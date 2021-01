Ugrei buskagitasjon fra Ap

Bakteppet er nok den økende oppslutningen om Sp på meningsmålingene. Det er kanskje ikke så overraskende lenger, men likevel oppsiktsvekkende at Senterpartiet får hele 39, 5 prosents oppslutning i det "røde fylket" Hedmark.

Oppslutningen om Ap i Hedmark har sunket med hele 9 prosent siden forrige valg, og er på 26,5 prosent i Hamar Arbeiderblads januarmåling. I Oppland får Sp en oppslutning på 38 prosent, en framgang på 16,8 prosent siden forrige valg. Målingen bekrefter at Sp etablerer seg som et folkeparti.

Når Ap-bastionen vakler og faller, er det vanskelig å unngå å tenke på innflytelsesrike Ap-politikere fra Hedmark, som tidligere statsminister Odvar Nordli. "En mann som var hel ved i alle henseender", som Thorvald Stoltenberg sa i Nordlis begravelse i 2018. Odvar Nordli visste hva slitere er.

Og selvfølgelig – tidligere finansminister for Ap i to omganger, Sigbjørn Johnsen, med "pææng på bok", han som taler varmt om fellesskap og arbeid for alle med snill snekker Ændersen-stemme, og som leser dikt av Rolf Jacobsen og Hans Børli.

Ikke å forglemme tidligere samferdselsminister og kommunalminister Kjell Borgen, som det var umulig å ikke få respekt for om du møtte ham. Den tidligere ordføreren i Rendalen så seg selv som "folkets tjener". Derfor måtte han ha god kontakt med grasrota, folka han var satt "til å tjene".

"Det som er viktig i politikken er at vi må se folka hele tida. Vi må aldri glemme hvordan politikken slår ut for enkeltmennesket (...) i politikken må vi huske på at vi aldri skal gjøre menneskene små", sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum – som leser dikt av Rolf Jacobsen og Hans Børli. Nå er det han som har størst oppslutning i Hedmark, som er Vedums hjemfylke.

En kan selvsagt lure på om det er Ap eller Sp som har forandret seg mest. Eller om det dypest sett handler mest om Solberg-regjeringas iver etter å demontere Bygde-Norge, kutte i offentlige tilbud og privatisere – og at Sp har markert seg tydeligst som opposisjonsparti mot denne høyrepolitikken.

Ap og Sp skal regjere sammen, dersom de vinner valget. Er det en fare for at endringen i styrkeforholdet de to partiene imellom kan slå negativt ut i valgkampen? Kan endringen komme i veien for den viktige tydeliggjøringen av alternativene; fortsatt høyreregjering eller rødgrønn regjering?

Både Ap og Sp må selvsagt tydeliggjøre sin egen politikk, slik at velgerne kan gjøre kvalifiserte valg av hvilket parti som tjener deres syn og interesser aller best.

Det er naturlig nok tøft for Ap å tape terreng og se Sp seile opp som folkeparti, til og med i "det røde fylket" Hedmark. Dermed er det kanskje ikke å undres over at noe av buskagitasjonen mot Sp i deler av Ap flytter seg fra buskene til avisspaltene. Men det er ugreit. Buskagitasjon, kort sagt forenklet og usaklig agitasjon, er ikke egnet til annet enn å tilsløre politikken – og å spre fordommer. Slik som Fredrik Mellem, Oslo Ap, gjør.

Mellem er også generalsekretær i Europabevegelsen, og skrev i innlegget "Trumpisme på norsk" i Dagsavisen forrige uke: "Senterpartiets primære utenrikspolitiske virke synes å være å vanne og gjødsle trumpistiske forestillinger om internasjonalt samarbeid generelt, og om EU-samarbeidet helt spesielt. At Senterpartiet er hovedkilde til særnorske og trumpistiske virkelighetsoppfatninger om det europeiske samarbeidet kan det neppe være tvil om".

Det går et markant skille mellom deler av Ap og Sp når det gjelder synet på norsk EU-medlemskap og på EØS. Tilhengerne av norsk EU-medlemskap i Ap og motstanderne i Sp har grunnleggende forskjellig syn på hva folkestyre og demokrati innebærer. Det er en real sak, så lenge det argumenteres. Mellem argumenterer ikke, hans ærend er å hefte Trump-merkelapper på Sp.

Det er mer overraskende at nestlederen i Ap, Bjørnar Skjæran, prøver seg på samme øvelse, riktignok på mindre vulgært vis. Skjæran skrev i et innlegg i iTromsø forrige uke: "Da trengs kraften som bare Arbeiderpartiet har. Sp har på sin side et stykke å gå, på den lange veien bort fra det gamle grunneierpartiet på borgerlig side, som våre besteforeldre kjente så altfor godt." Ja vel?

Hva mener Ap-nestlederen med denne formuleringen? Er buskagitasjon en del av Ap-ledelsens valgkampstrategi nå? Kan det ikke bli unødvendig vanskelig å antyde at Sp fortsatt er "på borgerlig side", samtidig som Ap går til valg på regjeringssamarbeid med Sp?

Dersom målet er regjeringsskifte, bør buskagitasjonen mot Sp droppes til fordel for tydelige argumenter om viktige politiske saker av betydning for folks liv.