Tydeligere Ap - mot forskjeller, for distriktene

Det har han og resten av programkomiteen i Arbeiderpartiet laget et 115 siders partiprogram for å endre på. Det viser et tydelig forsvar for offentlig velferd, en front mot privatisering, sentralisering og markedsstyring av tjenester som barnehage, skole, sykehjem og sykehus. Og en klar distriktsprofil.

Det kan synes som om Arbeiderpartiet er i ferd med å finne igjen sitt sosialdemoratiske selv. Retningsvalgene og prioriteringene i forslaget til partiprogram som ble lagt fram fredag, skal tydeliggjøre forskjellen på Ap og Høyre. Velgerne skal ikke være i tvil om ulikhetene.

" Vi mener dette er et program vi kan vinne stemmer på", sier Støre. Riktignok vil han ikke inn på skattepolitikken før etter statsbudsjettet er lagt fram. Men med sitt sterke forsvar av fellesskapets velferd mot økte forskjeller, framhever han den solidariske tradisjonen i Arbeiderpartiet. Det er et fokus som kanskje kan hente tilbake noen av velgerne fra SV.

Samtidig presenterer Ap det Støre beskriver som det største distriktspolitiske løftet siden 1970-tallet. Med det håper han åpenbart å bremse velgerflukten til Senterpartiet. For det er en klar distriktsprofil i det programmet Ap nå vil gå til valg på. Partilederen vil ta distriktsopprøret på alvor og mener summen av Solberg-regjeringens reformer og tvangsbruk overfor kommunene har skapt avmakt i befolkningen.

Annonse

Han vil ikke reversere politireformen og gjenopprette lensmannskontorer, men presenterer et "nærhetsprinsipp" for statlig virksomhet. Ny teknologi gjør det mulig å gi folk tjenester nær dem, kanskje gjennom mobile nærtjenestesentre. Man skal kunne skaffe seg pass, skrive testamenter og gjøre andre oppgaver uten å måtte reise i to timer, sier Støre. Desentralisering er mulig gjennom digitalisering.

"Vi ønsker verdiskapende, bærekraftig, miljøvennlig jordbruk i alle deler av landet", sier Støre og mener man tettere må følge opp det målet Stortinget har satt for vern av matjord. I tillegg er programmet tydelig på behovet for å redusere inntektsgapet mellom de som jobber i jordbruket og i andre bransjer. Det vil Ap-lederen sikre gjennom jordbruksoppgjøret.

Les også: Dette har splittet Arbeiderpartiet

Når Støre beskriver distriktspolitikk som en overskrift for å legge til rette for arbeid, helse, velferd og beredskap nært der folk bor, legger han også til rette for kompaniskap med Trygve Slagsvold Vedum. Han gjentok under presentasjonen av partiprogrammet at Sp og SV er de naturlige partnerne for et regjeringssamarbeid.

Akkurat nå ligger Sp og SV til sammen an til å få flere mandater enn Arbeiderpartiet alene. Med det nye partiprogrammet håper nok Støre å kunne kapre noen stemmer fra begge de aktuelle samarbeidspartiene, samtidig som han står fram som et tydelig alternativ til Erna Solberg.