Trine Skei Grandes problem

Eid-ordfører Alfred Bjørlo er "en psykopat". Stortingsrepresentant Abid Raja "klarer ikke å be om unnskyldning fordi han kommer fra en æreskultur". Og Oppland-representant Ketil Kjenseth er "han homoen". Ifølge Trine Skei Grande. Ifølge ryktene.

Om det stemmer, er det et problem for Venstre. Men det er et internt problem.

Det borger selvsagt ikke godt for hennes karakter. Det kan få konsekvenser for partiets gjennomslagskraft. Men velgerne bør dømme partiet på politikk og resultat.

Påminnelsen er nødvendig ikke minst fordi det dreier seg om Grande. En uvanlig ivrig gruppe nordmenn ønsker nemlig tilsynelatende å tro på, og spre, alt som kan tolkes i retning av å støtte teorien om at Grande er norgeshistoriens verste person. (For ordens skyld: Hun er ikke det.)

Poenget, uavhengig av hvor sanne ryktene er, er at Venstre sliter. Grande og hele Venstre er under press. Elendige målinger forutsetter vanligvis at et parti går i seg selv.

Det viktigste med "psykopat-saken", i alle fall for velgerne, bør ikke være Grandes ordbruk eller lederstil. Det bør være innholdet i Bjørlos kritikk. Hans offentlige refs av Venstres resultater i distriktspolitikken vil hjemsøke partiet i lokalvalgene i år. Fordi han vet hva han snakker om.

Venstre har store ambisjoner, men liten kjøttvekt. Derimot har de gjerne felles sak med KrF i distriktsspørsmål. Derfor blir unnskyldningene færre med KrF i regjering. I den grad Bjørlo faktisk er farlig for Grande, blir han farligere i månedene som kommer. Og om Bjørlo selv skulle være en pusekatt og ikke en psykopat, blir ikke distriktspolitikken mindre vanskelig for partiet av den grunn.

For vinner ikke Venstre flere distriktsslag innad i regjeringen nå enn partiet har gjort hittil, finnes det enda færre unnskyldninger. Da blir det et prioriteringsspørsmål.

For øvrig gjelder det samme for flere av hjertesakene til Abid Raja. Venstre har nye muligheter. Men det er jammen også potensielt duket for betydelig mer bråk.