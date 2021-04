Ungdom er den viktigste nordområdesatsinga

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Vi må slutte å "eksportere ungdom", var Øystein Mathisen fra Nordlands budskap til Aps landsmøte torsdag. Ungdom må ha utdanning og arbeidsplasser tilgjengelig nær seg hvis de skal bli boende i distriktene.

Spørsmålet er om Ap kan gjøre noe med “hodeløse” beslutninger i utdanningssektoren, som at Nord Universitet la ned lærerutdanningen på Nesna.

Til det trengs aktiv politikk. Ap beskriver utdanningsstrukturen som avgjørende faktorene for fraflytting i distriktene. Når høgskoler og universiteter slås sammen, hvorpå studiesteder legges ned,, får det store ringvirkninger.

Les også: Arbeiderpartiet gjenoppdager eget DNA

Det påvirker unge menneskers mulighet til utdanning, det påvirker hvor folk bosetter seg etter endt studie og det påvirker nærings- og arbeidslivets tilgang på nødvendig kunnskap og kompetanse.

Det er Arbeiderpartiet slett ikke de første til å påpeke, langt ifra. Men Ap har et nytt utdanningspolitisk tiltak for å forhindre at folk i distriktene flytter ut og aldri vender tilbake. De stedene det er hull i utdanningstilbudet, vil de etablere lokale utdanningssentre som i Kristiansund, Kongsvinger og Tana, som skal sørge for praktisk utdanning tett på folk.

I Jonas Gahr Støres åpningstale til landsmøtet beskrev han utdanningssentrene som statlig finansierte, men eid av fylkene. I utkastet til partiprogram, derimot, som landsmøtet skal behandle de kommende dagene, er ikke utdanningssentre beskrevet med ett ord.

Annonse

Dette er altså en fersk konstruksjon med behov for mer konkretisering og finansiering. Skal slike desentraliserte institusjoner bli noe av, kreves en reform som må utarbeides etter at Ap eventuelt har inntatt regjeringslokalene, antakelig med Sp og SV. Det er et stykke fram.

Det er grunn til å tro at de andre rødgrønne partiene vil se positivt på forslaget, og kan tilføre kjøtt på beinet. Her vil åpenbart også Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland ha innspill.

Det er nødvendig å legge bedre til rette for digitale muligheter slik at geografisk tilstedeværelse ikke er eneste mulighet for høyere utdanning. Men ifølge det regjeringsoppnevnte demografiutvalget, ledet av Victor Norman, bosetter sju av ti seg i den regionen der de studerer.

Fysisk oppmøte og nærvær, samspill og felles forelesninger vil derfor fortsatt være bunnplanken i høyere utdanning. Det trengs for at distriktene skal nyte godt av tilflyttende studenter som etablerer seg på studiestedet.

Les også: Regjeringa trenger en påminnelse om at også utdanning er distriktspolitikk

Støre ville torsdag ikke si seg enig i at reformene innenfor høyere utdanning har vært feilslått. Men han var tydelig på at “universitetene vil få tydelig beskjed om å legge mer vekt på utdanning ute i distriktene”. Ap går altså inn for større nasjonal styring over universitet- og høgskolesektoren.

Det er en utfordring at politikerne har overlatt til institusjonene – også sykehusene – å styre seg selv, uten at politikerne har noen hånd på rattet. Den kontrollen må de ta tilbake hvis høyere utdanning skal være et aktivt verktøy i distriktspolitikken.