Det føles allerede lenge siden jeg sto begeistret ved kjøkkenbenken og fulgte Sondre Lerches “hjemme i sofaen”-konsert, live på Facebook, samtidig som jeg lagde middag. Det var 18. mars, og livet med korona var bare i startgropa.

Siden har pandemien strammet taket på verden. Og kulturlivet lider. Konserter, festivaler og forestillinger er avlyst. Publikum og kunstnere har svært få arenaer igjen der de kan møtes.

Mange artister har kastet seg rundt og funnet kreative måter å tjene penger på. Det er arrangert utallige digitale konserter for tomme saler, men åpen streaming.

Det hjelper dessverre lite. Inntektene er skrumpet inn for selvstendig næringsdrivende som lever av seg selv og sitt eget materiale. For mange er det kritisk. De risikerer konkurs etter ikke å ha tjent penger på over et halvt år.

Anette Trettebergstuen, Aps kulturpolitiske talsperson, er en av dem som reagerer sterkt på regjeringens håndtering av kulturlivet. Rundt 1500 kulturaktører har søkt om penger fra Kulturdepartementets kompensasjonsordning for mai til august. De venter fortsatt på utbetaling og frustrasjonen stiger.

Og så kommer stimuleringsordningen fra Kulturdepartementet på banen, forvaltet av Norsk kulturråd.

Den første runden med tildeling klinger ikke helt klokkerent. Kurt Nilsens 26 konserter lange juleturné får 13,3 millioner, av en pott på 500 millioner. Konseptet «Julenatt», med Wenche Myhre, Jørn Hoel og Emil Solli-Tangen, har fått 3,4 millioner for 47 konserter. I rettferdighetens navn: Også mindre kommersielle aktører og prosjekter får penger.

Men er det viktigste virkelig å sørge for at Nilsen - av alle - har til salt i grøten før jul?

Annonse

Mest av alt er det et bevis på at lobbyvirksomhet virker. For her må manager Jan Fredrik Karlsen ha gjort en kjempeinnsats i bønn for sin syke mor.

All ære til han - det er alles privilegium å legge press på politikerne og prøve å få vår sak hørt. Men da er det samtidig politikernes ansvar å løfte blikket og se det store bildet. Der har kulturministeren åpenbart problemer.

For rundt i landet sitter litt mindre kjente musikere som tvinges til å selge unna gitarer og mikrofoner for å ha råd til å betale husleia si når spillejobber avlyses over en lav sko.

De har ikke Nilsens kommersielle publikumsoppslutning, ikke hans store stab av lysfolk og teknikere, ikke hans lange liste av konsertsteder og kulturhus, ikke hans manager og støttespillere. Som én av dem sier. “Abid Raja har ikke peiling på hva alle som lever av kultur livnærer seg av. Og han røper det stadig vekk”.

At Raja beskyldes for å favorisere de store er ikke misunnelse. Det er et utslag på et helt normalt moralsk kompass. Og en frustrasjon over ikke å bli anerkjent som aktive kulturarbeidere med stor betydning for publikum i sitt geografiske nedslagsfelt.

Kurt Nilsen beskriver seg på egen nettside som “en av Norges mestselgende artister”. Nettopp. Han har sannsynligvis større årlige inntekter fra opphavsrettighetsorganisasjonen Tono enn mange mindre artister tjener på en vanlig konsertsesong. Juleturneen hans har tidligere solgt 40.000 billetter. Selskapene som står bak den eies i hovedsak av milliardær og hotellgigant Petter Stordalen.

Så skal det sies at pengene som nå deles ut ikke er kompensasjon for tapte inntekter, det er stimuleringsmidler, altså for å sørge for at konsertene faktisk blir noe av. Det er fint, det, vi trenger kulturopplevelser å glede oss over, nå mer enn noen gang.

Men som min musikervenn sier, “det er umusikalsk av Raja til de grader at autotune ikke kan hjelpe han i havn med ren vokal”. Og jeg er sikker på at mange litt mindre, men til de grader like hardtarbeidende og trengende musikere vil skrive under på at jul er det bare én gang i året. Korona er det hele tida.

Inntil Raja beviser noe annet, eller kommuniserer bedre, må derfor både han, departementet og Kulturrådet stå i kritikken. Framfor et solidarisk fordelingsprinsipp praktiserer de åpenbart ABBA-prinsippet om at “the winner takes it all”.