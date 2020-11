Den siste målinga Norstat har gjort for NRK og Aftenposten viser at hver femte velger ville stemt Senterpartiet om det var valg i dag. De er bare ett prosentpoeng bak Ap på 21,2 prosent. Høyre holder posisjonen på 25,2 prosents oppslutning, men de øvrige partiene på høyresiden går tilbake.

Stadig flere blir altså overbevist om at et regjeringsskifte er nødvendig, og at Senterpartiet har den rette medisinen for å snu ei politisk skute mange mener er på feil kurs.

At Senterpartiet, som målbærer distriktenes uro og frustrasjon, fosser fram på meningsmålingene, er et tydelig tegn på at de treffer en nerve i folket - og har gjort det lenge.

Da Distriktsmeldinga ble behandlet i Stortinget tirsdag, gjentok imidlertid både distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) og flere representanter for regjeringspartiene at “opposisjonen svartmaler situasjonen i distriktene”.

Høyre viser til store samferdselsinvesteringer under deres styre. De peker på at færre kommuner står på den økonomiske Robek-lista og at det er "mye pågangsmot i distriktene". Da virker det som at de har lyttet dårlig og bagatelliserer de problemene distrikts-Norge opplever tett på kroppen. Det må kalles risikosport fra en statsråd med distriktene som ansvarsområde.

Når Helleland framstiller misnøyen med regjeringens sammenslåings- og sentraliseringspolitikk som svartmaling, kan det oppfattes som panisk retorikk, i mangel på egne argumenter.

Nylig fikk regjeringa også presentert en NOU de selv har bestilt, som viser at deres reformiver virker forsterkende på sentraliseringa. Skal de kunne demme opp for Sps økende oppslutning og muligens forhindre et regjeringsskifte, må de altså komme opp med reell politikk.

I den ferske Distriktsmeldingen ligger det mange råd som også Høyre tør være bekjent av å følge: Flere statlige arbeidsplasser til distriktene er ett. La kommunene selv styre mer og tjene mer på lokal arealbasert næring er et annet.

Å utarbeide to ulike distriktspolitiske virkemidler for kyst og innlandsbygder var en overraskende plan regjeringa la fram denne uka. Siden vi allerede har en velfungerende differensiert arbeidsgiveravgift som skal legge til rette for næringsutvikling i hele landet, ble forslaget kraftig kritisert av både Sp og Ap.

Vi skal gi Høyre litt tid til å utvikle ideen, men den type utspill fra distriktsministeren har unektelig en eim over seg av brannslukking på egen allerede gjennomført politikk.