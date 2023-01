Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er stadig uklart hva som skjer med vinterens ulvejakt i den norske forvaltningssonen for ulv. Et halvt års saksbehandling var ikke nok for regjeringen til å få snekret i hop et jaktvedtak som var godt nok:

En tilfeldig tingrettsdommer kunne stoppe vedtaket en formiddag i romjulen. Dermed er vinterens jakt satt på pause. Mandag skal Oslo tingrett avgjøre om pausen skal vedvare.

I februar i fjor fant ikke lagmannsretten noen holdepunkter for at statens jakt på ulveflokker ut fra offentlige hensyn var ulovlig. Årets jaktvedtak har samme begrunnelse.

I år har habilitetsspørsmål komplisert en allerede krevende prosess. Dommeren som stanset jakta i romjula, MDG-gründer og -listekandidat Atle Torvund, har trukket seg fra mandagens forhandlinger etter spørsmål om habilitet.

Det fikk WWF Norge til å kreve erstatningsdommeren kjent inhabil også – fordi denne tidligere har dømt i ulvens disfavør. Mye tyder på at WWF heller burde få sin svenske søsterorganisasjon kjent inhabil.

WWF i Sverige har nemlig ikke stevnet ulvejakten på svensk side. De har ikke engang klaget: Rovdyrekspert Benny Gäfvert i WWF aksepterer jakt på i alt 75 ulver der norske WWF vil hindre jakt på 21.

– Jeg tror at forholdene ser litt ulike ut på de ulike sidene av grensen. Så lenge det er over 300 svenske ulver er det rom for regulert lisensjakt, sier Gäfvert til Sveriges Radio P4 Värmland.

Enda verre for WWF Norge er det at svenske jegere stiller opp og skyter de ulvene som WWF trodde de hadde fått midlertidig fredet.

Etter fem dagers jakt har svenskene skutt ut halve kvoten på 75 ulv – inkludert en tredel av grenseulvene som er fredet i Norge. En bil med dyrevernaktivister fra Göteborg som kjører rundt for å "sabotere jakta" har ikke oppnådd annet enn å ankomme p-plasser med ulveblod i snøen.

Bare to ulver gjenstår i Kockohonka-reviret, som ligger i Grue, Kongsvinger og Sverige. Jegerne har også kommet i gang med å skyte ut Ulvåa- og Juvberget-revirene i Elverum, Våler, Åsnes og Sverige. Revir som er fredet for jakt på norsk side.

Nå fyller værgudene på med sporsnø. Det er ikke sikkert den norske jaktstoppen vil redde en eneste ulv, selv om Noah og WWF klarer å trenere norsk felling ytterligere.

Noah-leder og ulvevenn Siri Martinsen fyrer seg opp over de frekke svenskene, som skyter ulvene hun har fått vernet.

– Det er veldig uheldig at svenske avgjørelser underkjenner det norske domstoler har bestemt, sier Martinsen til TV2.

Martinsen sier ikke hva hun synes om at norske domstoler verner de grense-individene som svenske myndigheter har bestemt å skyte. Så er hun heller ingen autoritet på internasjonal politikk, men på dyrevern.

Regjeringen vil gjerne redusere ulvetallet, slik den svenske staten ønsker. Men den vil svært nødig frata verneinteressene den muligheten de har til å trenere jakta gjennom hasteklager i romjula.

Det kan rokke den skjøre, norske balansen mellom ulvevenner og -motstandere som er nedfelt i rovviltforliket. Dersom regjeringen reduserer vernesidens ankemakt, kan det fort dukke opp forslag på Stortinget om økt bestandsmål.

Da kan det synes som en grei løsning å fortsette å bli enig med svenskene om å ta ut grenserevir. I den norske ulvesonen nær riksgrensen vil de til enhver tid utgjøre en stor andel av revirene. Samtidig som det svenske, mer effektive jaktregimet kan ta dem ut.

Venstres Ola Elvestuen lurer på hva regjeringen vil gjøre for å unngå at ulver i de norske delene av revirene jages til Sverige. I praksis er det umulig å nekte hundeeiere fra Kongsvinger å gå seg en tur i ulverevir. Like umulig som å nekte ulvevenner å gå seg en tur der det pågår ulvejakt. Vi har allemannsrett.

Også i fjor hjalp svenske jegere til med å skyte deltids-norsk ulv mens jakta fortsatt var pauset på norsk side. For den norske regjeringen er dette gratis outsourcing av kostbar og konfliktfylt jakt, til svenske jegere som er så effektive at de i år har skutt halve kvoten etter en uke av jakta.

Det er anerkjent kunnskap at Norge ikke kan overlate ansvaret for den fellesskandinaviske ulvebestanden til Sverige. Det kan være fristende å la Søta Bror overta ansvaret for å redusere den.