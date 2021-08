Trygve, farfar og rettferdig fordeling

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I Sp-boka Nær folk, lansert mandag, kommer Trygve Slagsvold Vedum tydelig fram igjen, slik vi har sett ham i politisk kamp mot Høyre-regjeringa de siste åtte åra.

Sp-lederen har paradoksalt nok blitt noe utydelig i medievalgkampens ståk, der søkelyset brått skifter. Nå står lyset på klimapolitikken, men det faller ikke på fordelingssiden av den.

Rettferdig fordeling går som en rødgrønn tråd gjennom Sp-lederens kapitler, festet i historien som har formet ham som menneske og politiker: Historien om farfaren Trygve Vedum fra Gudbrandsdalen.

Farfaren arbeidet som gårdskar i Valdres. Hardt arbeid. Lange arbeidsdager. Lav lønn. Kummerlig. Flere familier i en liten arbeiderbolig. Trygve Vedum mistet datteren i lungebetennelse. Hun var seks år. Kona ble syk og døde. Vedum ble alenefar for en guttunge på sju år, uten noen velferdsordninger til hjelp. "Heldigvis for faren min og Trygve Vedum fikk de hjelp av ei dame som het Oline", skriver Sp-lederen.

Oline lettet livet for far og sønn. Men Trygve Vedum ble alvorlig syk, og dypt bekymret for sønnen sin. Han spurte Oline om hun ville ta vare på sønnen. Oline sa ja. Så spurte han sønnen om han ville ha Oline til mor.

"Faren min svarte ja. Og på dødsleiet, i den enkle arbeiderboligen oppe i Valdres, gifta Trygve Vedum seg med Oline. Det var det siste han fikk oppleve", skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Oline måtte ut av arbeiderboligen. Men de klarte seg, de to. Oline bakte og solgte kaker. "Heldigvis fikk faren min mulighet til å skaffe seg en utdannelse, og på lærerskolen møtte han mora mi. De flytta etter hvert til den garden jeg bor på nå (...) Faren min har alltid engasjert seg sterkt for folk som har hatt det røft. (...) I likhet med alle oss andre hadde de behov for at noen så dem. Behov for en varm hånd som kunne løfte dem", skriver Sp-lederen.

Vedum forteller hvordan faren åpnet gården på Ilseng for "alt fra skolelei ungdom til innvandrere og straffedømte" – for å gi dem tilhørighet og arbeidstrening.

Én av ungdommene gjorde ekstra sterkt inntrykk. "Og når vi i Senterpartiet diskuterer NAV-politikk, er det sånne som ham jeg ser for meg. Jeg minnes alle de fine guttene og jentene som var hjemme hos oss i oppveksten, og som ingen hadde sett, de hadde i stedet blitt vant til å bli oversett."

Historien om farfaren oppsummeres slik: "Store systemer har lett for å gjøre mennesker små (...) Nærhet er, etter min mening, svaret."

Historien er en del av den sosiale profilen Vedum har hatt som den tydeligste opposisjonslederen til Solberg-regjeringa.

"Fordeling er alltid kjernen, og trøbler vi med kjernen av politikken vår, trøbler vi med alt", sa Vedum til Nationen.

Derfor må også kostnadene av klimapolitikken fordeles rettferdig, slik Vedum ser det: "Det er påfallende hvordan folk med lave inntekter og begrensa kjøpekraft blir stempla for å kjøre miljøfiendtlig, mens svært bemidla folk kan fly verden rundt i privatfly og snakke miljø (...) og få status som de store miljøheltene", skriver Vedum.

Sp-lederen understreker samtidig at "Norges klimautslipp må reduseres. Vi trenger å få tatt noen store grep. (...) Bare ved å omstille Yaras fabrikk på Herøya kan de årlige Co₂-utslippene reduseres med 800 000 tonn. Dette vil alene bidra til større Co₂-reduksjon enn den samlede årlige reduksjonen som er estimert for alle elbilene vi har kjørende på norske veier".

Vedum mener store grep må tas "parallelt med at veiene fylles med flere og flere nullutslippsbiler". Og advarer mot de "meningsløse symboldebattene som gjør livet vanskeligere for mange i Norge".

Som for eksempel nullutslippssoner: "Regjeringen klarer faktisk ikke engang å svare på om det totalt sett vil være bra for klimaet å innføre såkalte nullutslippssoner i Oslo."

Vedum ser også distriktspolitikken som et spørsmål om rettferdig fordeling: "261 kommuner mistet til sammen 9132 arbeidsplasser, mens de ti største kommunene totalt fikk 12 895 flere arbeidsplasser. (...) Ledersjiktet drar ifra andre offentlig ansatte, som for eksempel sykepleiere og andre som står i førstelinja. Måten staten styres på i dag, gjør den til en dobbelt versting: Staten sentraliserer mest, og har størst økning i lønnsforskjeller."

Boka skarpstiller Sp-lederens vekt på solidaritet og rettferdig fordeling – også i klima- og distriktspolitikken. Det er det samme budskapet som har ført til Sps historisk høye tilslutning.

Derfor blir det nok også vanskelig for mange velgere når det i valgkampen framstår som om SV er "en farligere fiende" for Sp enn Høyre. Det partiet Sp har vunnet økt tilslutning på å kjempe mot.

Alle repetisjonene av "Ap-Sp-basert regjering", frieriet til borgerlige velgere, kan ha fått overslag. Det er mulig Vedum burde ha fullført tydeligere: "Om valgresultatet tilsier det, så kan det komme til forhandlinger med SV også." Vedum har rett i at velgere har begrenset tålmodighet med taktikkeri og spill.

Det er mer sammensatte årsaker til Sps fall på målingene, men ett er sikkert: I boka Nær folk lefler ikke Trygve Slagsvold Vedum med Høyre. Og valget er ikke over før det er over.