselen.

Det gikk ikke bra. Inntrengerne marsjerte nær uhindret til parlamentet og brøt seg inn i salen der folkets makt skal utøves etter konstitusjonen. De folkevalgte måtte rømme for krefter uten annet maktgrunnlag enn sin egen voldsmakt.

Når dette skrives, har Nasjonalgarden gjenvunnet kontroll, og USAs "Storting" har gjenopptatt sitt arbeid. Situasjonen i hovedstaden er kaotisk og uavklart. De kriminelle inntrengerne feirer som en seier at de har krenket folkestyrets saler og fått de folkevalgte til å flykte for sine liv.

Presidentens Trumps løgnaktighet er trolig for inngrodd til å vaskes vekk av blodet til de fire som er erklært døde i stormen Trump oppfordret til. Men presset vil øke på de gjenværende republikanske folkevalgte som fortsatt ser seg tjent mede å backe presidentens løgner.

Selv herdede amerikanske folkevalgte lar seg påvirke av tåregass, skudd og kriminelle inntrengere på gulvet i nasjonalforsamlingen.

Vil de folkevalgte prøve å avsette president Trump som kortvarig uskikket til å utføre embetet, etter det 25. grunnlovstillegget? Vil Trump forsøke å sabotere innsettelsesseremonien for den nyvalgte president Joe Biden om 13 dager? Det vet ingen.

Amerikanske medier sliter med å navngi det som foregår. Er det et kupp? Er det et show for å sikre presidenten inntekter? Det som er sikkert, er at ingen har invadert nasjonalforsamlingen siden 1814. Da brente britiske styrker Washington D.C etter å ha vunnet slaget ved Bladensburg.

USAs agressorer er egne innbyggere, ikke en invasjonsmakt. USA er ikke Norge. Vårt demokrati er langt fra det amerikanske. Men noen ting er allmenngyldige: Demokratiet er som en svinehegn. Det må vedlikeholdes, og beskyttes mot undergraving.

For grisene slutter aldri å grave.