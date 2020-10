Småbrukerne produserer for mye sau, får for dårlig betalt, og vil ha endring. What else is new?

Om det murrer i Bondelaget (slik vi skrev etter storebrors landsmøte i oktober), så skramler det i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Landsmøtedebatten bobler av frustrasjon, først og fremst over et år som har bydd på store, ubrukte muligheter.

2020 kunne jo vært bøndenes år. Norsk mat selger som aldri før under pandemien. Folk som er vant til å harryhandle, oppdager at det går an å bli mett på norsk side av svenskegrensen.

Vårens jordbruksoppgjør ble en lavmælt affære. Pandemisituasjonen var på sitt mest økonomi-utrygge, og faglagene nøyde seg med en matprisvekst på 50 kroner per nordmann per år. Her skulle ingen kunne peke på grådige bønder.

Mens bøndene har vært borte fra nyhetsbildet, danser matkjedene på bordet: Mat og drikke steg 3,8 prosent i september, to og en halv gang så mye som den generelle prisstigningen (SSB).

Det systemet bondelagene synes det er så viktig å være en ansvarlig part i, belønner altså ikke solidaritet. Det bidraget til rimelig mat som faglagene syntes det var nødvendig å gi til verdens rikeste forbrukere i vår, gikk ikke til forbrukerne likevel. Det gikk til kjedene.

Det er paradoksalt at det er Småbrukarlaget som i størst grad driver overproduksjon i dagens matmarked. Saueprisene har vært lave og fryselagrene høye. Kravet om markedsregulering og kvote for saueproduksjon er høylytt hos småbrukerne. Men, som flere påpeker: Kvoteordninger blir ofte verktøy i en utvikling som går mot færre og større produsenter.

Kjersti Hoff brukte mye av landsmøtetalen på hvor flott det var før, da vi sprang berrføtt fjøsimellom, og avdråtten og gjelda var lav. Og hvor kjipt det er nå.

Tidene har skiftet. Hoff understreker at Småbrukarlaget er en motstrømsorganisasjon. Og det er riktig, sett i lys av at intet stortingsflertall har gjort noe med en jordbrukspolitikk som svekker selvforsyning og styrker import og gjengroing.

Da er det desto viktigere å utnytte de strømningene som faktisk går riktig vei – som den betalingsviljen for norsk mat som forbrukerne nå praktiserer. Isteden er det matkjedene som utnytter forbrukerne.

Kjersti Hoff mener det ikke er ansvarlig å holde prisen på kraftfôr så lav – og grastilskuddene på kornjord så høye – at gras og bønder i distriktene blir utkonkurrert. Eller å svekke selvforsyningen med økt fôrimport.

Men det er nå, før kverna som er norsk jordbruksoppgjør begynner å male. Landsmøtene i faglagene tyder på at det blir oppgjør as usual til våren

Selv i valgåret 2021, etter å ha latt familiene Johannson og Reitan kapitalisere på økt betalingsvilje for mat, er sjansen stor for at faglagene vil signere enda en avtale med staten som bygger på Sylvi Listhaugs struktur-frislipp.

I bytte med noen ekstra millioner i sign-on fee til kantsone-økologi og seterbruk vil bøndene signere enda en avtale som gir minimal matprisøkning i verdens rikeste land, og som holder kraftfôret billig og økt grasbruk ulønnsomt.

Og det vil bli kalt «ansvarlig».