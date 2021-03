Unge jenter kjenner bygdedyret sterkest

Alle som er opptatt av ungdoms livskvalitet bør lese rapporten “Ungdoms tilhørighet, trivsel og framtidsplaner i Distrikts-Norge”. Ingunn Marie Eriksen og Patrick Lie Andersen ved velferdsforskningsinstituttet Nova har undersøkt forskjellene på å være ung i distriktene og andre steder i Norge.

Slett ikke alt er dystert. Distriktsungdoms oppvekst preges av tilhørighet, dype slektskap og stor deltakelse i fritidsaktiviteter. Mer enn i sentrale strøk. Psykiske helseplager og stress er mindre utbredt i distriktene. Det er bra.

Men særlig jentene på bygda opplever mer mobbing og kroppspress, de har dårlig selvbilde og mistrives mer med lokalmiljøet. Det er verre jo mindre sentralt de bor, og forskerne mener kjønnsforskjellene er “påfallende og alarmerende”.

Det positive ved ungdomslivet i distriktene – nære relasjoner, sosial støtte, tilhørighet og aktiv deltakelse – har også ei skyggeside. Baksiden av medaljen er jantelov, sosial kontroll og ekskludering av dem som ikke passer helt inn. Mange opplever lite mangfold, toleranse og inkludering.

Den “negative distriktseffekten” er kjent som "bygdedyret". Vi kan ønske så inderlig at det ikke finnes, men alt tyder på at slike ødeleggende mekanismer rammer jenter mer enn gutter. Det er vanskelig å skille seg ut, være innflytter og å få hjelp med psykososiale problemer. Er det rart de vil bort?

Opplevelsen av å ikke høre til setter seg i kroppen. Første bud for enhver distriktskommune er å sørge for oppvekstvilkår uten mobbing, med trygge rammer, raushet og tilknytning til voksenpersoner som er inkluderende rollemodeller.

Læreres og helsesykepleieres kompetanse om utenforskap og ungdoms psykososiale liv er helt essensielt – det samme er den faktiske tilgangen på hjelp. Politisk trengs det altså kommuneøkonomi til bedre utbygd skolehelsetjeneste, psykologer og ungdomsaktiviteter med kompetente ledere.

Mens 45 prosent av gutta kan tenke seg å bli eller flytte hjem igjen, vil bare 29 prosent av jentene det samme. Og stikk i strid med det vi ofte antar, at jenter drar for å studere, er det jentene uten planer om høyere utdanning som ønsker seg vekk mest. De ser ingen arbeidsplass de passer inn i når de blir eldre.

Forskerne mener det kan mangle positive kvinneroller i distriktene. Likestillingen er mindre synlig her. Økonomisk trygghet og stolthet er knyttet til tradisjonelle “mannlige arbeidsplasser”, enten det er den industrielle hjørnesteinsbedriften, håndverksyrkene eller landbruket.

"Dette kan være dramatisk for bygdas fremtid. Tradisjonelt har det vært arbeiderklassekvinner som har tatt vare på de eldre i distriktene. Når også disse ønsker seg bort, kan bygda stå overfor store utfordringer", sier forsker Ingunn Marie Eriksen til NTB.

Det er utvilsomt et smertepunkt for distriktene – og for næringslivet – og det krever politiske grep. Reelle yrkesmuligheter og karriereveger må blir mye mer synlig. Det er en oppgave for både næringslivet og politikerne.

Hørte vi ikke noen argumentere for nødvendigheten av desentralisert lærerutdanning, for eksempel, som skaper både arbeidsplasser og relevante utdanningsmuligheter i distriktene?

Hørte vi ikke også argumentene for sykehus og helseinstitusjoner over hele landet, kompetansearbeidsplasser som opprettholder fagmiljøer med tradisjonelle kvinneyrker – og som får hele familier til å bli boende, uten at de må velge mellom pendling og flytting til sentrale strøk?

Regjeringa fikk klar beskjed om dette fra distriktsnæringsutvalget, ledet av Svein Richard Brandtzæg. NOU-en "Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn" slår fast at distriktspolitikken må sørge for desentralisert utdanning, et større mangfold i arbeidsplasser, og kommunene bør få beholde mer av verdiene som skapes lokalt.

De bekymringsfulle tendensene i den nye rapporten stemmer over ens også med konklusjonene i NOU-en "Det handler om Norge" fra regjeringens demografiutvalg, ledet av Victor Norman. Skal vi unngå at bygda blir "et gamlehjem i naturskjønne omgivelser", må vi snu flyttestrømmen og skape gode tjenester i distriktet.

Vi må sørge for bolyst og arbeidsplasser, ikke minst for unge jenter med lav sosioøkonomisk status, som faller dårligst ut i Nova-undersøkelsen. Ett grep er å løfte statusen til den kvinnedominerte og bokstavelig talt livsviktige pleie- og omsorgssektoren.

Dette er politikk. Bygdeungdoms oppvekstvilkår og framtidstro angår både distriktsminister, kommunalminister, næringsminister, barne- og familieminister, kunnskapsminister, helseminister, arbeids- og sosialminister, høyere utdanningsminister og likestillingsminister - blant andre.

Leser de Nova-rapporten får de enda et hint om hvordan de kan lage virkningsfull politikk, nedkjempe bygdedyret og legge til rette for gode liv på bygda – praktisk og økonomisk, fysisk og psykisk.