Upopulære råd

Når mainstream media skal scrolle en rapport før deadline, går det fort i svingene. NRK melder at for å fø ni milliarder mennesker MÅ jordbruksareal tilsvarende 37 ganger Norges areal gro igjen.

Det «Growing Better»-rapporten sier, er at endret spiseseddel, mindre matsvinn og mer ressurseffektivt landbruk kan mette verden, samtidig som 12 millioner kvadratkilometer jordbruksland kan "tilbakeføres til naturen".

Ordbruken er prisverdig. Landbruk er ikke naturlig, det er manipulasjon av natur, helt fra det første ugras ble rykket opp fra en elvebredd i Sumer og et urkorn ble lagt ned istedet.

Vi har kommet langt siden da. Noen sier moderne landbruk og ser for seg døde industrilandskap med GMO-monokulturer på dop. Sorry. Storparten av jordbruksarealet er beiteland, ikke pløyd land. Dersom "restaurering" av store arealer skal være et mål, vil det være beitene det går utover. Restaureringen her er jo billig og enkel som en kule: Bare skyt beitedyra.

Verken kloden eller bøndene tjener særlig på dette. Forsøk på Dovre indikerer at når ekstensivt beite gror igjen, går karbonbindingen i jorda ned. Arealene med tettest forekomst av sjeldne og truede arter er nettopp de ekstensivt drevne kulturlandskapene.

Enten vi lar jordbruksmark gro igjen eller bare slutter å dyrke ny, må vi produsere flere kalorier menneskemat per kvadratmeter. Det lar seg bare delvis løse ved å legge om fra å dyrke dyrefôr og til å dyrke menneskemat. Også menneskematen må dyrkes mer effektivt: Flere kilo per dekar.

Så, tenker bonden på Vestfossen bak Nassjon, what's in it for me? Vel, rapporten anbefaler en kombinasjon av vekselbruk, beiting og skogbruk på den ene siden, og på den andre siden presisjonsjordbruk med mer kritisk bruk av innsatsfaktorer som areal, vann, gjødsel og plantevernmidler.

Javel, tenker bonden, hva er nytt her? Dette ligner svært på hva norske bønder driver med i dag.

Rapporten anbefaler betaling for økosystemtjenester. Allerede i dag får norske bønder tilskudd for ikke å høstpløye jorda åpen for erosjon.

Myndighetene bør gi bøndene bedre tilgang til teknologi og frø, ifølge rapporten. I mange land nektes bønder tilgang til GMO- og crispr-redigert genmateriale. I Norge støttes forbudet av bøndenes egne organisasjoner.

Bondelagene vil rynke på nesen av forslaget om at investorer bør gå fra å kjøpe råvare til å investere i verdikjeden. Det ligner svært på vertikal integrering, noe som bruker å være dårlig nytt for bønder.

Økobøndene vil like svært dårlig at rapporten anbefaler økt bruk av både "synthetic and bio-based fertilisers and pesticides." Og når outputen per kvadratmeter skal økes, passer det dårlig å øko-dyrke avlingene ned.

Kjøttfebøndene vil reagere på at rapporten beskriver det som "ineffektivt landbruk" at 62 prosent av verdens landbruksareal brukes til å produsere kjøtt. På store deler av disse arealene kan det imidlertid ikke produseres annen menneskemat enn kjøtt. Det er ikke særlig effektivt å legge om arealbruken fra produksjon av kjøttmat til produksjon av null mat.

For vokterne av norsk landbrukspolitikk passer det dårlig med økt kaloriproduksjon per dekar i Norge. Da må kornprisen opp. Det må bli mer lønnsomt å produsere mye korn enn lite korn, og det må bli mer lønnsomt å ha korn enn gras. Det vil rokke terrorbalansen i norsk jordbruk.

Anti-globalister og småbrukerideologer vil rynke på nesa over at rapporten takker Unilever og Yara for bidrag. Gunhild Stordalens EAT Forum, som allerede har levert en rimelig desavuert ernæringsrapport i år, er blant samarbeidsparterne som typisk styres av CEO-er og investeringsdirektører i bank og finans.

Frihandelstroende må justere menyen dersom rapportens råd om mer regional og lokal matforsyning skal nås. Da må det bli slutt på jordbær til jul og chilensk avokado til alt.

Men noen har truffet. Rapporten samstemmer rimelig godt med Bondelagets slagord "Et lokalt, et i sesong, et opp".